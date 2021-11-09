مفاجاة.. انخفاض كبير هيونداي توسان سمارت 2022 الجديدة بنسبة خصم تتخطي ال13%

مفاجاة.. انخفاض كبير هيونداي توسان سمارت 2022 الجديدة بعد فترات بسيطة من عرض سيارة هيونداي توسان سمارت لقد وجدنا العديد من الشركات في إطار التنافس لرفع معدلات بيع السيارة قد قامت بوضع تخفيضات مرتفعة نسبيًا لتمكين المواطنين من شرائها حيث تم إصدار هذه السيارة بمعدل سبع فئات أساسية والتي اشتملت على إصدار بريميوم والتي مت إلى جانب ثلاث إصدارات من نوعية كومفورت واثنين فقط من نوعية سمارت والتي يطبق عليهن فقط التخفيضات والتي تتمثل في التخفيضات التالية تابعوا معنا.

تم الإعلان مؤخرا داخل العديد من الشركات السعودية والتي تطرح سيارات هيونداي توسان بمختلف اصدارتها عن وجود تخفيضات على القيمة الشرائية والتي كانت تعرض في السابق بأسعار مرتفعة نسبيًا

اسعار سيارة هيونداي توسان سمارت 2022 داخل بعض الشركات والمعارض بنسبة خصم تصل إلى 15% من السعر الأساسي للسيارة.

تم عرضها حاليًا بسعر 92 الف ريال سعودي حيث يشمل هذا السعر أسعار الضريبة والقيمة المضافة مع ملاحظة اسعار السيارة أثناء عرضها في السابق لأول مرة بسعر 107.500 ألف ريال.

ضمن الشركات التي خفضت اسعار السيارة وهي شركة وعلان حيث بلغت لديها نسبة التخفيض نحو 6.1% من سعر السيارة ونلاحظ هذا عند بيع السيارة في الوقت الحالي بنحو 100.895 ريال سعودي.