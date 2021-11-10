العملاق اليانانى..سيارة تويوتا راش 2022 بأحدث مميزات ومواصفات وأسعار السيارة الخيالية

سيارة تويوتا راش 2022 بأحدث مميزات ،أصدرت شركة تويوتا للعام 2022 موديلا جديدا وهو تويوتا راش حيث تعد السيارة يابانية المنشأ من فئة كروس أوفر، طرحت السيارة بعدة ألوان مثل الأحمر والفضي والأسود لكي تناسب جميع الأذواق، لا يوجد بها فتحة سقف وبها جنوط بمقاس 17 بوصة، فما هي عروض ومميزات وأسعار تويوتا راش 2022 بالتفصيل

سيارة تويوتا راش 2022 بأحدث مميزات

قد يوجد العديد من المواصفات المواصفات والمميزات التي سوف نقدمها في مقالنا الآن وهي :-

مميزات سيارة تويوتا راش 2022

يوجد العدد من المميزات التي تحتوى على سيارة تويوتا راش 2022 ومن أهمها هي :-

تعمل سيارة تويوتا راش 2022 بنظام أمان ABS، كما تحتوي علي نظام إنذار لمنع السرقات وأحزمة للأمان.

بنظام أمان ABS، كما تحتوي علي نظام إنذار لمنع السرقات وأحزمة للأمان. تحتوي علي مدخل USB كما يوجد بالسيارة مكيف للهواء، كما تشمل شاشة أمامية ومرأيات كهربية .

تحتوي سيارة تويوتا راش 2022 علي مصابيح أمامية LED ويعمل المحرك من خلال خاصية التحكم الذكي.

فترة ضمان تويوتا راش 2022 5 سنوات، يوجد بها بلوتوث و مشغل DVD و 6 سماعات كما يمكن استخدام عجلة القيادة في التحكم في الصوت والأغاني.

تعمل بنظام TRC الذي يمكن السائق من التحكم بالانزلاق، ويمكن طي المقاعد بالصفين الثاني والثالث لتوفير مساحة بالسيارة.

مواصفات سيارة تويوتا راش 2022

تحتوى سيارة تويوتا راش 2022 على العديد ن المواصفات التي تميزها عن السيارات الأخري ومن أهم هذه المواصفات هي :-

محرك سيارة تويوتا راش 2022 من نوع VVT-14.

تصل سعة محرك السيارة إلى 1.5 لتر.

عزم دوران سيارة تويوتا راش 200 يصل إلي 136 رطل.

قوة محرك تويوتا راش تبلغ 103 حصان.

يحتوي محرك السيارة علي 4 سرعات مختلفة.

تعمل بنظام الدفع الخلفي لعجلات السيارة.

اقتصادية حيث تستهلك وقود حوالي 16.3 كم/ لتر.

عجلات تويوتا راش 2022 سوداء اللون مصنوعة من الألومنيوم بمقاس 17 بوصة.

وجه السيارة مميز لتصنيعه من الكروم وتحمل شعار تويوتا.

تحتوى على نظام تثبيت للسرعه ذكي .

يوجد بها مراقبة ضغط هواء في الإطارات TPMS .

كما أن سيارة بها نظام تريد متكامل .

تباع سيارة تويوتا راش 2022 STD بسعر يبدأ من 62600 ريال سعودي، بينما يختلف سعر

تويوتا راش 2022 STD بسعر يبدأ من 62600 ريال سعودي، بينما يختلف سعر موديل السيارة تويوتا راش 2022 GL حيث يبدأ من 66800 ريال سعودي.

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