الياباني الشديد .... سيارة بي ام دبليو 2021 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة في السعودية وأسعارها

سيارة بي ام دبليو 2021 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة في السعودية، تعد سيارة بي ام دبليو 2021 من أشهر السيارة على مستوى العالم فهي تتميز بتصميمها المتميز وأدائها الرائع وقوتها الكبيرة ويرجع تأسيس الشركة عدة سنوات سابقة وقامت بوضع اسمها بين كثير من أكبر الشركات المنافسة وتسعى دائمًا لتطوير السيارة والتفوق بين المنافسين وسوف نعرض لكم كل ما يخص سيارة بي أم دبليو 2021 من مواصفات و أسعار وافضل المميزات بها. سيارة بي ام دبليو 2021 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة سيارة بي ام دبليو 2021 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة سوف نقدم لكم مواصفات ومميزات السيارة في السعودية وأسعارها في مصر والسعودية . مواصفات سيارة بي ام دبليو 2021 مواصفات سيارة بي ام دبليو 2021 تعمل بواسطة ثمان سرعات مختلفة تعمل بنظام أوتوماتيكي وتبلغ سرعة السيارة حوالي 250 كيلومتر متر في الساعة الواحدة. تعمل السيارة باستخدام محرك ثماني الأسطوانات وتبلغ قوته حوالي 530 حصان.

تحتوي السيارة على نظام تعليق m وهو نظام رياضي مكيف.

تبلغ سعة المحرك 4.4 لتر ويصل عزم دوران السيارة إلى 750 نيوتن.

تحتوي السيارة على كاميرا من الخلف زاويتها 360 درجة وتسهل وضوح الطرق وتحديدًا الطرق الوعرة والطرق الرملية والضيقة.

تصل جنوط السيارة إلى 21 بوصة.

تعمل السيارة بمحرك دفع كلي للإطارات بالإضافة إلى وجود نظام دفع Xdrive. أسعار سيارة بي ام دبليو 2021 في مصر والسعودية توجد بي ام دبليو 2021 داخل المملكة العربية السعودية بسعر يصل إلى 465 ألف ريال سعودي وذلك إنها تعمل بمحرك تبلغ قوته 530 حصان وتبلغ سعة المحرك 4.4 لتر ويوجد بها نظام الدفع الكلي.

بينما توجد بي ام دبليو 2021 في جمهورية مصر العربية بسعر 2 مليون جنيه و225 ألف جنيه مصري.

وأطلقت شركة بي ام دبليو التصميم الخاص موديل 2021 وهي رياضية لها الكثير من المميزات الخاصة بها. مميزات بي ام دبليو 2021 تتميز السيارة بوجود شاشة من الخلف يبلغ قياسها 10 بوصة وأيضًا شاشة من الأمام مقاسها 12.3 بوصة.

وتتميز السيارة بوجود مكيف يقوم بالتأثير على السيارة من الداخل بأكملها.

كما تتميز السيارة بوجود مصابيح من الأمام ومصابيح تعمل في وقت الضباب.

تتميز السيارة بوجود مرايات جانبية وتحتوي السيارة على نظام صوتي له 16 مكبر صوت. أسعار سيارة بي ام دبليو 2021 في مصر والسعوديةمميزات بي ام دبليو 2021 الوسوم

سيارة بي ام دبليو 2021 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة في السعودية، تعد سيارة بي ام دبليو 2021 من أشهر السيارة على مستوى العالم فهي تتميز بتصميمها المتميز وأدائها الرائع وقوتها الكبيرة ويرجع تأسيس الشركة عدة سنوات سابقة وقامت بوضع اسمها بين كثير من أكبر الشركات المنافسة وتسعى دائمًا لتطوير السيارة والتفوق بين المنافسين وسوف نعرض لكم كل ما يخص سيارة بي أم دبليو 2021 من مواصفات و أسعار وافضل المميزات بها. سيارة بي ام دبليو 2021 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة سيارة بي ام دبليو 2021 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة سوف نقدم لكم مواصفات ومميزات السيارة في السعودية وأسعارها في مصر والسعودية . مواصفات سيارة بي ام دبليو 2021 مواصفات سيارة بي ام دبليو 2021 تعمل بواسطة ثمان سرعات مختلفة تعمل بنظام أوتوماتيكي وتبلغ سرعة السيارة حوالي 250 كيلومتر متر في الساعة الواحدة. تعمل السيارة باستخدام محرك ثماني الأسطوانات وتبلغ قوته حوالي 530 حصان.

تحتوي السيارة على نظام تعليق m وهو نظام رياضي مكيف.

تبلغ سعة المحرك 4.4 لتر ويصل عزم دوران السيارة إلى 750 نيوتن.

تحتوي السيارة على كاميرا من الخلف زاويتها 360 درجة وتسهل وضوح الطرق وتحديدًا الطرق الوعرة والطرق الرملية والضيقة.

تصل جنوط السيارة إلى 21 بوصة.

تعمل السيارة بمحرك دفع كلي للإطارات بالإضافة إلى وجود نظام دفع Xdrive. أسعار سيارة بي ام دبليو 2021 في مصر والسعودية توجد بي ام دبليو 2021 داخل المملكة العربية السعودية بسعر يصل إلى 465 ألف ريال سعودي وذلك إنها تعمل بمحرك تبلغ قوته 530 حصان وتبلغ سعة المحرك 4.4 لتر ويوجد بها نظام الدفع الكلي.

بينما توجد بي ام دبليو 2021 في جمهورية مصر العربية بسعر 2 مليون جنيه و225 ألف جنيه مصري.

وأطلقت شركة بي ام دبليو التصميم الخاص موديل 2021 وهي رياضية لها الكثير من المميزات الخاصة بها. مميزات بي ام دبليو 2021 تتميز السيارة بوجود شاشة من الخلف يبلغ قياسها 10 بوصة وأيضًا شاشة من الأمام مقاسها 12.3 بوصة.

وتتميز السيارة بوجود مكيف يقوم بالتأثير على السيارة من الداخل بأكملها.

كما تتميز السيارة بوجود مصابيح من الأمام ومصابيح تعمل في وقت الضباب.

تتميز السيارة بوجود مرايات جانبية وتحتوي السيارة على نظام صوتي له 16 مكبر صوت. أسعار سيارة بي ام دبليو 2021 في مصر والسعوديةمميزات بي ام دبليو 2021

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الياباني الشديد …. سيارة بي ام دبليو 2021 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة في السعودية وأسعارها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.