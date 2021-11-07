تويوتا لاند كروزر بالتقسيط على فترة سداد طويلة وبأقل قسط شهري تعرف على التفاصيل

تويوتا لاند كروزر بالتقسيط على فترة سداد طويلة وبأقل قسط شهري، وتعد سيارة تويوتا لاند كروزر من السيارات العائلية حيث تستطيع العائلة التنزة والاستمتاع معًا حيث تأخذ السيارة 8 أفراد بكل راحة فهي واسعة من الداخل فضلاً عن سرعتها الممتازة إلا أنها لا تستهلك الكثير من الوقود فهي منخفضة من حيث معدلات الوقود والطاقة، وتستطيع السيارة العبور والسير لمسافات طويلة وفي الطرق الغير ممهدة والوعرة لذلك فإنها تصلح لعائلة تقيم بالمملكة العربية السعودية وتريد قضاء عطلتها في أحد المدن الجانية دون أي مشاكل من حيث الطريق والسفر حيث توفر الوقت والوقود ومريحة جدًا من الداخل، وتقدم شركة عبداللطيف جميل لتجارة السيارات سيارة يويوتا كروزر بالتقسيط المريح حيث يتم خسم 600 ريال سعودي فقط شهريًا من العميل وذلك وفق العروض التي تتيحها الشركة في الوقت الحالي.

تويوتا لاند كروزر بالتقسيط

تقوم شركة عبد اللطيف جميل لتجارة السيارات بتقديم عروض كثيرًا وذلك عبر الموقع الرسمي للشركة وسوف نتعرف سويًا على مميزات تويوتا كروز بالتقسيط.

توفر الشركة هذه السيارة بالتقسيط عبر موقعها الالكتروني.

سعر سيارة تويوتا لاند كروزر 180 ألف ريال سعودي بدون إضافة الصريبة أو أي رسوم إدارية.

تتميز السيارة بأنه يمكن تقسيط سعرها على 5 سنوات.

تقدم الشركة عروض عديدة من تويوتا منها تويوتا هيلكس وتويوتا ياريس وتويوتا راش وغيرها من السيارات الأخرى.,

تختلف قيمة الأقساط باختلاف نوع السيارة وسعرها.

الدفعة الأولى من الأقساط الخاصة بالسيارة يجب أن تكون 50% من السعر الأساسي للسيارة.

الحد الأدنى لسداد الأقساط الشهرية للسيارة هو 600 ريال سعودي شهريًا.

الأقساط الشهرية قد تختلف من شخص لآخر بحسب الدفعة الأولى الذي دفعها العميل وعدد السنوات لإتمام باقي الأقساط.

مواصفات تويوتا كروزر التمويلية

هناك مواصفات في السيارة ممتازة تجعل الكثير من العملاء يقبلون على شرائها وسوف نتعرف سويًا على مواصفات السيارة التي تقدمها شركة عبداللطيف جميل.