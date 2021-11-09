الوحش الجبار ....سيارة جيب جراند شروكي 2022وأحدث مواصفات السيارة وأسعارها في السعودية

سيارة جيب جراند شروكي 2022 وأحدث مواصفات السيارة وأسعارها في السعودية، قامت شركة جيب بإطلاق أول إعلان رسمي للسيارة الجديدة جيب جراند شيروكي 2022، السيارة المتطورة من سيارات الشروكي الرائعة، سيارة تحتوي على الكثير من المزايا والمواصفات الخاصة والتي لن تجدها في الكثير من سيارات الدفع الرباعي، تعرف على أسعار ومواصفات سيارة جيب جراند شروكي 2022 المتوقعة لتلك المزايا الفاخرة.

سيارة جيب جراند شروكي 2022

سوف نقدم لكم أحدث مواصفات وأسعار السيارة في السعودية

قامت شركة جيب بالإعلان عن إصدار فئة جديدة من سيارة الدفع الرباعي جيب جراند شروكي من الطراز القديم، مطورة بشكل أكبر وتصميمها بشكل أكثر فخامة.

السيارة موديل عام 2022 متوفر منها 6 فئات جديدة كل منها مختلف عن الآخر.

الفئات الجديدة هي: Laredo, Summit, Overland, Trailhawk, Limited, Altitude.

موديل السيارة الجديد تم تصميم مقاعده بشكل حديث وجديد، مكونة من 6 مقاعد موزعة على 3 صفوف.

الجديد تم تصميم مقاعده بشكل حديث وجديد، مكونة من 6 مقاعد موزعة على 3 صفوف. كل صف من صفوف مقاعد السيارة يحتوي على مقعدين فقط.

محرك إحدى فئات السيارة سعة تخزينه 3.6 لتر بقوة 290 حصان ولها عزم دوران 348 نيوتن.

سعة تخزينه 3.6 لتر بقوة 290 حصان ولها عزم دوران 348 نيوتن. مكون من عدد 6 اسطوانات، لها شكل حرف V.

أما عن محرك الفئة الأخري سعة تخزينة 5.7 لتر بقوة 357 حصان، لها عزم دوران 528 نيوتن.

مكون من عدد 8 اسطوانات، لها شكل حرف V.

حتى الآن لم يتم إطلاق السيارة في الأسواق لذا لا يمكن تحديد سعر السيارة الأصلي، ولكن من المتوقع إطلاق السيارة بسعر يتراوح بين 130 ألف ريال سعودي 135 ألف ريال.

سيارة جيب جراند شيروكي laredo 4×2 يتراوح سعرها بين 129 ألف ريال وحتى 130 ألف ريال سعودي.

كما أن سيارة جيب جراند شيروكي laredo 4×4 يتراوح سعرها بين 144 ألف ريال وحتى 145 ألف ريال سعودي.

جيب جراند شيروكي laredo 4×4 يتراوح سعرها بين 144 ألف ريال وحتى 145 ألف ريال سعودي. وسيارة جيب جراند شيروكي limited 4×4 يتراوح سعرها بين 169 ألف ريال وحتى 170 ألف ريال سعودي.

كما أن سيارة جيب جراند شيروكي trailhawk 4×4 يتراوح سعرها بين 170 ألف ريال وحتى 180 ألف ريال سعودي.

سيارة جيب جراند شيروكي summit 4×4 يتراوح سعرها بين 203 ألف ريال وحتى 204 ألف ريال سعودي

مواصفات سيارة جيب جراند شيروكي 2022أسعار سيارة جيب جراند شيروكي 2021-2022سعر السيارة في عام 2021 هي: