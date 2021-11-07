يوفر لكم ثقفني، دليل عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2022، حيث يهتم الكثير من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية في الحصول والتعرف بشكل مستمر عن آخر عروض سيارت التقسيط، وذلك لأن شركات السيارات تقوم بتقديم عروض دائم بين الوقت والآخر، يحرص العملاء الذين لديهم رغبة في شراء سيارات بالتقسيط في معرفة الأسعار وآلية شراء السيارة التقسيط بدون فائدة وبسعر الكاش، حيث توجد العديد من السيارات التي تضعها الشركات المتخصصة ببيع السيارات الجديد والمستعملة ذات مواصفات مميزة وتناسب أغلب فئات وشرائح المجتمع، وفي سطور هذه المقالة نستعرض لكم جميع العروض المتاحة.

عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2022

تجذب شركات بيع السيارات العملاء من خلال توفير الكثير من عروض تقسيط السيارات بسعر الكاش، حيث يكون التعامل مع البنوك وفقا لآلية تحددها الشركة، كما تتميز هذه العروض بأنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث تقوم بشراء السيارة بدون فائدة أو ربا، وهذا ما يشجع الكثير من المواطنين والعملاء على شراء السيارات، ويكون دفع وسداد ثمن السيارة بشكل أقساط شهري، ويكون القسط الشهري مناسب للراغب في اقتناء سيارة، وتتوفر عروض على سيارات شركة هيونداي بالإضافة إلى عروض سيارات تويوتا، وفي السطور التالية نضع بين أيديكم جمع العروض المتوفرة لكي نوفر عليكم عناء البحث.

العرض الأول على سيارة أكسنت 2021، يبدأ القسط الشهري من 799 ريال ولا يتحمل العميل تكاليف الرسوم الإدارية. العرض الثاني توسان 2021، تبلغ قيمة القسط الشهري نحو 1199 ريال، كما توفر الشركة إمكانية صيانة السيارة دون تكاليف لفترة ثلاثة سنوات. العرض الثالث هيونداي سوناتا، تكون قيمة القسط الشهري بمبلغ 1299 ريال، كما أن العميل لن يتحمل أعباء الرسوم الإدارية، وضمان للسيارة لمدة خمسة سنوات.

عروض هيونداي 2022 تقسيط بسعر الكاشعروض كيا 2022 تقسيط بسعر الكاش

نتابع معكم أفضل وأحدث عروض سيارات كيا 2022 تقسيط بسعر الكاش، حيث يمكن لك اختيار السيارة المناسبة لكم وبقسط شهري مريح.

العرض الأول سيارة كيا ريو هاتشباك، تبلغ قيمة القسط الشهري نحو 1019 ريال، وسعر السيارة الكلي نحو 54 ألف و933 ريال. العرض الثاني سيارة كيا سيلتوس، تكون قيمة القسط الشهري بواقع 1463 ريال، ويبلغ إجمالي سعر السيارة نحو 78 ألف و948 ريال. العرض الثالث سيارة كيا كي فيف، يبلغ قيمة القسط الشهري نحو 1676 ريال، وتبلغ قيمة السيارة نحو 90338 ريال. العرض الرابع سيارة كيا تيلورايد يبدأ القسط الشهري نحو 2772 ريال ويبلغ سعر السيارة الإجمالي نحو 146798 ريال.

عروض سيارات تويوتا 2022 تقسيط بسعر الكاش

نستعرض لكم أبرز عروض سيارات تويوتا تقسيط بسعر الكاش 2022، حيث تتوفر الكثير من العروض التي قد وفرتها الشركة للعملاء الراغبين في شراء سيارات تويوتا.

عرض سيارة FG كروزر، تبلغ قيمة القسط الشهري 2556 ريال.

عرض سيارة تويوتا فورتشنر تبلغ قيمة القسط الشهري 1867 ريال.

عرض سيارة كامري، قيمة القسط الشهري تكون 1698 ريال.

عرض سيارة تويوتا هايس، يكون قيمة القسط الشهري نحو 1894 ريال.

عرض سيارة تويوتا يارس،تبدأ قيمة القسط الشهري نحو 938 ريال.

عرض سيارة تويوتا راش، قيمة القسط الشهري نحو 1140 ريال.

عرض سيارة سي اتش ار، يبدأ القسط الشهري نحو 1682 ريال.

عرض سيارة افانزا، بقسط شهري نحو 1086 ريال.

عروض عبد اللطيف جميل للتمويل تقسيط بسعر الكاش 2022

أعلنت شركة عبد اللطيف للتمويل عن عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش، حيث وفرت عرضا على سيارة أكسنت سمارت بلس، ويكون قيمة القسط الشهري نحو 1094 ريال ويتم السداد على مدار خمسة سنوات، كما أن هناك عرضا على سيارة هيونداي إلنترا سمارت الجديدة 2021، وتبلغ قيمة القسط الشهري 1295 ريال ومدة دفع الأقساط على مدار خمسة سنوات، كما أعلنت عن عرض سيارة هيونداي سنتافي سمارت 2021، حيث يكون قيمة القسط الشهري نحو 2085 ريال، وبفتر سداد تصل إلى خمسة سنين.