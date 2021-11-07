السيارة الساحرة … سيارة بأيك X5 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة في السعودية

سيارة بأيك X5 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة في السعودية، تم تصنيعها في الصين وهي سيارة كروس أوفر مدمجة، وموديل السيارة هو X5 وتم إنتاجها للعام 2022، طرحت سيارة بأيك X5بألوان الأزرق والأحمر والأبيض وتتميز بجنوط 18 بوصة ولا تحتوي علي فتحة سقف، وتعد من السيارات الرياضية SUV، فما هي مميزات ومواصفات سيارة بأيك X5 وأسعارها في السوق السعودي بالتفصيل

سيارة بأيك X5 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة

سوف نقدم لكم من خلال موقعنا سيارة بأيك X5 سيارة في السعودية ومواصفاتها في السعودية

سيارة

تتمثل مواصفات سيارة سيارة بأيك X5 فيما يلي:

يصل طول سيارة بأيك X5 حوالي 4480 مم، كما تأتي بارتفاع 1680 مم، ويبلغ عرض السيارة 1837 مم.

تتميز السيارة بمحرك تربو ذو أربعة أسطوانات وتصل سعة المحرك حوالي 1.5 لتر، قوة المحرك تقدر ب 148 حصان.

عزم دوران سيارة بأيك X5 حوالي 210 نيوتن/متر، كما تشمل السيارة ناقل حركة CVT آلي.

بأيك X5 حوالي 210 نيوتن/متر، كما تشمل السيارة ناقل حركة CVT آلي. تقطع السيارة مسافة ما بين 0-100 كم/ الساعة خلال مدة 11.5 ثانية، كما تعد اقتصادية في الوقود فتستهلك 7.4 لتر/ 100 كم في الساعة فقط.

تتسع الحقيبة الخلفية للسيارة إلى 388 لتر، وتعد سيارتي شيري تيجو 7 وسيارة جاكJS4 من السيارات التي تنافس بأيك X5 .

مميزات سيارة بأيك X5

يوجد بها مميزات سيارة بأيك X5 عدة ومنها ما يلي: