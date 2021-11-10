الفخمة وصلت السعودية.. سيارة لاند روفر سبورت الجديدة كليا 2022 باسعار ومواصفات خارقة

الفخمة وصلت السعودية.. سيارة لاند روفر سبورت الجديدة كليا ، تعتبر سيارة لاند روفر رنج روفر سبورت 2022 قادرة بشكل استثنائي إذا كنت ترغب في القيادة على الطرق الصعبة ، فهي سيارة رياضية لها العديد من الاستخدام وتتميز بطراز رائع ومميز، سنكشف عن الكثير من الأسرار المتعلقة بذلك النوع من السيارات كما سنوضح كافة مواصفاتها ومميزاتها الجديدة والرائعة التي ستندهش منها وكذلك سنذكر سعرها الحقيقى داخل المملكة العربية السعودية خلال السطور التالية فتابعونا من خلال موقع ثقفنى. الفخمة وصلت السعودية.. سيارة لاند روفر سبورت الجديدة كليا أطلقت رينج روفر سيارة لاند روفر سداسية الأسطوانات سعة 3.0 لتر مع نظام هجين بقوة 48 فولت بشكل قياسي.

مزود بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2500 سم مكعب قادر على توليد قوة إجمالية تبلغ 243 حصانًا.

لديها نظام المعلومات والترفيه للسيارة Touch Pro Duo، كما تتضمن أحدث التقنيات المتكاملة وأكثرها ابتكارًا لضمان استمتاعك برحلتك على أكمل وجه.

تم تصميم التصميم الداخلي الحديث بعناية، وتوفر المقاعد الأمامية دعمًا إضافيًا، كما أن بعض جلد الأنيلين اختياري.

ستارة بالإشارة من أجل منع ارتفاع درجة حرارة المقصورة وتقليل الحاجة إلى تكييف الهواء، سيتم إغلاق الستائر الأوتوماتيكية تلقائيًا عند نزول الركاب وإغلاق الأبواب.

يوفر نظام Signal Blind الاختياري تحكمًا بسيطًا في الإشارة الأمامية / الخلفية، مما يسمح للسائق بالتركيز على الطريق أمامه.

هيكل سيارة رينج رور المصنوع من الألومنيوم مواد مُعاد تدويرها لتقليل الوزن وتحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات وتحسين الأداء.

تحقق توازنًا مثاليًا بين تجربة القيادة الممتعة والتعامل الممتاز من خلال التغيير المستمر لإعدادات ممتص الصدمات.

لديها محركات مصقولة وموفرة للوقود بأداء قوي تستطيع أن تختار من بين مجموعة من محركات البنزين والديزل المتقدمة أو المركبات الكهربائية الهجينة وهو نظام الطاقة الأكثر ابتكارًا لدينا حتى الآن.

تتميز بسهولتها في التعامل مع حركة المرور في المدن مع توفير مستوى أعلى من الأمان لك ولركابك. سعر سيارة لاند روفر رنج روفر سبورت 2022 الفخمة وصلت السعودية.. سيارة لاند روفر سبورت الجديدة كليا تشير التقديرات إلى أن سعر السيارة في السعودية تقريبا سيتراوح بين 520.000 ريال و 620.000 ريال. الوسوم

الفخمة وصلت السعودية.. سيارة لاند روفر سبورت الجديدة كليا ، تعتبر سيارة لاند روفر رنج روفر سبورت 2022 قادرة بشكل استثنائي إذا كنت ترغب في القيادة على الطرق الصعبة ، فهي سيارة رياضية لها العديد من الاستخدام وتتميز بطراز رائع ومميز، سنكشف عن الكثير من الأسرار المتعلقة بذلك النوع من السيارات كما سنوضح كافة مواصفاتها ومميزاتها الجديدة والرائعة التي ستندهش منها وكذلك سنذكر سعرها الحقيقى داخل المملكة العربية السعودية خلال السطور التالية فتابعونا من خلال موقع ثقفنى. الفخمة وصلت السعودية.. سيارة لاند روفر سبورت الجديدة كليا أطلقت رينج روفر سيارة لاند روفر سداسية الأسطوانات سعة 3.0 لتر مع نظام هجين بقوة 48 فولت بشكل قياسي.

مزود بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2500 سم مكعب قادر على توليد قوة إجمالية تبلغ 243 حصانًا.

لديها نظام المعلومات والترفيه للسيارة Touch Pro Duo، كما تتضمن أحدث التقنيات المتكاملة وأكثرها ابتكارًا لضمان استمتاعك برحلتك على أكمل وجه.

تم تصميم التصميم الداخلي الحديث بعناية، وتوفر المقاعد الأمامية دعمًا إضافيًا، كما أن بعض جلد الأنيلين اختياري.

ستارة بالإشارة من أجل منع ارتفاع درجة حرارة المقصورة وتقليل الحاجة إلى تكييف الهواء، سيتم إغلاق الستائر الأوتوماتيكية تلقائيًا عند نزول الركاب وإغلاق الأبواب.

يوفر نظام Signal Blind الاختياري تحكمًا بسيطًا في الإشارة الأمامية / الخلفية، مما يسمح للسائق بالتركيز على الطريق أمامه.

هيكل سيارة رينج رور المصنوع من الألومنيوم مواد مُعاد تدويرها لتقليل الوزن وتحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات وتحسين الأداء.

تحقق توازنًا مثاليًا بين تجربة القيادة الممتعة والتعامل الممتاز من خلال التغيير المستمر لإعدادات ممتص الصدمات.

لديها محركات مصقولة وموفرة للوقود بأداء قوي تستطيع أن تختار من بين مجموعة من محركات البنزين والديزل المتقدمة أو المركبات الكهربائية الهجينة وهو نظام الطاقة الأكثر ابتكارًا لدينا حتى الآن.

تتميز بسهولتها في التعامل مع حركة المرور في المدن مع توفير مستوى أعلى من الأمان لك ولركابك. سعر سيارة لاند روفر رنج روفر سبورت 2022 الفخمة وصلت السعودية.. سيارة لاند روفر سبورت الجديدة كليا تشير التقديرات إلى أن سعر السيارة في السعودية تقريبا سيتراوح بين 520.000 ريال و 620.000 ريال.

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