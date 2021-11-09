الوحش الاسطوري.. هافال جوليان 2022 أحدث سيارات السوق السعودي بمواصفات خارقة

الوحش الاسطوري.. هافال جوليان 2022 أحدث سيارات السوق السعودي سيارة هافال جوليان 2022 من السيارات الجديدة، التي تم الاعلان عن صدورها في الاسواق في الفترة ما بين نهاية العام، وبداية العام الجديد، والجدير بالذكر أن هذه السياراة من السيارات الرياضية والتي تحتوي علي مواصفات عالية عن الفئات الاخري، والتصميم الجديد لها يجعلها يتمته بالمزيد من الرقي والأناقة، بالإضافة إلى أنها من السيارات الخفيفة على الطريق تابعوا معنا مواصفاتها واسعارها في السعودية ومصر. هافال جوليان 2022 أحدث سيارات السوق السعودي هافال جوليان 2022 أحدث سيارات السوق السعودي يمكننا أن نسرد العديد من مواصفات السيارة، وذلك من خلال النقاط التالية: تتوفر هذه السيارة بكل من اللون الأسود، الفصي، الأزرق، والأحمر، والأصفر.

كما أنها تندرج تحت فئات السيارة الرياضية SUV.

بالإضافة إلى أنها من السيارات الصينية التي تتميز بمواصفات كبيرة، وأسعار مناسبة إلى بعض من الناس.

كما ان سعة محرك السيارة 1600 CC تربو، بالإضافة إلى 4 سلندر، مع قوة 150 حصان، وعزم دوران 200 نيوتن.

ومن جانب آخر، يتوفر ناقل الحركة من نوع Dual Clutch، أي ناقل أوتوماتيكي ومانيوال في نفس الوقت.

بالإصافة إلى أنها يتوفر فيها استهلاك قليل للوقود، حيث تستهلك 8 لتر لكل 100 كم. أنظمة الآمان في سيارة هافال جوليون هناك الكثير من الانظمة الخاصة بالآمان التي تتمتع بها سيارة هافال ، حيث يكون من بينها: كابس المكابح من الانغلاق ABS.

إلى جانب متوفر النظام الإلكتروني لتوزيع الفرامل EBD.

ومن جانب آخر، تتمتع السيارة بنظام الثبات الإلكتروني ESP، حيث يساعد على توقف السيارة عند اللزوم وتثبيت سرعتها.. كما يتوفر كاميرا على جانبي السيارة، والتي تتيح للسائق التعرف على المسافات بينه وبين السيارات الاخرى، منعاً للإصطدام.

بالإضافة إلى أنه يتوفر بها العديد من أجهزة الاستشعار، والتي تعمل على تقدير المسافات بين السيارة والأشياء المحيطة.

إلى جانب أنه يتوفر نظام Air Bag، كما يتوفر حزام امان خلفي، وسنتر لوك، ايموبليزر ضد السرقة. بعض من كماليات سيارة هافال هناك الكثير من الكماليات التي تتوفر في سيارة سيارة هافال جوليان ، من بينها كل من التالي: يتوفر بها حساسات امامية، وخلفية.

إلى جانب مسند لليد ومسند للرأس.

كما يوجد بها كراسي كهربائية، وزجاج فامية، ومخرج كهرباء.

ومن جانب آخر، يتوفر بها مكيف هواء وفتحة سقف.

الى جانب جنوط رياضية مقاس 18 بوصة، مع وجود أزار متعددة الاستخدامات في عجلة القيادة. اسعار السيارة في السوق السعودي أسعارها في السعودية يوجد ثلاث فئات وهم كالتالي:- سيارة هافال جوليان بيسك 2022 سعرها 67 الف ريال سعودي.

هافال جوليان أكتيف 2022 سعرها 73 الف ريال سعودي.

هافال جوليان بريميوم 2022 سعرها 82 الف ريال سعودي. اسعار السيارة في السوق المصري يمكن التعرف على سعر سيارة هافال جوليان 2022، من خلال التالي: تقدر ثمن الفئة الاولى بحوالي 315 ألف جنيه.

أمال الفئة الثانية فتقدر بحوالي 335 ألف جنية.

