تويوتا يارس 2022 الجديدة وحش الاسفلت تتحدي السيارات بمواصفات خرافية

تويوتا يارس 2022 الجديدة وحش الاسفلت تم الإعلان عن انطلاقها منذ أيام قليلة، حيث تأتي هذه السيارة في شكل جديد ومناسب مع كافة الأذواق الرياضية، حيث تتخلى السيارة عن شكلها السيدان القديم، وتتألق في مظهر هاتشباك جديد، له الكثير من الجاذبية والعصرية، إلى جانب الطابع الشبابي الجديد، وتتميز بواصفات خرافية تتحدي الكثير من السيارات واليوم سوف نضع لكم كل كا يخص السيارة من مواصفات واسعار تابعوا معنا.

قامت شركة تويوتا بعمل تصميم جديد لفئة Yaris، حيث عملت على تعديل التصميم من سيدان إلى هاتشباك، وهذا يكون له المزايا،:

يكون تصميم الهاتشباك من التصميمات التي يكون في عرض السيارة أقل من السيدان، وبالتالي يستطيع السائق رؤية زوايا الطريق بشكل أوضح.

بالإضافة إلى أنها تأتي بمحرك سعته 1.5 لتر، وبالتالي يعمل بقوة 1500 CC، وعلى هذا يكون بقوة 103 حصان.

كما تتميز السيارة بأنها تتميز بسعة تخزينية في الصندوق كبيرة تصل إلى 400 متر مكعب.

ومن جانب آخر، يوجد في تابلوه السيارة شاشة ذكية مساحتها 7 بوصة.

ويمكن أن يتحكم السائق في كافة الوظائف الخاصة بالسيارة من خلال الأزرار التي توجد في الباب.

كما تتوفر عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، يمكن من خلالها التحكم في كل شيء.

تعتبر تويوتا يارس من السيارات التي تدعم عدد من الإمكانيات التي تجعلها فريدة من نوعها، حيث يكون من بين هذه الإمكانيات:

تغير شكل تويوتا يارس إلى الهاتش باك، يجعل القاعدة الجماهيرية لمحبي هذا الفئة أكبر وأشمل.

كما أنها تحتوي على الكثير من أنظمة الأمان أثناء القيادة، مثل كابح المكابس، بالإضافة إلى عنصر تثبيت السرعة.

بالإضافة إلى أن السيارة تحتوي على مصدر للشاحن في المقصورة الداخلية.

وتعتبر السيارة من السيارات التي تعمل على توفير الوقود، وذلك لأنها تستهلك ما يقرب من 5 لتر بنزين أمام 100 كم.

كما أن تكييف السيارة يعتبر من أحد الاختيارات التي تعمل على توفير الراحة والتوزيع الجيد للبرودة في السيارة.

يمكننا أن نتعرف على اسعار تويوتا يارس في كل من السوق المحلي والسوق العربي، وذلك من خلال النقاط التالية: