السيارة الساحرة … سيارة بأيك X5 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة في السعودية

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سيارة بأيك X5 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة في السعودية، تم تصنيعها في الصين وهي سيارة كروس أوفر مدمجة، وموديل السيارة هو X5 وتم إنتاجها للعام 2022، طرحت سيارة بأيك X5بألوان الأزرق والأحمر والأبيض وتتميز بجنوط 18 بوصة ولا تحتوي علي فتحة سقف، وتعد من السيارات الرياضية SUV، فما هي مميزات ومواصفات سيارة بأيك X5 وأسعارها في السوق السعودي بالتفصيلسيارة بأيك X5 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة
سوف نقدم لكم من خلال موقعنا سيارة بأيك X5 سيارة في السعودية ومواصفاتها في السعوديةمواصفات سيارة بأيك X5
تتمثل مواصفات سيارة سيارة بأيك X5 فيما يلي:
- يصل طول سيارة بأيك X5 حوالي 4480 مم، كما تأتي بارتفاع 1680 مم، ويبلغ عرض السيارة 1837 مم.
- تتميز السيارة بمحرك تربو ذو أربعة أسطوانات وتصل سعة المحرك حوالي 1.5 لتر، قوة المحرك تقدر ب 148 حصان.
- عزم دوران سيارة بأيك X5 حوالي 210 نيوتن/متر، كما تشمل السيارة ناقل حركة CVT آلي.
- تقطع السيارة مسافة ما بين 0-100 كم/ الساعة خلال مدة 11.5 ثانية، كما تعد اقتصادية في الوقود فتستهلك 7.4 لتر/ 100 كم في الساعة فقط.
- تتسع الحقيبة الخلفية للسيارة إلى 388 لتر، وتعد سيارتي شيري تيجو 7 وسيارة جاكJS4 من السيارات التي تنافس بأيك X5 .
يوجد بها مميزات سيارة بأيك X5 عدة ومنها ما يلي:
- تحتوي سيارة بأيك X5 علي بلوتوث ومخرج للكهرباء بقوة 12 فولت، كما تحتوي علي شاشة وسائط 9 بوصة.
- يوجد راديو بالسيارة، وبها خاصية صوت تعمل من خلال 6 سماعات مختلفة، وبسيارة بأيك X5 نظام ملاحي متطور.
- كما تحتوي علي مكيف هواء آلي كما تتميز بمقاعد جلدية مريحة، أما مقعد السائق فيمكن تحريكه في 6 اتجاهات متنوعة.
- يمكن طي المقاعد الخلفية لسيارة بأيك X5 وتحتوي علي مرأيات جانبية، كما يمكن قفل أبواب السيارة عن بعد.
- توجد مصابيح تعمل بالضباب وكاميرا خلفية للمراقبة كما تشتمل علي فتحة سقف بانوراميه.
- يحتوي وجه السيارة علي مصابيح ،LED وتتضمن تأمين السيارة من السرقة عن طريق خاصية الإنذار.
- إمكانية دخول السيارة بدون مفتاح أو إيقاف المحرك منعا لحدوث السرقة، كما يوجد بسيارة بأيك X5 وصلات تجعل المقاعد الخلفية للأطفال ثابتة.
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سيارة بأيك X5 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة في السعودية، تم تصنيعها في الصين وهي سيارة كروس أوفر مدمجة، وموديل السيارة هو X5 وتم إنتاجها للعام 2022، طرحت سيارة بأيك X5بألوان الأزرق والأحمر والأبيض وتتميز بجنوط 18 بوصة ولا تحتوي علي فتحة سقف، وتعد من السيارات الرياضية SUV، فما هي مميزات ومواصفات سيارة بأيك X5 وأسعارها في السوق السعودي بالتفصيلسيارة بأيك X5 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة
سوف نقدم لكم من خلال موقعنا سيارة بأيك X5 سيارة في السعودية ومواصفاتها في السعوديةمواصفات سيارة بأيك X5
تتمثل مواصفات سيارة سيارة بأيك X5 فيما يلي:
- يصل طول سيارة بأيك X5 حوالي 4480 مم، كما تأتي بارتفاع 1680 مم، ويبلغ عرض السيارة 1837 مم.
- تتميز السيارة بمحرك تربو ذو أربعة أسطوانات وتصل سعة المحرك حوالي 1.5 لتر، قوة المحرك تقدر ب 148 حصان.
- عزم دوران سيارة بأيك X5 حوالي 210 نيوتن/متر، كما تشمل السيارة ناقل حركة CVT آلي.
- تقطع السيارة مسافة ما بين 0-100 كم/ الساعة خلال مدة 11.5 ثانية، كما تعد اقتصادية في الوقود فتستهلك 7.4 لتر/ 100 كم في الساعة فقط.
- تتسع الحقيبة الخلفية للسيارة إلى 388 لتر، وتعد سيارتي شيري تيجو 7 وسيارة جاكJS4 من السيارات التي تنافس بأيك X5 .
يوجد بها مميزات سيارة بأيك X5 عدة ومنها ما يلي:
- تحتوي سيارة بأيك X5 علي بلوتوث ومخرج للكهرباء بقوة 12 فولت، كما تحتوي علي شاشة وسائط 9 بوصة.
- يوجد راديو بالسيارة، وبها خاصية صوت تعمل من خلال 6 سماعات مختلفة، وبسيارة بأيك X5 نظام ملاحي متطور.
- كما تحتوي علي مكيف هواء آلي كما تتميز بمقاعد جلدية مريحة، أما مقعد السائق فيمكن تحريكه في 6 اتجاهات متنوعة.
- يمكن طي المقاعد الخلفية لسيارة بأيك X5 وتحتوي علي مرأيات جانبية، كما يمكن قفل أبواب السيارة عن بعد.
- توجد مصابيح تعمل بالضباب وكاميرا خلفية للمراقبة كما تشتمل علي فتحة سقف بانوراميه.
- يحتوي وجه السيارة علي مصابيح ،LED وتتضمن تأمين السيارة من السرقة عن طريق خاصية الإنذار.
- إمكانية دخول السيارة بدون مفتاح أو إيقاف المحرك منعا لحدوث السرقة، كما يوجد بسيارة بأيك X5 وصلات تجعل المقاعد الخلفية للأطفال ثابتة.
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