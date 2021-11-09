أفضل سيارات السعودية 2022 المواصفات والأسعار

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أفضل سيارات السعودية 2022 نقدمها للمهتمين بعالم السيارت والراغبين في امتلاك الأفضل، عند شراء سيارة جديدة يجب الأخذ ببعض النقاط الهامة، أولها أنظمة الأمان التى تحتوي عليها، للحفاظ على سلامة القائد وعائلته، نبحث بعد ذلك عن مدى قوة المحرك، وقدرة السيارة على السير والتعامل مع الطرقات الوعرة، نظراً لطبيعية المناخ القاسي في المملكة، المقصورة الداخلية يجب أن تكون فسيحة ومصنعة من خامات عالية ومريحة وتتضمن أحدث أنظمة الترفية والمعلومات لمواكبة العصر، وجعل القيادة أكثر أريحية.أفضل سيارات السعودية 2022
نبدأ القائمة بسيارة هوندا سيفيك 2022 الوحش الرياضي الجديد من هوندا فئة سيدان تأتي بتصميم أكثر جرأة وتتطور من النسخة السابقة، متاح منها أيضا هاتشباك، تدعم العجلات الأمامية نظام الدفع، المصابيح من النوع LED تدعم العمل أثناء النهار، تصميم بسيط وأنيق في ذات الوقت، رياضي، من الخلف المصابيح طويلة جداً، مع حافة أكثر انسيابية، ومخارج عادم من النوع المزدوج.سعر سيارة هوندا سيفيك 2022 السعودية
جنوط أنيقة يطليها اللون الأسود قياس 19 بوصة، تدعم وجود نوعان من المحركات حسب الطراز أحداهما رباعي الأسطوانات قوة 158 حصان، والأخر توربيني بقوة 180 حصان، السعر في السعودية تقريباً 82،000 ريال، والإمارات ب 80،000 درهم.سيارة كيا سيدونا 2022
سيارة كيا لها شعبية كبيرة في الوطن العربي وبالأخص في السعودية لما تتمتع به من مواصفات متميزة، سيارة سيدونا 2022 الجديدة تتمتع بمواصفات عالية ومنها المصابيح النهارية الأمامية، وثلاث محركات، أثنان يعملان بالبنزين سداسي الأسطوانات على شكل V الأول بقوة 289 حصان، والثاني بقوة 268 حصان، أما المحرك يعمل بالديزل سمارت ستريم بقوة 199 حصان، أنظمة أمان متعددة ومنها مستشعر تجنب الاصطدام، والحفاظ على المسار، وتتبع المسار وغيرها.
السيارة عائلة من الدرجة الأولى لأنها تأتي بمساحة داخلية كبيرة جداً تتسع ل 11 شخص 3 صفوف، مقاعد مريحة ومغطى بالجلد، سعر السيارة النهائي لم يحدد إلى الآن لكن بشكل تقريبي 40 ألف دولار.
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أفضل سيارات السعودية 2022 نقدمها للمهتمين بعالم السيارت والراغبين في امتلاك الأفضل، عند شراء سيارة جديدة يجب الأخذ ببعض النقاط الهامة، أولها أنظمة الأمان التى تحتوي عليها، للحفاظ على سلامة القائد وعائلته، نبحث بعد ذلك عن مدى قوة المحرك، وقدرة السيارة على السير والتعامل مع الطرقات الوعرة، نظراً لطبيعية المناخ القاسي في المملكة، المقصورة الداخلية يجب أن تكون فسيحة ومصنعة من خامات عالية ومريحة وتتضمن أحدث أنظمة الترفية والمعلومات لمواكبة العصر، وجعل القيادة أكثر أريحية.أفضل سيارات السعودية 2022
نبدأ القائمة بسيارة هوندا سيفيك 2022 الوحش الرياضي الجديد من هوندا فئة سيدان تأتي بتصميم أكثر جرأة وتتطور من النسخة السابقة، متاح منها أيضا هاتشباك، تدعم العجلات الأمامية نظام الدفع، المصابيح من النوع LED تدعم العمل أثناء النهار، تصميم بسيط وأنيق في ذات الوقت، رياضي، من الخلف المصابيح طويلة جداً، مع حافة أكثر انسيابية، ومخارج عادم من النوع المزدوج.سعر سيارة هوندا سيفيك 2022 السعودية
جنوط أنيقة يطليها اللون الأسود قياس 19 بوصة، تدعم وجود نوعان من المحركات حسب الطراز أحداهما رباعي الأسطوانات قوة 158 حصان، والأخر توربيني بقوة 180 حصان، السعر في السعودية تقريباً 82،000 ريال، والإمارات ب 80،000 درهم.سيارة كيا سيدونا 2022
سيارة كيا لها شعبية كبيرة في الوطن العربي وبالأخص في السعودية لما تتمتع به من مواصفات متميزة، سيارة سيدونا 2022 الجديدة تتمتع بمواصفات عالية ومنها المصابيح النهارية الأمامية، وثلاث محركات، أثنان يعملان بالبنزين سداسي الأسطوانات على شكل V الأول بقوة 289 حصان، والثاني بقوة 268 حصان، أما المحرك يعمل بالديزل سمارت ستريم بقوة 199 حصان، أنظمة أمان متعددة ومنها مستشعر تجنب الاصطدام، والحفاظ على المسار، وتتبع المسار وغيرها.
السيارة عائلة من الدرجة الأولى لأنها تأتي بمساحة داخلية كبيرة جداً تتسع ل 11 شخص 3 صفوف، مقاعد مريحة ومغطى بالجلد، سعر السيارة النهائي لم يحدد إلى الآن لكن بشكل تقريبي 40 ألف دولار.
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