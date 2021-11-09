انطلاق ملكة السيارات اليابانية.. تويوتا راش السيارة الإقتصادية العائلية الرخيصة الحديثة 2022 بمواصفات واسعار خيالية

انطلاق ملكة السيارات اليابانية.. تويوتا راش السيارة الإقتصادية ، تويوتا راش، قالت شركة “تويوتا إيجيبت” وكيل العلامة التجارية اليابانية داخل مصر، أن سيارة تويوتا راش من فئة السيارات الرياضية متنوعة الاستخدامات “SUV”، والتي تبلغ سعتها 7 مقاعد، وتحتوي على محرك به أربع أسطوانات، سعة كل منها 1500 سي سي، وتسير بقول 103 حصان، ونعرض لكم في السطور الآتية أسعار ومواصفات سيارة تويوتا راش.

انطلاق ملكة السيارات اليابانية.. تويوتا راش السيارة الإقتصادية

تحتوي سيارة تويوتا راش 2021 الفئة الثانية على مجموعة من المواصفات التي جعلتها تحصل على المركز الأول من ضمن أبرز السيارات ذو مواصفات عالية الجودة والكفاءة، من ضمن مواصفاتها:

تم تزويد السيارة بالوسائد الهوائية كأحد وسائل، وكذلك فرامل ABS المانعة للإنغلاق، وفراملEBD للتوزيع الإلكتروني، ونظام HAC لمساعدة السيارة عند السير في المرتفعات، وبرنامج ESP لتحقيق التوازن الإلكتروني.

المانعة للإنغلاق، وفراملEBD للتوزيع الإلكتروني، ونظام لمساعدة السيارة عند السير في المرتفعات، وبرنامج لتحقيق التوازن الإلكتروني. كما تحتوي السيارة الجديدة على الكثير من الكماليات الإضافية، ومنها جنوط رياضية بحجم 17 بوصة، إضافة إلى عجلة القيادة ذات الإستخدامات المتعددة، والتى يتم دعمها بواسطة نظام ترفيهي يتكون من (٨ مكبرات للصوت – راديو- بلوتوث- USB- DVD)، وغيرها من المميزات الأخري.

تتميز سيارة تويوتا راش 2021 بوجود عجلات رياضية ذو مقاس يصل إلى 16 بوصة.

بوجود عجلات رياضية ذو مقاس يصل إلى 16 بوصة. يوجد في السيارة مصابيح أمامية بإضاءة من النوع LED.

تتمتع السيارة بوجود مرايا جانبية تشتغل من خلال الكهرباء.

تتمتع بوجود نظام وقوف ذكي يتصدي الصدامات.

يأتي مع السيارة كاميرا خلفية لتجنب السرقة.

تتمتع السيارة بوجود تكييف أتوماتيكي لتخفيف حرارة الجو.

يوجد بداخل السيارة وسائد هوائية.

تتمتع السيارة بوجود نظام فرامل مانع للانغلاق ABS .

تتمتع السيارة بسعر يناسب جميع محبين السيارات، وسعرها متوسط مقارنة بإسعار السيارات الأخري باهظة الثمن، ونقدم إليكم السعر الخاص بها والذي حاز على إعجاب العديد ونالت سيارات تويوتا راش على أولى المراكز في نسبة الشراء، وسعرها هو ما سنقدمه إليكم خلال النقاط التالية: