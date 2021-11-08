الحلوة لما تدلع.. تويوتا لاندكروزر 2022 عملاق الأناقة والقوة على الطريق بمواصفات واسعار جبارة

الحلوة لما تدلع.. تويوتا لاندكروزر 2022 عملاق الأناقة والقوة ، سيارة تويوتا لاندكروزر هي سيارة سيتم طرحها في الأسواق عن قريب، وحتى الآن لا توجد معلومات دقيقة عن مواصفات السيارة في الأسواق، ويوجد بعض المواصفات البسيطة والمتوقعة حول شكل وتصميم السيارة، كما سنوضح لكم خلال المقالة. وعلاوة على ذلك فالسيارة لم يتم طرح سعرها في الأسواق حتى الآن، وتتوقع المواقع الكبرى أن السيارة ستضم اقزى انواع المحركات وهو محرك V6 تيربو مزدوج، والذي تصل سعته إلى حوالي 3.5 لتر، ويمكن للعملاء التغيير في قوة المحرك وزيادته، والحصول على سيارة تويوتا لاندكروزر الهجين.

الحلوة لما تدلع.. تويوتا لاندكروزر 2022 عملاق الأناقة والقوة

يوجد عدة مميزات لسيارة تويوتا لاندكروزر 2022، والتي نال تصميمها ومواصفاتها أعجاب العديد من الأشخاص العاشقين للسيارات ولذلك بحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن أهم مميزاتها، لذلك سنقدمها لكم بالتفاصيل:

بعد إصدار الصور الاخيرة الخاصة بالمقصورة الداخلية للسيارة، فتعتبر تويوتا لاندركروزر من السيارات السوداء من حيث ألوان التصميم الداخلي، كما أن المقابض الخاصة بالأبواب مصنوعة بالكامل من الكروم.

السيارة ستكون مزودة بتقنيات حديثة مثل الشاشة الداخلية التي تعمل عن طريق اللمس، بنظام الملاحة او Gps، والشاشة ستكون بحجم 8 بوصة.

المقاعد الداخلية ستكون بنظام الكهرباء.

المحرك الخاص بسيارة لاندكروزر يتميز بسعة تصل لحوالي 4.5 لتر.

بينما قوة المحرك تصل آلى 8 سلندر، وحوالي 272 حصان.

عزم الدوران الخاص بالسيارة يصل إلى حوالي 650 نيوتن على المتر

ناقل الحركة متميز ويصل إلى 6 سرعات.

السيارة مزودة بناقل حركة اوتوماتيك.

والسيارة تضم نظام Eps وهو نظام ذو جودة متميزة.

وسائد هوائية متعددة لحفظ السلامة والأمن، وعددهم 6 وسائد هوائية.

سيارة تويوتا لاندكروزر مزودة بنظام مقاوم للرصاص بمستوى B6 و مستوىB7 .

الزجاج الخاص بالسيارة قوي ومتين ومدعم بسمك حوالي 5 إنش.

فيما يلي سنعرض لكم سعر سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 في المملكة العربية السعودية، والتي ستكون موجودةفي جميع الأسواق المحلية الخاصة بتقسيط وبيع السيارات بداية من العام القادم، ونقدم لكم السعر الخاص بها وهو: