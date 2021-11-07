ارخص سيارة في السعودية بالتقسيط تويوتا هايلكس 2021 علي 5 سنوات من عبد اللطيف جميل

ارخص سيارة في السعودية بالتقسيط تويوتا هايلكس 2021 تلفت الأنظار بمجرد الإعلان عن إصدارها، ولذلك إرتفعت معدلات البحث عن الإصدار الجديد كليًا من شركة السيارات العالمية تويوتا، وخلال تلك المقالة سنتناول معكم كل ما تحتاج معرفته عن السيارة من مواصفات المحرك ومعدل استهلاك الوقود وحتى عوامل السلامة والتقنيات المدعومة والمزودة فيها، فتابعنا ليصلك المزيد حول السيارة، كما سنعرض سعرها في المملكة العربية السعودية.

مواصفات مذهلة وتقنيات حديثة تدعمها سيارة تويوتا الجديدة، فتابعنا لتتعرف عليها:

السيارة تم تصميمها من الخارج لتدعم الأذواق المختلفة، ولذلك تشتهر السيارة بتصميم متميز خارجي، هذا التصميم يجمع بين الشكل الحديث والشكل العصري.

تتميز بوجود كشافات ضباب ممتازة لمكافحة مشاكل القيادة في وقت الشبورة.

ملصقات متميزة وراقية.

جنوط ممتازة بقياس 17 بوصة، كما تتميز العجلات باللون الأسود الفخم.

مزودة بفرامل قرصية.

كما أنها مزودة بنظام فرامل أسطوانية.

تتميز بتنوع ألوانها، حيث أنها ستتوفر في السوق السعودي بثلاثة ألوان، وهم اللون الأبيض، واللون الأحمر، واللون الأسود.

أنظمة السلام والأمان

السيارة تم تصميمها لتدعم كل عوامل الحماية والأمان الجديدة، حيث يتميز مودديل 2021 بوجود كل مزايا الأمان الهامة وكل عوامل السلامة ومنها الفرامل المانعة للإنغلاق، والتي تساعد في حماية السائق من الحوادث، كما أن السيارة تضم تقنيات هامة ومنها تقنية مساعدة للسائق وأشهرها هو نظام التحكم في السرعة.

تويوتا هايلكس 2021 مزودة بنظام مساعد الفرامل ومزودة بنظام مساعد نزول المنحدرات والذي يسهل عمل القيادة في الأماكن غير المستوية والوعرة، والمناطق الصحراوية، كما أنها مزودة بنظام التحذير الذي يساعد في تجنب و تفادي المطبات غير المتوقعة والعشوائية وتجنب الاصطدام بالأجسام الغريبة التي قد يصعب رؤيتها، كما أنها مزودة بنظام بنظام الاتزان الذي يساعد السائق في مناطق المنحدرات وقت الصعود أو الهبوط. كما انها مضاف لها 7 وسائد هوائية.

تابع التالي:

ستندهش من محركها الديزل الممتاز المزود بنظام رباعي الاسطوانات.

سعة المحرك هي 2.8 لتر.

هيونداي هايلكس 2021 مدعوم بشاحن توربيني.

المحرك الخاص بهيونداي هايلكس قوته تصل لحوالي 201 حصان.

القدرة القصوى لعزم الدوران تصل لما يقرب من 500 نيوتن على المتر.

المحرك في هيونداي هايلكس يدعم نظام ناقل الحركة ألاوتوماتيكي.

نظام دفع رباعي ممتاز.

سعر ونظام تقسيط السيارة من عبد اللطيف جميل

يصل سعرها إلى 69.500 الف ريال سعودي فقط، كما يوجد الكثير من الفئات المختلفة بأسعار اعلى وأقل على حسب الفئة من السيارة.