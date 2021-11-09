سيارة أحلامك بين ايديك.. سيارة تويوتا يارس 2022 في السعودية بأسعار ومواصفات خيالية

سيارة تويوتا يارس 2022 في السعودية، الكثير من مفضلي اقتناء أحدث الموديلات الخاصة بالسيارات يودون التعرف على تلك الماركة المتميزة من السيارات، والتي تعتبر أحدث النوعيات من السيارات للماركة العالمية بالتقنيات اليابانية الحديثة تويوتا، ومن خلال الآتي من مجمل فقراتنا التالية نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن تلك السيارة، وسنعرض فيما يلي ذكره من السطور الآتية أهم التفاصيل عن الملحقات، والكماليات المتواجدة بالسيارة وكذلك مختلف الأسعار التي تتوفر على الموديلات من الفئات المختلفة للسيارة.

مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022 في السعودية

تعتبر المواصفات هي أهم ما تتميز به تلك السيارة، والسيارة من النوع تويوتا يارس تمتاز بالكثير من الخصائص، والمميزات، وتلك الخصائص هي التي تحفز الكثيرون على أن يقوموا بالتعرف والاطلاع على تلك الخصائص، والأسعار تعد متفاوتة وذلك على حسب الفئة المنتمية لها السيارة.

السيارة بمواصفات عالية سواء من الخارج، أو من الداخل، وتعتبر منافسة وبقوة للعديد من الماركات القوية الأخرى مثل هوندا سيتي، وسيارات فورد فيستا، وكذلك تعد سيارة يارس تويوتا منافسة للسيارات الأخرى من نوع بيجو 208، ومن أهم سماتها وخصائصها المميزة ما يلي:

تحتوي على الخاصية الموفرة للقفل المركزي.

المقبس الكهربي المتواجد فيه يعمل بفارق في الجهد يقدر بنحو اثني عشر فولت.

المحرك في غاية القوة والسعة الخاصة به ألف وخمسمائة سي سي.

الفرامل التي تعد من الأنواع الأكثر حداثة وتطور من نوع إي بي إس، والمقبس المتواجد فيها أمامي فقط.

الفرامل من النوعية التي تحد من الانغلاق.

تتوفر أنواع من المقاعد المريحة، والتي تمك تغليفها بأجود الأنواع من الأقمشة، وكذلك تتواجد الخاصية التي تساعد في عملية طي مختلف المقاعد التي تتواجد بالخلف، في حال الرغبة بتغيير شكل السيارة من الداخل.

السيارة الخاصة بتلك الماركة من نوع تويوتا ياريس ألفين وواحد وعشرين تبلغ من السعر خمسة وخمسين ألف وسبعمائة ريال سعودي.

وهذا المبلغ يعد التكلفة الشرائية لتلك السيارة، والتي تكون مشتملة على السعر الخاص بالضرائب المضافة،

ويتوفر بتلك النسخة نوع من أجراس الإنذار والتي تعمل كإنذارات حال تعرض السيارة للسرقة.

أسعار سيارة تويوتا يارس 2022 في السعودية