وبالنسبة للفئة الثالثة، تكون بحوالي 355 ألف جنيه. الوسوم

الوحش الاسطوري.. هافال جوليان 2022 أحدث سيارات السوق السعودي سيارة هافال جوليان 2022 من السيارات الجديدة، التي تم الاعلان عن صدورها في الاسواق في الفترة ما بين نهاية العام، وبداية العام الجديد، والجدير بالذكر أن هذه السياراة من السيارات الرياضية والتي تحتوي علي مواصفات عالية عن الفئات الاخري، والتصميم الجديد لها يجعلها يتمته بالمزيد من الرقي والأناقة، بالإضافة إلى أنها من السيارات الخفيفة على الطريق تابعوا معنا مواصفاتها واسعارها في السعودية ومصر. هافال جوليان 2022 أحدث سيارات السوق السعودي هافال جوليان 2022 أحدث سيارات السوق السعودي يمكننا أن نسرد العديد من مواصفات السيارة، وذلك من خلال النقاط التالية: تتوفر هذه السيارة بكل من اللون الأسود، الفصي، الأزرق، والأحمر، والأصفر.

كما أنها تندرج تحت فئات السيارة الرياضية SUV.

بالإضافة إلى أنها من السيارات الصينية التي تتميز بمواصفات كبيرة، وأسعار مناسبة إلى بعض من الناس.

كما ان سعة محرك السيارة 1600 CC تربو، بالإضافة إلى 4 سلندر، مع قوة 150 حصان، وعزم دوران 200 نيوتن.

ومن جانب آخر، يتوفر ناقل الحركة من نوع Dual Clutch، أي ناقل أوتوماتيكي ومانيوال في نفس الوقت.

بالإصافة إلى أنها يتوفر فيها استهلاك قليل للوقود، حيث تستهلك 8 لتر لكل 100 كم. أنظمة الآمان في سيارة هافال جوليون هناك الكثير من الانظمة الخاصة بالآمان التي تتمتع بها سيارة هافال ، حيث يكون من بينها: كابس المكابح من الانغلاق ABS.

إلى جانب متوفر النظام الإلكتروني لتوزيع الفرامل EBD.

ومن جانب آخر، تتمتع السيارة بنظام الثبات الإلكتروني ESP، حيث يساعد على توقف السيارة عند اللزوم وتثبيت سرعتها.. كما يتوفر كاميرا على جانبي السيارة، والتي تتيح للسائق التعرف على المسافات بينه وبين السيارات الاخرى، منعاً للإصطدام.

بالإضافة إلى أنه يتوفر بها العديد من أجهزة الاستشعار، والتي تعمل على تقدير المسافات بين السيارة والأشياء المحيطة.

إلى جانب أنه يتوفر نظام Air Bag، كما يتوفر حزام امان خلفي، وسنتر لوك، ايموبليزر ضد السرقة. بعض من كماليات سيارة هافال هناك الكثير من الكماليات التي تتوفر في سيارة سيارة هافال جوليان ، من بينها كل من التالي: يتوفر بها حساسات امامية، وخلفية.

إلى جانب مسند لليد ومسند للرأس.

كما يوجد بها كراسي كهربائية، وزجاج فامية، ومخرج كهرباء.

ومن جانب آخر، يتوفر بها مكيف هواء وفتحة سقف.

الى جانب جنوط رياضية مقاس 18 بوصة، مع وجود أزار متعددة الاستخدامات في عجلة القيادة. اسعار السيارة في السوق السعودي أسعارها في السعودية يوجد ثلاث فئات وهم كالتالي:- سيارة هافال جوليان بيسك 2022 سعرها 67 الف ريال سعودي.

هافال جوليان أكتيف 2022 سعرها 73 الف ريال سعودي.

هافال جوليان بريميوم 2022 سعرها 82 الف ريال سعودي. اسعار السيارة في السوق المصري يمكن التعرف على سعر سيارة هافال جوليان 2022، من خلال التالي: تقدر ثمن الفئة الاولى بحوالي 315 ألف جنيه.

أمال الفئة الثانية فتقدر بحوالي 335 ألف جنية.

وبالنسبة للفئة الثالثة، تكون بحوالي 355 ألف جنيه.

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