أنواع سيارات كيا وأسعارها الحديثة أحدث سيارة كيا سبورتاج 2022 الشكل والمواصفات

سيارات كيا من أفضل السيارات التي لاقت إقبال كبير على شراؤها في المملكة العربية السعودية، وتقدم صالات شركة الجبر جميع أنواع سيارات كيا وأسعارها الحديثة عبر موقعها الإلكتروني، ومن السيارات الحديثة تأتي سيارة كيا سبورتاج 2022 التي صممت في شكلها الجديد للتحدي، والتي صممت بتصميم خارجي جاهز للإبداع والابتكار، وجاءت مواصفاتها الداخلية قمة في الشياكة والأناقة، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية، وبها فتحة سقف واسعة.

أنواع سيارات كيا وأسعارها

قبل معرفة مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 الحديثة نقدم لكم عروض سيارات كيا التي تقدم في شركة الجبر وهي:

سيارة كيا سيراتو هاتشباك 2021 : السعر من 77.424 ريال سعودي.

وسيارة كيا كادنزا 2021 : بسعر يبدأ بـ 137.610 ريال سعودي.

بينما كيا تيلورايد 2021 جديدة : بسعر من 143.028 – 158.274 ريال سعودي.

وسيارة كيا نيرو 2021: بسعر 121.679 ريال سعودي.

وسعر سيارة كيا سول 2021: ما بين 79.233 – 82.698 ريال.

وكيا سيلتوس 2021: من سعر 74.800 ريال.

بينما سيارة كيا موديل موهافي: بسعر 136.175 ريال سعودي.

وكيا كرنفال 2021: بسعر 98.890 ريال سعودي.

بينما كيا K900 2021 جديدة: من 214.599 ريال – 308.501 ريال سعودي.

كيا سورينتو 2021 جديدة: بسعر من 79.500 – 132.300 ريال سعودي.

وكذلك كيا ريو سيدان 2021 جديدة: من 54.890 – 62.590 ريال سعودي.

سيارة كيا سبورتاج 2022 الجديدة

متع نفسك مع سيارة كيا سبورتاج ضمن سيارات معارض الجبر السعودية، والتي تتميز بشكل خارجي جديد، مذهل من كل الجوانب، والتي يشمل التصميم الخارجي للسيارة على:

مصابيح هالوجين أمامية من نوع DRL، والمصابيح خلفية LED.

والمقابض الخارجية من الكروم، وشبك راديو من فئة (GT Line).

بينما الإطار المحيط بالنوافذ من الكروم، والدعاسات الجانبية من الكروم الغامق.

بها مصابيح ضباب LED التي تمنحك رؤية أفضل.

بها لوحة إنزلاق خلفية بلمسات أنيقة مزخرفة من الكروم الغامق.

التصميم الداخلي لسيار كيا سيراتوا الجديدة

تتمتع بمظهر مذهل داخل السيارة في كل الجوانب، بالمواصفات التالية:

تتمتع السيارة بفتحة سقف بانورامية كبيرة وواسعة.

شاشة ملونة مقاسها 4.2 بوصة (TFT LCD)، ودعاسات من الالمونيوم.

أجهزة التحكم والأزرار بمنطقة الوسط، وأنظمة التكييف والصوت سهلة في متناول اليد.

متوفر شاحن لاسلكي للهاتف.

المقاعد الأمامية بها نظام تهوية وتدفئة، وبطانة السيارة من اللون الأسود.

متوفر جهاز التحكم عن بعد، والباب الخلفي كهربائي .

والمقاعد الخلفية قابلة للطي.

كما يتوافر في مقاعد الصف الثاني نظام تهوية وشاحن USB.

مع معرفة أنواع سيارات كيا وأسعارها الحديثة وكذلك مزايا عديدة تتوافر في سيارات كيا بكل أنواعها، مثل سيارة كيا K8، وتعد تلك السيارات ضمن 57 ماركة سيارات تباع في السعودية وتتنافس مع علامات تجارية كبيرة مثل هيونداي، وتويوتا، وهوندا، وكذلك سيارات فورد.