انخفاض جبار في سعر فئة بلاتينيوم من نيسان اكستيرا 2021 لأكثر من 15 بالمائة، نتحدث اليوم عن إحدى السيارات العائلية صاحبة المواصفات المميزة سيارة السبع مقاعد اكستيرا 2021، والتي تم طرحها في بدايات العام الحالي بخمس فئات مختلفة من حيث الأسعار والمواصفات، حيث طرحت نيسان طراز اكستيرا لهذا العام بفئتين مع نظام دفع ثنائي إضافة إلى 3 فئات بمحرك دفع رباعي. نتناول اليوم الحديث عن مواصفات فئة بلاتينيوم دفع رباعي وهي الفئة الأعلى من نيسان اكستيرا 2021، كما نكشف لكم عن أقل سعر شامل الضريبة لها داخل المملكة سواء لدى المعارض أو الوكيل.

تخفيض سعر نيسان اكستيرا 2021

تتميز فئة بلاتينيوم الفل كامل من اكستيرا 2021 بمحرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي ويعمل بنظام الدفع الرباعي للعجلات، نظام الحركة أوتوماتيكي تبترونيك بعدد 7 سرعات مع دبل ثقيل، دبل خفيف ودفلوك، يولد هذا المحرك قوة تعادل 165 حصان ويبلغ معدل استهلاك الوقود 11.4 كم للتر الواحد من البنزين. انخفض سعر نيسان اكستيرا بلاتينيوم ضمن تخفيضات نيسان السعودية 2021، ليبلغ 134 ألف ريال فقط شامل ضريبة القيمة المضافة بمعارض جدة، وذلك بدلاً من 156 ألف و799 ريال من جانب الوكيل نيسان بترومين السعودية وبتخفيض مذهل يتجاوز 15%.

يتميز التصميم الأمامي من اكستيرا 2021 فئة بلاتينيوم بشبك أمامي ضخم من الكروم يتوسطه شعار نيسان، أربعة حساسات أمامية وإضاءة بالكامل LED موزعة ما بين ليد نهاري، نور عالي ومنخفض مع أربعة عدسات بالكامل ليد، بالإضافة إلى كشافات ضباب أمامية وكاميرات محيطية 360 درجة. التصميم الخلفي للسيارة يحتوي على إضاءات بالكامل LED إلى جانب أربعة حساسات خلفية بالإضافة إلى كاميرا خلفية وجناح خلفي، وتتميز السيارة كذلك بجنوط ألومنيوم مكحلة مميزة مقاس 18 إنش ومقابض من الكروم مع رفارف جانبية وحنايا عفش.

مواصفات نيسان اكستيرا 2021 بلاتينيوم

تتميز اكستيرا بلاتينيوم 2021 دفع رباعي بدخول ريموت مع إمكانية الدخول والتشغيل الذكي والتشغيل عن بعد، داخلية السيارة فاخرة باللون البيج ومقاعد جلد مع تحكم كهربائي بمقعد السائق. السيارة بها شاشة معلومات وسطية كبيرة تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وملاحة، الزجاج كهربائي بالكامل أوتو لمسة واحدة، كما أن المقود ثلاثي مكسي بالجلد ذو تحكم كامل بكل من النظام الصوتي، مثبت السرعة، عداد الرحلات والبلوتوث.

يحتوي الموديل الجديد من نيسان اكستيرا على كافة مواصفات الأمن والسلامة من فرامل ABS، عدد سبع أحزمة أمان، حساس كفرات، نظام الثبات الإلكتروني، إضافة إلى حساس النقطة عمياء و6 إيرباجات أمامية وخلفية. المكيف لمس بتحكم منفصل بين السائق والراكب مع فتحات تكييف خلفية ومسند خلفي مع حاملات أكواب، كذلك تتميز فئة بلاتينيوم من اكستيرا بشاشة بالوسط للمقاعد الخلفية، ومسند بالوسط درج ومنافذ متعددة للشحن والطاقة في أماكن متنوعة داخل نيسان اكستيرا 2021.