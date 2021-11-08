الحلوة لما تدلع.. تويوتا لاندكروزر 2022 عملاق الأناقة والقوة على الطريق بمواصفات واسعار جبارة

- 1/2
- 2/2
الحلوة لما تدلع.. تويوتا لاندكروزر 2022 عملاق الأناقة والقوة ، سيارة تويوتا لاندكروزر هي سيارة سيتم طرحها في الأسواق عن قريب، وحتى الآن لا توجد معلومات دقيقة عن مواصفات السيارة في الأسواق، ويوجد بعض المواصفات البسيطة والمتوقعة حول شكل وتصميم السيارة، كما سنوضح لكم خلال المقالة. وعلاوة على ذلك فالسيارة لم يتم طرح سعرها في الأسواق حتى الآن، وتتوقع المواقع الكبرى أن السيارة ستضم اقزى انواع المحركات وهو محرك V6 تيربو مزدوج، والذي تصل سعته إلى حوالي 3.5 لتر، ويمكن للعملاء التغيير في قوة المحرك وزيادته، والحصول على سيارة تويوتا لاندكروزر الهجين.
الحلوة لما تدلع.. تويوتا لاندكروزر 2022 عملاق الأناقة والقوة
يوجد عدة مميزات لسيارة تويوتا لاندكروزر 2022، والتي نال تصميمها ومواصفاتها أعجاب العديد من الأشخاص العاشقين للسيارات ولذلك بحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن أهم مميزاتها، لذلك سنقدمها لكم بالتفاصيل:
- بعد إصدار الصور الاخيرة الخاصة بالمقصورة الداخلية للسيارة، فتعتبر تويوتا لاندركروزر من السيارات السوداء من حيث ألوان التصميم الداخلي، كما أن المقابض الخاصة بالأبواب مصنوعة بالكامل من الكروم.
- السيارة ستكون مزودة بتقنيات حديثة مثل الشاشة الداخلية التي تعمل عن طريق اللمس، بنظام الملاحة او Gps، والشاشة ستكون بحجم 8 بوصة.
- المقاعد الداخلية ستكون بنظام الكهرباء.
- المحرك الخاص بسيارة لاندكروزر يتميز بسعة تصل لحوالي 4.5 لتر.
- بينما قوة المحرك تصل آلى 8 سلندر، وحوالي 272 حصان.
- عزم الدوران الخاص بالسيارة يصل إلى حوالي 650 نيوتن على المتر
- ناقل الحركة متميز ويصل إلى 6 سرعات.
- السيارة مزودة بناقل حركة اوتوماتيك.
- والسيارة تضم نظام Eps وهو نظام ذو جودة متميزة.
- وسائد هوائية متعددة لحفظ السلامة والأمن، وعددهم 6 وسائد هوائية.
- سيارة تويوتا لاندكروزر مزودة بنظام مقاوم للرصاص بمستوى B6 و مستوىB7 .
- الزجاج الخاص بالسيارة قوي ومتين ومدعم بسمك حوالي 5 إنش.
فيما يلي سنعرض لكم سعر سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 في المملكة العربية السعودية، والتي ستكون موجودةفي جميع الأسواق المحلية الخاصة بتقسيط وبيع السيارات بداية من العام القادم، ونقدم لكم السعر الخاص بها وهو:
- سعر سيارة لاندكروزر 2022 من تويوتا هو حوالي 131.896 دولار استرالي.
- سعر السيارة في المملكة العربية السعودية هو 373 ألف ريال سعودي فقط.
الوسوم
الحلوة لما تدلع.. تويوتا لاندكروزر 2022 عملاق الأناقة والقوة ، سيارة تويوتا لاندكروزر هي سيارة سيتم طرحها في الأسواق عن قريب، وحتى الآن لا توجد معلومات دقيقة عن مواصفات السيارة في الأسواق، ويوجد بعض المواصفات البسيطة والمتوقعة حول شكل وتصميم السيارة، كما سنوضح لكم خلال المقالة. وعلاوة على ذلك فالسيارة لم يتم طرح سعرها في الأسواق حتى الآن، وتتوقع المواقع الكبرى أن السيارة ستضم اقزى انواع المحركات وهو محرك V6 تيربو مزدوج، والذي تصل سعته إلى حوالي 3.5 لتر، ويمكن للعملاء التغيير في قوة المحرك وزيادته، والحصول على سيارة تويوتا لاندكروزر الهجين.
الحلوة لما تدلع.. تويوتا لاندكروزر 2022 عملاق الأناقة والقوة
يوجد عدة مميزات لسيارة تويوتا لاندكروزر 2022، والتي نال تصميمها ومواصفاتها أعجاب العديد من الأشخاص العاشقين للسيارات ولذلك بحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن أهم مميزاتها، لذلك سنقدمها لكم بالتفاصيل:
- بعد إصدار الصور الاخيرة الخاصة بالمقصورة الداخلية للسيارة، فتعتبر تويوتا لاندركروزر من السيارات السوداء من حيث ألوان التصميم الداخلي، كما أن المقابض الخاصة بالأبواب مصنوعة بالكامل من الكروم.
- السيارة ستكون مزودة بتقنيات حديثة مثل الشاشة الداخلية التي تعمل عن طريق اللمس، بنظام الملاحة او Gps، والشاشة ستكون بحجم 8 بوصة.
- المقاعد الداخلية ستكون بنظام الكهرباء.
- المحرك الخاص بسيارة لاندكروزر يتميز بسعة تصل لحوالي 4.5 لتر.
- بينما قوة المحرك تصل آلى 8 سلندر، وحوالي 272 حصان.
- عزم الدوران الخاص بالسيارة يصل إلى حوالي 650 نيوتن على المتر
- ناقل الحركة متميز ويصل إلى 6 سرعات.
- السيارة مزودة بناقل حركة اوتوماتيك.
- والسيارة تضم نظام Eps وهو نظام ذو جودة متميزة.
- وسائد هوائية متعددة لحفظ السلامة والأمن، وعددهم 6 وسائد هوائية.
- سيارة تويوتا لاندكروزر مزودة بنظام مقاوم للرصاص بمستوى B6 و مستوىB7 .
- الزجاج الخاص بالسيارة قوي ومتين ومدعم بسمك حوالي 5 إنش.
فيما يلي سنعرض لكم سعر سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 في المملكة العربية السعودية، والتي ستكون موجودةفي جميع الأسواق المحلية الخاصة بتقسيط وبيع السيارات بداية من العام القادم، ونقدم لكم السعر الخاص بها وهو:
- سعر سيارة لاندكروزر 2022 من تويوتا هو حوالي 131.896 دولار استرالي.
- سعر السيارة في المملكة العربية السعودية هو 373 ألف ريال سعودي فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحلوة لما تدلع.. تويوتا لاندكروزر 2022 عملاق الأناقة والقوة على الطريق بمواصفات واسعار جبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.