سيارة شانجان سي أس 75 بلس الجديدة بأحدث الأنواع والمميزات ومواصفاتها وأسعارها الخيالية

سيارة شانجان سي أس 75 بلس، شانجان سي أس 75 بلس 2022 تتميز بالعديد من المميزات من حيث مساحة المقصورة الداخلية والصندوق الخلفي، كما أن تصميمها رياضي وتمتلك مقومات كثيرة تجعلها آمنة كما يمكن التحكم بها عن بعد في ركنها خلال الأماكن الضيقة ، تحتوي علي شاشة لمس عالية الجودة ومصابيح أمامية وتعمل من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي ب 8 سرعات مختلفة. سيارة شانجان سي أس 75 بلس سيارة شانجان سي أس 75 بلس سوف نقدم لكم من خلال موقعنا سيارة شانجان سي أس 75 بلس في السعودية ومواصفاتها وأسعارها في السعودية مواصفات شانجان سي أس 75 بلس 2022 طول سيارة شانجاس سي أس 75 بلس موديل 200 يبلغ 4690 مم ويبلغ عرضها 1865مم أما الارتفاع فيبلغ 1710 مم.

سعة محرك السيارة يبلغ 1.5 لتر توربيني، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2710 مليمتر.

تبلغ قوة محرك السيارة إلى 176 حصان، ويصل عزم دوران المحرك حوالي 265 نيوتن/ متر، وتصل سعة خزان الوقود إلى 58 لتر. مميزات شانجان سي أس 75 بلس 2022 تحتوي شانجان سي أس 75 بلس 2022 علي مصابيح ليد أمامية.

فتحة سقف بانورامية.

لها مقبض داخلي يتكون من قطعة واحدة.

صممت عجلة القيادة بتصميم رياضي.

يوجد بها لوحة تحكم عن طريق اللمس.

تشمل ناقل حركة متميز يشبه اليخوت.

السيارة محصنة بنظام الأمان CAP C-N فئة 5 نجوم الذي يضمن لها السلامة خاصة لهيكل السيارة.

مساحة الصندوق الداخلية تتسع ل 620 لتر.

المساحة الداخلية عند إغلاق المقاعد بالمقصورة الخلفية 1450 لتر.

تعمل بنظام IACC للتحكم باحتراف في عجلة القيادة.

يعمل من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي ب 8 سرعات مختلفة.

تتبني سيارة شانجان سي أس 75 بلس 2022 نظام BOSCH من الجيل الجديد من السيارات ESP.

شانجان سي أس 75 بلس 2022 نظام BOSCH من الجيل الجديد من السيارات ESP. يمكن التحكم في السيارة عن بعد والاستفادة من ذلك في ركن السيارة والتحكم في الركن في المساحات الضيقة.

نظام أمان عالي وإنذار عند الانحراف عن المسار.

مزودة بنظام APA5.0 يستخدم في ركن السيارة ويبحث عن مكان مناسب لركن السيارة من مكان السائق وحتي بعد 20 متر. مميزات شانجان سي أس 75 بلس 2022 أسعار شانجان سي أس 75 بلس 2022 تبدأ أسعار شانجان سي أس 75 بلس 2022 من 89,900 ريال سعودي.

وتبدأ أسعار شانجان سي أس 75 ليمتد 2022 من 80,900 ريال سعودي.

تبدأ أسعار شانجان سي أس 75 سمارت 2022 من 68,900 ريال سعودي. أسعار شانجان سي أس 75 بلس 2022 الأسعار السابقة لا تشمل الضريبة المضافة. الوسوم

سيارة شانجان سي أس 75 بلس، شانجان سي أس 75 بلس 2022 تتميز بالعديد من المميزات من حيث مساحة المقصورة الداخلية والصندوق الخلفي، كما أن تصميمها رياضي وتمتلك مقومات كثيرة تجعلها آمنة كما يمكن التحكم بها عن بعد في ركنها خلال الأماكن الضيقة ، تحتوي علي شاشة لمس عالية الجودة ومصابيح أمامية وتعمل من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي ب 8 سرعات مختلفة. سيارة شانجان سي أس 75 بلس سيارة شانجان سي أس 75 بلس سوف نقدم لكم من خلال موقعنا سيارة شانجان سي أس 75 بلس في السعودية ومواصفاتها وأسعارها في السعودية مواصفات شانجان سي أس 75 بلس 2022 طول سيارة شانجاس سي أس 75 بلس موديل 200 يبلغ 4690 مم ويبلغ عرضها 1865مم أما الارتفاع فيبلغ 1710 مم.

سعة محرك السيارة يبلغ 1.5 لتر توربيني، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2710 مليمتر.

تبلغ قوة محرك السيارة إلى 176 حصان، ويصل عزم دوران المحرك حوالي 265 نيوتن/ متر، وتصل سعة خزان الوقود إلى 58 لتر. مميزات شانجان سي أس 75 بلس 2022 تحتوي شانجان سي أس 75 بلس 2022 علي مصابيح ليد أمامية.

فتحة سقف بانورامية.

لها مقبض داخلي يتكون من قطعة واحدة.

صممت عجلة القيادة بتصميم رياضي.

يوجد بها لوحة تحكم عن طريق اللمس.

تشمل ناقل حركة متميز يشبه اليخوت.

السيارة محصنة بنظام الأمان CAP C-N فئة 5 نجوم الذي يضمن لها السلامة خاصة لهيكل السيارة.

مساحة الصندوق الداخلية تتسع ل 620 لتر.

المساحة الداخلية عند إغلاق المقاعد بالمقصورة الخلفية 1450 لتر.

تعمل بنظام IACC للتحكم باحتراف في عجلة القيادة.

يعمل من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي ب 8 سرعات مختلفة.

تتبني سيارة شانجان سي أس 75 بلس 2022 نظام BOSCH من الجيل الجديد من السيارات ESP.

شانجان سي أس 75 بلس 2022 نظام BOSCH من الجيل الجديد من السيارات ESP. يمكن التحكم في السيارة عن بعد والاستفادة من ذلك في ركن السيارة والتحكم في الركن في المساحات الضيقة.

نظام أمان عالي وإنذار عند الانحراف عن المسار.

مزودة بنظام APA5.0 يستخدم في ركن السيارة ويبحث عن مكان مناسب لركن السيارة من مكان السائق وحتي بعد 20 متر. مميزات شانجان سي أس 75 بلس 2022 أسعار شانجان سي أس 75 بلس 2022 تبدأ أسعار شانجان سي أس 75 بلس 2022 من 89,900 ريال سعودي.

وتبدأ أسعار شانجان سي أس 75 ليمتد 2022 من 80,900 ريال سعودي.

تبدأ أسعار شانجان سي أس 75 سمارت 2022 من 68,900 ريال سعودي. أسعار شانجان سي أس 75 بلس 2022 الأسعار السابقة لا تشمل الضريبة المضافة.

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