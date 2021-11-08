ارخص وأفخم سيارات الدفع الرباعي فالسعودية.. لكزس أل أكس الجديدة كليا 2022 بمواصفات واسعار قوية

ارخص وأفخم سيارات الدفع الرباعي فالسعودية ، أعلنت المنظمة اليابانية العملاقة “لكزس” سياراتها الجديدة المتطورة والمميزة، حيث يتم أخذ هذه السيارة في الاعتبار كواحدة من أكثر السيارات سعراً في العالم التي جذبت سيارة لكزس LX 2022 الجديدة انتباه محبي السيارات المميزة، وتحديداً بعد مناسبة عالمية لسيارة لكزس الجديدة التي تم إطلاقها في الرياض ومن أهم مميزات سيارة لكزس LX الجديدة ستمائة 2022 أنها تحتوي على محرك بنزين توربو مزدوج، وتم تجهيز محرك V6 سعة 3 لترات بسعة 5 لتر بشاحن توربيني مزدوج.

ارخص وأفخم سيارات الدفع الرباعي فالسعودية

تعد سيارة أكس الجديدة من أحد أهم السيارات الحديثة التي أصبحت لها إقبال كثيف لعديد من العملاء في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن ضمن هذه المواصفات التي تحتوي عليها هي:

ومن أهم مميزات محرك لكزس 600 LX الجديد 409 حصان، على غرار عزم الدوران البالغ 650 نيوتن متر، حيث تشبه لاند كروزر 2022 وأنه أيضا متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من عشر أدوات.

كما أن تم تجهيز السيارة بنظام الفرامل الإلكتروني (ECB) ونظام التوجيه الإلكتروني (EPS) لكي يتم تزويد العملاء بأفضل تجربة ركوب.

ومن أهم مميزات سيارة لكزس LX 2022 الجديدة أن يوجد بها لوحة عدادات تتضمن لوحة عرض أساسية من لكزس وتتضمن شاشات، هي شاشة عرض أعلى 12.3 بوصة وشاشة 7 بوصات أسفل لوحة الأدوات.

أن يوجد بها لوحة عدادات تتضمن لوحة عرض أساسية من لكزس وتتضمن شاشات، هي شاشة عرض أعلى 12.3 بوصة وشاشة 7 بوصات أسفل لوحة الأدوات. يوجد داخل السيارة ميزة معرفة الطرق في كافة انحاء المملكة العربية السعودية.

ويعتبر المنظر الموجود أسفل الأرضية من الخلف هو الأساسي داخل العالم لإظهار المنطقة الواقعة أسفل الجزء الخلفي من السيارة.

تتميز السيارة بالإمكانيات المفرطة والمثبتة، لا سيما أثناء القيادة على طرق وعرة، جنبًا إلى جنب مع مزايا الأداء العام من الدرجة الأولى داخلها.

تتميز لكزس LX 600 الجديدة كليًا 2022 بقاعدة عجلات اصلية وقوية جدا تبلغ 2850 مم لأداء آخر خارج المسار.

قد تختلف الأسعار وفقًا للدول والعملات، بالإضافة إلى رسوم محددة تتماشى مع كل فئة من الفئات الاستثنائية في سيارات 2022 لكزس LX الجديدة.

حيث أن المتوقع من شحن سيارة لكزس 2022 داخل السوق السعودية بسعر متوقع يبلغ حوالي 600 ألف ريال سعودي.