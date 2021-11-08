ب 800 ريال فقط أحصل على العرض الأسطوري عروض تقسيط سيارة لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف جميل

سعر ومواصفات سياره تويوتا لاند كروز ب 800 ريال من عبد اللطيف جميل من التفاصيل الهامة والتي يرغب في أن يتعرف عليها البعض من المحبين لشراء تلك السيارة من هذه الماركة والتي تتسم بكونها تمتلك الكثير من الخصائص والتي من بينها ما سنقوم بالطرح له عبر فقراتنا الآتية، كما سنوضح أهم العروض التقسيطية المميزة وبالأخص عرض الشركة الخاص بعبد اللطيف جميل حيث يتم العرض لتلك الماركة من السيارات والتي لها الكثير من المميزات، وفيما يأتي توضيح لأهم المعلومات الخاصة بالسعر وأهم إمكانات السيارة المتميزة.

سعر ومواصفات سياره تويوتا لاند كروز ب 800 ريال

سعر ومواصفات سياره تويوتا لاند كروز ب 800 ريال من عبد اللطيف جميل هو مجال حديث لعملاء السيارات وبالأخص ممن هم مقبلون على الشراء لسيارة من تلك العلامة التجارية والتي لها العديد من السمات، ومن المعلوم أن الشركة العلمية بالجنسية اليابانية تويوتا تعد أهم الشركات العلمية والتي تقوم على إنتاج أحدث الطرازات من السيارات، والإصدار الأحدث لتلك السيارة يعد هو الأفضل والأكثر إقبال بسبب الكثير من الامتيازات والمواصفات الهامة والملحقات الأساسية والكماليات التي تتوفر بالسيارة.

عرض القسط من الشركة عبد اللطيف جميل:

السيارة متوفرة بكل معارض الشركة، والقسط مقسم على دفعات يتم سدادها على ستين شهر، والدفعة الأولى تقدر بالقيمة مائة وتسعين ألف ريال سعودي، والقسط الشهري قد بلغ القيمة المالية ثمانمئة ريال سعودي، ودفعة القسط التي ستكون آخر دفعة قيمتها مائة وخمسة ألف ريال سعودي.

أهم مواصفات السيارة

النظام التشغيلي الخاص بها عالي المستوى، حيث تعمل بالنظام الدافع المختلط ما بين طاقة الوقود وطاقة الكهرباء، وطول السيارة قد تخطى الأربعة مترات، والعرض قرابة المترين، ولمسات متميزة تتواجد على الواجهة الخاصة بالمركبة، وشبابيكها الأمامية تعد بمظهر ممتاز، والنظام المخصص للإضاءة يحوي عدد ست لمبات من النوعية الليد الموفرة للطاقة، كما أنها توفر كل سبل الأمان والحماية، كما يتواجد ملحق للتحكم أثناء القيادة بالمرتفعات يمكنك شراء السياره بسهوله بعد معرفه كل مميزات واسعارها في السوق السعودي أو بالتقسيط من عبد اللطيف جميل