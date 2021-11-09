السيارة الأكثر جمالا سيارة هيونداي أكورد 2022 بأحداث مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها المميزة

سيارة هيونداي أكورد 2022 بأحداث مميزاتها ،هيونداي أكورد 2022 هي سيارة يابانية المنشأ تتوفر من خلال لونين هما الفضي والرمادي، يتسع خزان الوقود فيها ل 40 لتر وتحتوي مقصورتها الداخلية علي 5 مقاعد وتعمل من خلال ناقل أوتوماتيكي وسعة محركها يصل إلى 1.5 لتر وتستهلك بنزين بمعدل 6.19 لتر/ 100 كم فما هي مميزات ومواصفات وأسعار هيونداي أكورد بالتفصيل. سيارة هيونداي أكورد 2022 بأحداث مميزاتها سيارة هيونداي أكورد 2022 بأحداث مميزاتها من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم أحدث مواصفات ومميزات سيارة هيونداي أكورد 2022 وأسعارها في المملكة العربية السعودية . مواصفات سيارة هيونداي أكورد 2022 مواصفات سيارة هيونداي أكورد 2022 قد تحتوى سيارة هيونداي أكورد 2022 على العديد من العديد من المواصفات ومن أهمها :- يبلغ طول السيارة هيونداي أكورد 2022 حوالي 448.1 سم بينما ترتفع السيارة بمقدار 145 سم ويبغ عرضها حوالي 186.1 سم.

تعمل سيارة هيونداي أكورد من خلال محرك توريو ذات فور الذي تصل سعته إلي 1500 سي سي، وتصل قوته إلي حوالي 192 حصان.

عزم دوران سيارة هيونداي أكورد يبلغ 102 رطل/ قدم، وتعمل السيارة من خلال ناقل أوتوماتيكي cvt.

ولها محرك ثاني تصل سعته إلى 200 سي سي وقوته تصل إلى 252 حصان، بينما عزم دورانه أعلي من المحرك الأول حيث يبلغ 273 رطل/ قدم.

يأتي المحرك ب 4 أسطوانات وتبلغ سعته 2 لتر ويعمل من خلال محركين كهربيين تصل قوتهما إلى 212 حصان.

تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي للعجلات، وقد تم إضافة شاحن توربيني إليها، ويصل تسارع هيونداي أكورد 2022 إلى 96 كم/ الساعة خلال ما يقارب 7.2 ثانية. مميزات سيارة هيونداي أكورد 2022 التصميم الخارجي لسيارة هيونداي أكورد 2022 تم بنائه من خلال تقنية الهندسة المتوافقة ACE.

تتسع السيارة ل 5 أفراد ويوجد مساحات كبيرة في المقاعد الخلفية، المقاعد الخلفية قابلة للطي لتوفير المساحة.

يوجد بالسيارة فتحة سقف ونظام صوتي يعمل من خلال 4 سماعات مختلفة، وبها شاشة بمقاس 8 بوصة.

فتحة سقف ونظام صوتي يعمل من خلال 4 سماعات مختلفة، وبها شاشة بمقاس 8 بوصة. كما يوجد شاحن للأجهزة لا سلكي، ويدعم wi-fi وبلوتوث كما يشمل منفذ يو أس بي.

تشمل راديو يعمل عن طريق القمر الصناعي، كما يمكن التحكم في وضعية مقعد السائق وتغييرها.

المقعد الأمامي قابل للتحرك كهربيا في 4 اتجاهات مختلفة، كما يوجد نظام تكيفي لتثبيت السرعة. أسعار هيونداي أكورد 2022 سعر سيارة هيونداي أكورد 2022 بداخل المملكة العربية السعودية يصل إلى 116,266 ريال سعودي. مميزات سيارة هيونداي أكورد 2022أسعار هيونداي أكورد 2022 الوسوم

سيارة هيونداي أكورد 2022 بأحداث مميزاتها ،هيونداي أكورد 2022 هي سيارة يابانية المنشأ تتوفر من خلال لونين هما الفضي والرمادي، يتسع خزان الوقود فيها ل 40 لتر وتحتوي مقصورتها الداخلية علي 5 مقاعد وتعمل من خلال ناقل أوتوماتيكي وسعة محركها يصل إلى 1.5 لتر وتستهلك بنزين بمعدل 6.19 لتر/ 100 كم فما هي مميزات ومواصفات وأسعار هيونداي أكورد بالتفصيل. سيارة هيونداي أكورد 2022 بأحداث مميزاتها سيارة هيونداي أكورد 2022 بأحداث مميزاتها من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم أحدث مواصفات ومميزات سيارة هيونداي أكورد 2022 وأسعارها في المملكة العربية السعودية . مواصفات سيارة هيونداي أكورد 2022 مواصفات سيارة هيونداي أكورد 2022 قد تحتوى سيارة هيونداي أكورد 2022 على العديد من العديد من المواصفات ومن أهمها :- يبلغ طول السيارة هيونداي أكورد 2022 حوالي 448.1 سم بينما ترتفع السيارة بمقدار 145 سم ويبغ عرضها حوالي 186.1 سم.

تعمل سيارة هيونداي أكورد من خلال محرك توريو ذات فور الذي تصل سعته إلي 1500 سي سي، وتصل قوته إلي حوالي 192 حصان.

عزم دوران سيارة هيونداي أكورد يبلغ 102 رطل/ قدم، وتعمل السيارة من خلال ناقل أوتوماتيكي cvt.

ولها محرك ثاني تصل سعته إلى 200 سي سي وقوته تصل إلى 252 حصان، بينما عزم دورانه أعلي من المحرك الأول حيث يبلغ 273 رطل/ قدم.

يأتي المحرك ب 4 أسطوانات وتبلغ سعته 2 لتر ويعمل من خلال محركين كهربيين تصل قوتهما إلى 212 حصان.

تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي للعجلات، وقد تم إضافة شاحن توربيني إليها، ويصل تسارع هيونداي أكورد 2022 إلى 96 كم/ الساعة خلال ما يقارب 7.2 ثانية. مميزات سيارة هيونداي أكورد 2022 التصميم الخارجي لسيارة هيونداي أكورد 2022 تم بنائه من خلال تقنية الهندسة المتوافقة ACE.

تتسع السيارة ل 5 أفراد ويوجد مساحات كبيرة في المقاعد الخلفية، المقاعد الخلفية قابلة للطي لتوفير المساحة.

يوجد بالسيارة فتحة سقف ونظام صوتي يعمل من خلال 4 سماعات مختلفة، وبها شاشة بمقاس 8 بوصة.

فتحة سقف ونظام صوتي يعمل من خلال 4 سماعات مختلفة، وبها شاشة بمقاس 8 بوصة. كما يوجد شاحن للأجهزة لا سلكي، ويدعم wi-fi وبلوتوث كما يشمل منفذ يو أس بي.

تشمل راديو يعمل عن طريق القمر الصناعي، كما يمكن التحكم في وضعية مقعد السائق وتغييرها.

المقعد الأمامي قابل للتحرك كهربيا في 4 اتجاهات مختلفة، كما يوجد نظام تكيفي لتثبيت السرعة. أسعار هيونداي أكورد 2022 سعر سيارة هيونداي أكورد 2022 بداخل المملكة العربية السعودية يصل إلى 116,266 ريال سعودي. مميزات سيارة هيونداي أكورد 2022أسعار هيونداي أكورد 2022

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