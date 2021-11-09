هيونداي باليسايد 2022 سيارة الدفع الرباعي بالمواصفات والاسعار في السعودية

هيونداي باليسايد 2022 سيارة الدفع الرباعي يبحث الكثير عن مواصفات سيارة هيونداي باليسايد موديل 2022، وخلال تلك المقالة سنعرض لكم كافة التفاصيل حول السيارة وسعرها، كما سنعرض مواصفات محرك سيارة هيونداي باليسايد، حيث سيارة هيونداي باليسايد تتميز بشكل أنبق وفخم خارجيًا بينما تضم مواصفات متميزة داخليًا وذلك من حيث سعة الموتور، حيث تضم باليسايد المؤهلات التي سمحت لها الوصول لنجاحات كبيرة في عالم سوق السيارة، والسيارة تعتبر من السيارات الرياضية، ومعتمدة على تقنيات الدفع الأمامي أو نظام الكلي وذلك بإختلاف الفئات. هيونداي باليسايد 2022 سيارة الدفع الرباعي هيونداي باليسايد 2022 سيارة الدفع الرباعي خلال النقاط التالية سنتحدث عن كافة مواصفات سيارة هيونداي باليسايد 2022، كما سنعرض كافة مواصفات المحرك الخاص بالسيارة: تضم السيارة نوعين من المحركات، حيث أن المحرك الأول هو محرك سداسي الأسطوانات، ويتميز بقوة ممتازة، حيث يدعم المحرك السيارة بسعة تصل لحوالي 3.5 لتر.

قوة المحرك الأول تصل إلى 277 حصان.

المحرك الأول لسيارة هيونداي باليسايد يعتبر أوتوماتيك وسرعاته 8 سرعات.

السيارة تعتبر متوسطة من حيث معدلات استهلاك الوقود تصل إلى نحو 10.7 كيلو متر لكل لتر.

تضم السيارة محرك ثان، وتتميز مواصفات المحرك الثاني بالتميز، حيث أنه يعتبر محرك سداسي الأسطوانات، وتصل يعة

المحرك الثاني لحوالي 3.8 لتر.

قوة المحرك الثاني تصل إلى حوالي 295 حصان.

ناقل الحركة الخاص بالمحرك الثاني يعتبر أوتوماتيك وله ثمانية سرعات.

قيمة استهلاك الوقود تصل لحوالي 11.1 كيلو لكل مقدار لتر. مميزات سيارة هيونداي باليسايد 2022

فيما يلي سنعرض مميزات سيارة هيونداي باليسايظ: تتميز السيارة بالإتساع الشديد، حيث تناسب عدد أشخاص كبير، وتناسب الاسر الكبيرة، حيث أن الصندوق الخلفي يتسع لأكثر من 500 لتر. ويرتفع سعة الصندوق لحوالي 1000 لتر في الفئة الثالثة لسيارة هيونداي باليسايد.

مزودة بنظام اتصال USB

السيارة مزودة بنظام مشغل CD

مضاف لها نظام AUX

مزودة بنظام بلوتوث

تضم ستة مكبرات الصوت

متوفر فيها شاحن لاسلكي

السيارة تضم فتحة سقف كبيرة

تضم شاشة كبيرة بحجم 8 بوصة

مزودة بنظام أبل كار بلاي.

هيونداي باليسايد مزودة بنظام تطبيق Blue Link

مزودة السيارة بكاميرا خلفية من أجل السلامة والأمن. سعر هيونداي باليسايد سيارة هيونداي باليسايد سمارت يصل ثمنها في المملكة العربية السعودية لحوالي 161,500 ريال سعودي فقط لا غير.

يصل ثمنها في المملكة العربية السعودية لحوالي 161,500 ريال سعودي فقط لا غير. يصل سعر سيارة باليسايد سمارت بلس في السعودية إلى ما يقرب من 178,175 ريال سعودي

باليسايد دفع كلي يصل سعرها لحوالي 193,700 ريال سعودي فقط لا غير.

