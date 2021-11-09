العرض الجبار| بـ800 ريال تقسيط سيارة كيا بيجاس 2021 على 5 سنوات من عبد اللطيف جميل بالسعودية

العرض الجبار| بـ800 ريال تقسيط سيارة كيا بيجاس 2021 على 5 سنوات بالرغم من أناقة المظهر الخارجي ودقة تصميمه ليحمل المظهر العصري من الرقي والفخامة إلا أنها تتواجد بأسعار اقتصادية تجعلها من أفضل السيارات الأكثر شعبية لدى سكان المملكة حيث صمم الإصدار الجديد من كيا بيجاس 2021 بمزايا وأسعار تنافسية بالمقارنة مع أنواع سيارة سيدان الأخرى والتي تتيح نفس أنظمة السيارة في دعم الجر الأمامي للعجلات حيث يمكنك التعرف على مختلف مواصفات السيارة عبر الأجزاء التالية. مواصفات سيارة كيا بيجاس 2022 يضم المحرك الخاص بالسيارة العديد من المواصفات المتطورة والتي ترفع من معدلات جودة القيادة بتكوين محركها الداخلي والذي يحتوي على الاتي:- تضم إحدى المحركات الاوتوماتيك والتي تتدرج معدلات السرعة بداخلها إلى أربع سرعات.

المحرك الداخلي للسيارة تم تصميمه بسعة 1.4 لتر مع قدراته على توليد نحو 95 حصان.

تستخدم أحد أنواع الوقود والتي تعتمد على البنزين في تشغيل المحرك.

حيث تصل معدلات استهلاك الوقود لكل لتر حوالي 17.8 كيلومتر. تصميم سيارة كيا بيجاس 2021 الداخلي والخارجي تشتهر هذه السيارة بتوفيرها لأهم المزايا الداخلية عبر العناصر الترفيهية والتصاميم الخارجية التي تمنح تحكم أكبر في القيادة وهذا بتوفر كل من عناصر التحكم التالية :- تمتلك بعض الأقفال الآلية لابواب السيارة مع استخدام النبضات الكهربائية في التحكم ب الزجاج عن طريق الدريكسيون.

تضم العديد من كشافات الإضاءة والتي تصمم من نوعية مصابيح الليد ذات جودة عال في مستوى الانارة.

بعض الكشافات المتخصصة في رفع مستوى وضوح الرؤية الليلية وفي الضباب مع تزويد مكيف للتحكم اليدوي. اسعار ونظام تقسيط سيارة كيا بيجاس 2022 نستطيع القول بأن هذه السيارة لا تتواجد سوى بإصدارين فقط بفئات عمرية متفاوتة ضمن قوائم السيارات المتواجدة في المملكة ولا تتخطى أسعارها النسب التالية:- تصل أسعار الإصدار الأول من سيارة كيا بيجاس 2021 LX بمعدل من 43 الف ريال الي 48.298 ألف ريال بالعملة السعودية.

يأتي الإصدار الثاني من هذه السيارة الاقتصادي فئة EX بسعر يقدر بحوالي 52.438 ألف ريال سعودي.

تتوفر مختلف إصدارات السيارة بأمكانية التقسيط الشهري عبر عدة وكلاء معتمدين داخل المملكة.

والتي تدعمها بعض البنوك لتقديم التمويلات مثل بنك الراجحي في قرض السيارة وعبد اللطيف جميل. الوسوم

العرض الجبار| بـ800 ريال تقسيط سيارة كيا بيجاس 2021 على 5 سنوات بالرغم من أناقة المظهر الخارجي ودقة تصميمه ليحمل المظهر العصري من الرقي والفخامة إلا أنها تتواجد بأسعار اقتصادية تجعلها من أفضل السيارات الأكثر شعبية لدى سكان المملكة حيث صمم الإصدار الجديد من كيا بيجاس 2021 بمزايا وأسعار تنافسية بالمقارنة مع أنواع سيارة سيدان الأخرى والتي تتيح نفس أنظمة السيارة في دعم الجر الأمامي للعجلات حيث يمكنك التعرف على مختلف مواصفات السيارة عبر الأجزاء التالية. مواصفات سيارة كيا بيجاس 2022 يضم المحرك الخاص بالسيارة العديد من المواصفات المتطورة والتي ترفع من معدلات جودة القيادة بتكوين محركها الداخلي والذي يحتوي على الاتي:- تضم إحدى المحركات الاوتوماتيك والتي تتدرج معدلات السرعة بداخلها إلى أربع سرعات.

المحرك الداخلي للسيارة تم تصميمه بسعة 1.4 لتر مع قدراته على توليد نحو 95 حصان.

تستخدم أحد أنواع الوقود والتي تعتمد على البنزين في تشغيل المحرك.

حيث تصل معدلات استهلاك الوقود لكل لتر حوالي 17.8 كيلومتر. تصميم سيارة كيا بيجاس 2021 الداخلي والخارجي تشتهر هذه السيارة بتوفيرها لأهم المزايا الداخلية عبر العناصر الترفيهية والتصاميم الخارجية التي تمنح تحكم أكبر في القيادة وهذا بتوفر كل من عناصر التحكم التالية :- تمتلك بعض الأقفال الآلية لابواب السيارة مع استخدام النبضات الكهربائية في التحكم ب الزجاج عن طريق الدريكسيون.

تضم العديد من كشافات الإضاءة والتي تصمم من نوعية مصابيح الليد ذات جودة عال في مستوى الانارة.

بعض الكشافات المتخصصة في رفع مستوى وضوح الرؤية الليلية وفي الضباب مع تزويد مكيف للتحكم اليدوي. اسعار ونظام تقسيط سيارة كيا بيجاس 2022 نستطيع القول بأن هذه السيارة لا تتواجد سوى بإصدارين فقط بفئات عمرية متفاوتة ضمن قوائم السيارات المتواجدة في المملكة ولا تتخطى أسعارها النسب التالية:- تصل أسعار الإصدار الأول من سيارة كيا بيجاس 2021 LX بمعدل من 43 الف ريال الي 48.298 ألف ريال بالعملة السعودية.

يأتي الإصدار الثاني من هذه السيارة الاقتصادي فئة EX بسعر يقدر بحوالي 52.438 ألف ريال سعودي.

تتوفر مختلف إصدارات السيارة بأمكانية التقسيط الشهري عبر عدة وكلاء معتمدين داخل المملكة.

والتي تدعمها بعض البنوك لتقديم التمويلات مثل بنك الراجحي في قرض السيارة وعبد اللطيف جميل.

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