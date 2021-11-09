تخفيض بخُمس المبلغ في سعر شانجان سي اس 85 ليمتيد 2021 صاحبة المواصفات الخيالية، أخذ الموديل الجديد من طراز شانجان CS85 الكثير من المزايا المتواجدة في سيارة بي ام دبليو X4، لتستكمل شانجان مجموعتها من سيارات الدفع الرباعي المميزة مع إنطلاق سيارة الكروس أوفر التي تتنافس مع BMW X4، وذلك رغم أنها تأتي بمستوى أقل في الأبعاد وإرتفاع أكبر مع تصميم كوبيه رياضي مميز. نتحدث اليوم عن مواصفات فئة ليميتد من شانجان cs85 موديل 2021 وهي الفئة الأعلى، كما سنكشف لكم عن أقل سعر للسيارة بالمملكة بعد انخفاض سعرها بما يعادل 20%.

تخفيض سعر شانجان سي اس 85 ليمتيد 2021

يأتي محرك CS85 مُغطي بالكامل وتتميز السيارة بأول محرك مباشر للشحن التوربيني، يحتوي هذا المحرك التيربو على 4 سلندرات سعته 2 لتر ويولد قوة 233 حصان مع عزم الدوران 360 نيوتن متر. السيارة إقتصادية من الطراز الأول بممشى مسافة 16.8 كيلو متر لكل لتر بنزين 91 وبتقييم ممتاز. انخفض سعر طراز cs85 ليميتد 2021 ضمن تخفيضات شانجان السعودية، حيث اعلن المجدوعي عن تخفيض سعر السيارة ليصبح 95 ألف ريال فقط بتخفيض يقترب من 20%، وفي معرض عبد الرحمن عماد الدين بالرياض انخفض سعر فئة ليميتد من شانجان سي اس 85؛ ليبلغ 103 ألف و500 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة بدلا من 118 ألف و 700 ريال بخصم يتجاوز 13 بالمائة.

مواصفات شانجان CS85 موديل 2021

تتميز السيارة بشبك أمامي للتهوية ذو خمس شرائح عريضة على هيئة تصميم الفراشة الخاص بشانجان، يلتصق بالأضواء الأمامية LED كريستالي على هيئة الجانب الماسي نهارية، وعلى جوانب الصدام كشافات ضباب LED مع حساسات وكاميرا أمامية. الوجهة الأمامية لسيارة شانجان CS85 ليمتد 2021 مُطعمة بالكروم بالكامل لتعطي شكل حديث ومطور، مع حنايا عفش وإطارات نوافذ بالكامل من الكروم ومرايا جانبية كهربائية بخاصية الطي وإشارات إنعطاف مع كاميرا جانبية للنقطة العمياء.

تتميز فئة الفل كامل أو فئة ليميتد من شانجان جنوط السيارة مقاس 19 إنش ألومنيوم مع إضاءة ترحيبية ليلية، مع تصميم ديناميكي في الخلف مع جناح خلفي وإضاءات خلفية LED كتصلة مع بعضها، كاميرا محيطية 360 درجة ومُصلق بالصدام لخلفي عاكسات الأضواء مع حساسات خلفية. تطعيمات كروم رائعة على الخلفية بالكامل وفتحتان لخروج العادم في كل جانب على سيارة شانجان سي اس 2021، باب صندوق الأمتعة يتم فتحه بتحكم كهربائي عن بعد بمساحة 400 لتر، مع كافة مواصفات الأمن والسلامة بالكامل وضمان 150 ألف كيلو متر أو 5 سنوات أيهما يأتي أولاً.

شانجان سي اس 85 فئة ليمتيد

مقابض شانجان cs85 ليميتد تعمل باللمس وداخلية السيارة باللون الأحمر مع تصميم جلدي فاخر، مقاعد رياضية جلد مريحة قابلة للتعديل كهربائياً بثماني أوضاع للسائق وأربعة وضعيات للراكب، مع ميزة تهوية المقاعد الأمامية وذاكرة ذو ثلاث وضعيات لمقعد السائق. نظام مزدوج للتكييف مع تنقية الهواء داخل المقصورة مع عجلة القيادة الكهربائية، شاشة عدادات ومعلومات مقاس 10.25 إنش وأخرى مقاس 12.3 إنش تعمل باللمس وتدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مع نظام صوتي من ثماني سماعات ومنافذ للشحن والطاقة مع فتحة سقف بانوراما، إضافة إلى منافذ خلفية بالإضافة للشحن وفتحات تكييف ومسند وسطي للمقاعد الخلفية في شانجان CS85 ليمتد موديل 2021.