فئة بريميوم يصل سعرها ما يقرب من 219,000 ريال سعودي فقط لا غير. الوسوم

هيونداي باليسايد 2022 سيارة الدفع الرباعي يبحث الكثير عن مواصفات سيارة هيونداي باليسايد موديل 2022، وخلال تلك المقالة سنعرض لكم كافة التفاصيل حول السيارة وسعرها، كما سنعرض مواصفات محرك سيارة هيونداي باليسايد، حيث سيارة هيونداي باليسايد تتميز بشكل أنبق وفخم خارجيًا بينما تضم مواصفات متميزة داخليًا وذلك من حيث سعة الموتور، حيث تضم باليسايد المؤهلات التي سمحت لها الوصول لنجاحات كبيرة في عالم سوق السيارة، والسيارة تعتبر من السيارات الرياضية، ومعتمدة على تقنيات الدفع الأمامي أو نظام الكلي وذلك بإختلاف الفئات. هيونداي باليسايد 2022 سيارة الدفع الرباعي هيونداي باليسايد 2022 سيارة الدفع الرباعي خلال النقاط التالية سنتحدث عن كافة مواصفات سيارة هيونداي باليسايد 2022، كما سنعرض كافة مواصفات المحرك الخاص بالسيارة: تضم السيارة نوعين من المحركات، حيث أن المحرك الأول هو محرك سداسي الأسطوانات، ويتميز بقوة ممتازة، حيث يدعم المحرك السيارة بسعة تصل لحوالي 3.5 لتر.

قوة المحرك الأول تصل إلى 277 حصان.

المحرك الأول لسيارة هيونداي باليسايد يعتبر أوتوماتيك وسرعاته 8 سرعات.

السيارة تعتبر متوسطة من حيث معدلات استهلاك الوقود تصل إلى نحو 10.7 كيلو متر لكل لتر.

تضم السيارة محرك ثان، وتتميز مواصفات المحرك الثاني بالتميز، حيث أنه يعتبر محرك سداسي الأسطوانات، وتصل يعة

المحرك الثاني لحوالي 3.8 لتر.

قوة المحرك الثاني تصل إلى حوالي 295 حصان.

ناقل الحركة الخاص بالمحرك الثاني يعتبر أوتوماتيك وله ثمانية سرعات.

قيمة استهلاك الوقود تصل لحوالي 11.1 كيلو لكل مقدار لتر. مميزات سيارة هيونداي باليسايد 2022

فيما يلي سنعرض مميزات سيارة هيونداي باليسايظ: تتميز السيارة بالإتساع الشديد، حيث تناسب عدد أشخاص كبير، وتناسب الاسر الكبيرة، حيث أن الصندوق الخلفي يتسع لأكثر من 500 لتر. ويرتفع سعة الصندوق لحوالي 1000 لتر في الفئة الثالثة لسيارة هيونداي باليسايد.

مزودة بنظام اتصال USB

السيارة مزودة بنظام مشغل CD

مضاف لها نظام AUX

مزودة بنظام بلوتوث

تضم ستة مكبرات الصوت

متوفر فيها شاحن لاسلكي

السيارة تضم فتحة سقف كبيرة

تضم شاشة كبيرة بحجم 8 بوصة

مزودة بنظام أبل كار بلاي.

هيونداي باليسايد مزودة بنظام تطبيق Blue Link

مزودة السيارة بكاميرا خلفية من أجل السلامة والأمن. سعر هيونداي باليسايد سيارة هيونداي باليسايد سمارت يصل ثمنها في المملكة العربية السعودية لحوالي 161,500 ريال سعودي فقط لا غير.

يصل ثمنها في المملكة العربية السعودية لحوالي 161,500 ريال سعودي فقط لا غير. يصل سعر سيارة باليسايد سمارت بلس في السعودية إلى ما يقرب من 178,175 ريال سعودي

باليسايد دفع كلي يصل سعرها لحوالي 193,700 ريال سعودي فقط لا غير.

فئة بريميوم يصل سعرها ما يقرب من 219,000 ريال سعودي فقط لا غير.

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