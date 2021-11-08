افخم أنواع السيارات.. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 بشكلها الجديد كليا في السعودية بأسعار ومواصفات مذهلة

سيارة تويوتا فورتشنر 2022 بشكلها الجديد كليا في السعودية، السيارات من الماركة العالمية الأشهر تويوتا فورتشنر من أكثر ما يرغب في التعرف علي أهم خصائصها وسماتها عدد كبير من متابعي أحدث النوعيات التي تصدر من السيارات والموديلات الأكثر تطور من تلك الشركة اليابانية، وفيما يأتي بسطور مقالنا الآتية نقدم التوضيح الكامل والمفصل عن كل ما قد تم الإعلان عنه من المواصفات الخاصة بالسبارة لماركة تويوتا فور تشنر، أفضل الموديلات للعام ألفين اثنين وعشرين كما سنوضح تكلفة وسعر الشراء لتلك السيارة.مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية
من المواصفات الأكثر جذب لمختلف عملاء السيارات وراغبي الشراء للأحدث منها ما سيلي وصفه بالآتي من النقاط:
- المحرك الذي قد تم دمجه بتلك السيارة يعد بقوة وسعة قد بلغت ألف وخمسمائة سي سي.
- بالنسبة للقوة التي تتمتع بها السيارة فقد بلغت مائة واثنين وأربعين حصان.
- السعة الخاصة بما تمتلكه السيارة من صندوق خلفي تقدر بالقيمة أربعمائة واحد وعشرين لتر، وتعد سعة كبيرة تستوعب أكبر عدد من الأشياء المرغوب بنقلها من خلال السيارة.
- السيارة تحتوي على عدد نوافذ باتساع ملائم كما تتوفر بألوان متعددة أبرزها الأسود، والفضي.
- سيارة نوعها كروس اوفر بملحقات تمتاز بدقتها وجمال تصميمها مثل توفر شاشة بحجم يعدل تسعة بوصة.
- السيارة تتعدد استعمالاتها وهذا ما قد أشارت له الشركة القائمة على الخط المخصص لإنتاجها حيث حرصت على تأكيد أن السيارة مصنوعة لتحمل كافة الضغوطات التي قد تتعرض لها بأي طريق تسير فيه مهما كانت درجة وعورته.
الجنوط المتوفر بالسيارة مقاسه سبعة عشر بوصة.
- النظام المتوفر بالسيارة بقدرة سترينج الهيدروليك.
- وزن السيارة يبلغ أكثر من اثنان طن وستمائة كيلو جرام.
- المحرك الخاص بالسيارة من فئتها الثانية يبلغ القوة أربعة آلاف سي سي.
- وسائل الأمان تعد متاحة بشكل كبير في تلك الماركة من السيارات، كما تتوفر الوسائد المنفوخة بالهواء، كما بها ملحقات توفر خاصية المانع من السرقة.
السيارة من الممكن الشراء لها بسعر يبلغ نصف مليون ريال، وتكلفة الشراء لها بمصر تسعمائة خمسة وعشرين ألف جنيه.
الوسوم
سيارة تويوتا فورتشنر 2022 بشكلها الجديد كليا في السعودية، السيارات من الماركة العالمية الأشهر تويوتا فورتشنر من أكثر ما يرغب في التعرف علي أهم خصائصها وسماتها عدد كبير من متابعي أحدث النوعيات التي تصدر من السيارات والموديلات الأكثر تطور من تلك الشركة اليابانية، وفيما يأتي بسطور مقالنا الآتية نقدم التوضيح الكامل والمفصل عن كل ما قد تم الإعلان عنه من المواصفات الخاصة بالسبارة لماركة تويوتا فور تشنر، أفضل الموديلات للعام ألفين اثنين وعشرين كما سنوضح تكلفة وسعر الشراء لتلك السيارة.مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية
من المواصفات الأكثر جذب لمختلف عملاء السيارات وراغبي الشراء للأحدث منها ما سيلي وصفه بالآتي من النقاط:
- المحرك الذي قد تم دمجه بتلك السيارة يعد بقوة وسعة قد بلغت ألف وخمسمائة سي سي.
- بالنسبة للقوة التي تتمتع بها السيارة فقد بلغت مائة واثنين وأربعين حصان.
- السعة الخاصة بما تمتلكه السيارة من صندوق خلفي تقدر بالقيمة أربعمائة واحد وعشرين لتر، وتعد سعة كبيرة تستوعب أكبر عدد من الأشياء المرغوب بنقلها من خلال السيارة.
- السيارة تحتوي على عدد نوافذ باتساع ملائم كما تتوفر بألوان متعددة أبرزها الأسود، والفضي.
- سيارة نوعها كروس اوفر بملحقات تمتاز بدقتها وجمال تصميمها مثل توفر شاشة بحجم يعدل تسعة بوصة.
- السيارة تتعدد استعمالاتها وهذا ما قد أشارت له الشركة القائمة على الخط المخصص لإنتاجها حيث حرصت على تأكيد أن السيارة مصنوعة لتحمل كافة الضغوطات التي قد تتعرض لها بأي طريق تسير فيه مهما كانت درجة وعورته.
الجنوط المتوفر بالسيارة مقاسه سبعة عشر بوصة.
- النظام المتوفر بالسيارة بقدرة سترينج الهيدروليك.
- وزن السيارة يبلغ أكثر من اثنان طن وستمائة كيلو جرام.
- المحرك الخاص بالسيارة من فئتها الثانية يبلغ القوة أربعة آلاف سي سي.
- وسائل الأمان تعد متاحة بشكل كبير في تلك الماركة من السيارات، كما تتوفر الوسائد المنفوخة بالهواء، كما بها ملحقات توفر خاصية المانع من السرقة.
السيارة من الممكن الشراء لها بسعر يبلغ نصف مليون ريال، وتكلفة الشراء لها بمصر تسعمائة خمسة وعشرين ألف جنيه.
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