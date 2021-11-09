مفاجاة.. انخفاض كبير هيونداي توسان سمارت 2022 الجديدة بنسبة خصم تتخطي ال13%

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مفاجاة.. انخفاض كبير هيونداي توسان سمارت 2022 الجديدة بعد فترات بسيطة من عرض سيارة هيونداي توسان سمارت لقد وجدنا العديد من الشركات في إطار التنافس لرفع معدلات بيع السيارة قد قامت بوضع تخفيضات مرتفعة نسبيًا لتمكين المواطنين من شرائها حيث تم إصدار هذه السيارة بمعدل سبع فئات أساسية والتي اشتملت على إصدار بريميوم والتي مت إلى جانب ثلاث إصدارات من نوعية كومفورت واثنين فقط من نوعية سمارت والتي يطبق عليهن فقط التخفيضات والتي تتمثل في التخفيضات التالية تابعوا معنا.
أسعار سيارة هيونداي توسان سمارت 2022 بعد الانخفاض
تم الإعلان مؤخرا داخل العديد من الشركات السعودية والتي تطرح سيارات هيونداي توسان بمختلف اصدارتها عن وجود تخفيضات على القيمة الشرائية والتي كانت تعرض في السابق بأسعار مرتفعة نسبيًا
- اسعار سيارة هيونداي توسان سمارت 2022 داخل بعض الشركات والمعارض بنسبة خصم تصل إلى 15% من السعر الأساسي للسيارة.
- تم عرضها حاليًا بسعر 92 الف ريال سعودي حيث يشمل هذا السعر أسعار الضريبة والقيمة المضافة مع ملاحظة اسعار السيارة أثناء عرضها في السابق لأول مرة بسعر 107.500 ألف ريال.
- ضمن الشركات التي خفضت اسعار السيارة وهي شركة وعلان حيث بلغت لديها نسبة التخفيض نحو 6.1% من سعر السيارة ونلاحظ هذا عند بيع السيارة في الوقت الحالي بنحو 100.895 ريال سعودي.
- تأتي الفئة الأولى من هذه السيارة بإحدى المحركات ذات الدفع الأمامي مع سعة 2000 سي سي وعدد اربعة سلندر داخلي.
- القدرة على توليد نحو 156 حصان مع سرعة بمعدل 6 سرعات متدرجة لنقل الحركة بشكل اوتوماتيكي.
- تضم السيارة مفاتيح للتحكم الذكي بأجزاء السيارة مع إتاحة التحكم عن بعد.
- جميع القطع الزجاجية تم تصميمها بشكل كهربي مع اختيار أفضل الأقمشة لصناعة المقاعد بينما الجزء الخاص بالمقود تم اختيار الجلد التصميم.
- تحتوي على نظام للتحكم الصوتي مع شاشة متعددة الوسائط وكاميرا خلفية إلى جانب مثبت للسرعة.
- إمكانية تشغيل التكييف لتلطيف الأجواء في الجزء الخلفي للسيارة.
- كما تصنف السيارة إلى نوعيات الكروس أوفر التي صمم الجنوط الخاص ب عجلات السيارة بمقاس يبلغ 17 انش.
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مفاجاة.. انخفاض كبير هيونداي توسان سمارت 2022 الجديدة بعد فترات بسيطة من عرض سيارة هيونداي توسان سمارت لقد وجدنا العديد من الشركات في إطار التنافس لرفع معدلات بيع السيارة قد قامت بوضع تخفيضات مرتفعة نسبيًا لتمكين المواطنين من شرائها حيث تم إصدار هذه السيارة بمعدل سبع فئات أساسية والتي اشتملت على إصدار بريميوم والتي مت إلى جانب ثلاث إصدارات من نوعية كومفورت واثنين فقط من نوعية سمارت والتي يطبق عليهن فقط التخفيضات والتي تتمثل في التخفيضات التالية تابعوا معنا.
أسعار سيارة هيونداي توسان سمارت 2022 بعد الانخفاض
تم الإعلان مؤخرا داخل العديد من الشركات السعودية والتي تطرح سيارات هيونداي توسان بمختلف اصدارتها عن وجود تخفيضات على القيمة الشرائية والتي كانت تعرض في السابق بأسعار مرتفعة نسبيًا
- اسعار سيارة هيونداي توسان سمارت 2022 داخل بعض الشركات والمعارض بنسبة خصم تصل إلى 15% من السعر الأساسي للسيارة.
- تم عرضها حاليًا بسعر 92 الف ريال سعودي حيث يشمل هذا السعر أسعار الضريبة والقيمة المضافة مع ملاحظة اسعار السيارة أثناء عرضها في السابق لأول مرة بسعر 107.500 ألف ريال.
- ضمن الشركات التي خفضت اسعار السيارة وهي شركة وعلان حيث بلغت لديها نسبة التخفيض نحو 6.1% من سعر السيارة ونلاحظ هذا عند بيع السيارة في الوقت الحالي بنحو 100.895 ريال سعودي.
- تأتي الفئة الأولى من هذه السيارة بإحدى المحركات ذات الدفع الأمامي مع سعة 2000 سي سي وعدد اربعة سلندر داخلي.
- القدرة على توليد نحو 156 حصان مع سرعة بمعدل 6 سرعات متدرجة لنقل الحركة بشكل اوتوماتيكي.
- تضم السيارة مفاتيح للتحكم الذكي بأجزاء السيارة مع إتاحة التحكم عن بعد.
- جميع القطع الزجاجية تم تصميمها بشكل كهربي مع اختيار أفضل الأقمشة لصناعة المقاعد بينما الجزء الخاص بالمقود تم اختيار الجلد التصميم.
- تحتوي على نظام للتحكم الصوتي مع شاشة متعددة الوسائط وكاميرا خلفية إلى جانب مثبت للسرعة.
- إمكانية تشغيل التكييف لتلطيف الأجواء في الجزء الخلفي للسيارة.
- كما تصنف السيارة إلى نوعيات الكروس أوفر التي صمم الجنوط الخاص ب عجلات السيارة بمقاس يبلغ 17 انش.
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