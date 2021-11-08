سعر ومواصفات سياره نيسان صني 2022 الشكل الجديد

سعر ومواصفات سياره نيسان صني 2022 محل بحث كبير، حيث تمتلك سيارات “صني” تجهيزات وكماليات متعددة، فهي مزيج من المتعة والكفاءة، ولذلك يتم اعتمادها بشكل كبير في السوق المصري، واستطاعت اكتساب ثقة العملاء خلال السنوات السابقة؛ وحازت على نسبة مبيعات ضخمة في وقت قصير جدًا؛ لأنها تناسب كافة متطلبات العملاء من حيث السعر والإمكانيات والراحة.

سعر ومواصفات سياره نيسان صني

توجد سيارة نيسان صني 2022 بأسعار ومواصفات مختلفة في السوق المحلية، وتختلف أسعار وعروض سيارات صني حسب الفئة التي تنتمي إليها، والأسعار كالتالي:

يصل سعر سيارة نيسان صنى 2022 مانيوال إلى حوالي 188.000 جنيه.

بينما سعر سيارة نيسان صني 2022 أوتوماتيك، فئة بيز لاين إلى حوالي 210.000 جنيه.

كذلك سيارة Super Saloon أتوماتيك، يبلغ السعر حوالي 234.500 جنيه.

أما سيارة Midline 2022 أتوماتيك سعرها حوالي 234.500 جنيه

مواصفات سياره صني 2022

تمتلك سيارة صني مواصفات عديدة مثل نيسان كيكس، حيث حازت صني على إعجاب جميع عشاق السيارات الحديثة، ومن هذه المواصفات:

تمتلك محرك رباعي سعته 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، ودوران 134 نيوتن/ متر.

كما يتصل المحرك بناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي، ولديه 4 سرعات.

تسير السيارة على سرعة 100 كيلومتر/ ساعة خلال 15.5 ثانية.

وتنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان.

تستهلك السيارة 7 لترات وقود لسير 100 كيلومتر/ ساعة.

الأبعاد الخارجية للسيارة، طول السيارة إلى 4425 ملم، بينما العرض يصل إلى 1695 ملم، والارتفاع 1500 ملم.

بينما ارتفاع السيارة عن الأرض إلى حوالي 155 ملم، وسرعة السيارة تصل إلى حوالي 180 كيلومتر/ ساعة.

تعتمد السيارة على الجر الأمامي، وسعة صندوق السيارة الخلفي تصل إلى 490 لتر.

وتمتلك مصابيح أمامية، ومرايات كهربائية على جانب السيارة.

تحتوي على مكيف هواء يعمل بشكل يدوي، مع خاصية التحكم بالنظام الصوتي.

تتميز السيارة باحتوائها على سبويلر خلفي وزجاج خلفي معتم وعدادات متطورة.

كذلك بها وسائد هوائية وفرامل هوائية ومانعة للانغلاق.

نيسان صني 2022 الشكل الجديد

شركة نيسان من الشركات التي أصبحت تتنافس في سوق السيارات، بفضل السيارات التي تقوم بإنتاجها مع وضع شكل جديد لإصداراتها من نيسان صني 2022 والتي لها مواصفات مثالية، وبمواصفات عالية الجودة، وهذا ما بيناه من مواصفات سيارة نيسان صني 2022 الشكل الجديد.