العرض الجبار …. ب 1000 ريال أحصل على عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس EX 2022 وأحدث مواصفات السيارة

عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس EX 2022 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة، قد تحتوى سيارة كيا بيجاس الكورية على العديد من المواصفات والمميزات التى تفضلها عن غيرها من السيارت كما إنها تتميز بجودة في أدائها ومن مميزاتها أيضاً أن سعرها مناسب للجميع كما إنه يوجد عروض تقسيط منها في المملكة العربية السعودية والآن من خلال موقعنا سوف نقدم لكم عروض تقسيط سيارة سيارة كيا بيجاس العرض الجبار …. ب 1000 ريال أحصل على عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس EX 2022 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة 2022 . عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس EX 2022 عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس EX 2022 يوجد العديد من فئت سيارة كيا بيجاس في السعودية والآن سوف نقدم لكم عروض تقسيط كل فئة ومنها فئة سيارة كيا بيجاس EX 2022 . عرض تقسيط كيا بيجاس EX 2022 تصل مدة التقسيط لمدة 60 شهر .

تبلغ قيمة التقسيط كل شهر 1.029 ريال سعودي .

الدفعة الأولي من السيارة 5.549 ريال سعودي .

الدفعة الأخيرة من السيارة 16.646 ريال .

سعر السيارة 55.485 ريال سعودي . عرض تقسيط كيا بيجاس EX 2022 عروض تقسيط كيا بيجاس EX 2021 تصل مدة التقسيط لمدة 60 شهر .

تبلغ قيمة التقسيط كل شهر 960 ريال سعودي .

الدفعة الأولي من السيارة 5.175 ريال سعودي .

الدفعة الأخيرة من السيارة 15.525ريال .

سعر السيارة 51.747 ريال سعودي .. عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس LX 2022 تبلغ قيمة القسط الشهري 948 ريال سعودي .

وتصل الدفعة الأولي من السيارة 5.112 ريال .

كما أن ألدفعة الأخيرة حوالى 15.335 ريال .

تصل مدة التقسيط على 60 شهر .

سعر السيارة 51.115 ريال سعودي .. عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس LX 2021 تبلغ قيمة القسط الشهري 866 ريال سعودي .

وتصل الدفعة الأولي من السيارة 4.669 ريال .

كما أن ألدفعة الأخيرة حوالى 14.007 ريال .

تصل مدة التقسيط على 60 شهر .

سعر السيارة 46.688 ريال سعودي . عروض تقسيط كيا بيجاس EX 2021عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس LX 2022عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس LX 2021 أحدث مواصفات سيارة بيجاس 2022 سيارة كيا بيجاس مزودة بمحرك 1.4 لتر ، وتولد قوة مقدارها 95 حصان .

بيجاس مزودة بمحرك 1.4 لتر ، وتولد قوة مقدارها 95 حصان . وكما أن لها ناقل حركة أوتوماتيكي 4 أسطوانات .

معدل استهلاك القود في السيارة 17.8 كيلو متر / لتر .

نوع الوقود بسيارة كيا ونظام المحرك بالبنزين .

ونظام المحرك بالبنزين . يوجد بها أقفال داخلية للأبواب .

ويوجد بها مكيف يدوي .

يوجد بها أيضاً كشافات إضاءة قوية.

يوجد بها عجلات حجمها 14 أنش .

ويوجد بها أيضاً أنظمة تحكم من خلال المقود . أحدث مواصفات سيارة بيجاس 2022 الوسوم

عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس EX 2022 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة، قد تحتوى سيارة كيا بيجاس الكورية على العديد من المواصفات والمميزات التى تفضلها عن غيرها من السيارت كما إنها تتميز بجودة في أدائها ومن مميزاتها أيضاً أن سعرها مناسب للجميع كما إنه يوجد عروض تقسيط منها في المملكة العربية السعودية والآن من خلال موقعنا سوف نقدم لكم عروض تقسيط سيارة سيارة كيا بيجاس العرض الجبار …. ب 1000 ريال أحصل على عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس EX 2022 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة 2022 . عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس EX 2022 عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس EX 2022 يوجد العديد من فئت سيارة كيا بيجاس في السعودية والآن سوف نقدم لكم عروض تقسيط كل فئة ومنها فئة سيارة كيا بيجاس EX 2022 . عرض تقسيط كيا بيجاس EX 2022 تصل مدة التقسيط لمدة 60 شهر .

تبلغ قيمة التقسيط كل شهر 1.029 ريال سعودي .

الدفعة الأولي من السيارة 5.549 ريال سعودي .

الدفعة الأخيرة من السيارة 16.646 ريال .

سعر السيارة 55.485 ريال سعودي . عرض تقسيط كيا بيجاس EX 2022 عروض تقسيط كيا بيجاس EX 2021 تصل مدة التقسيط لمدة 60 شهر .

تبلغ قيمة التقسيط كل شهر 960 ريال سعودي .

الدفعة الأولي من السيارة 5.175 ريال سعودي .

الدفعة الأخيرة من السيارة 15.525ريال .

سعر السيارة 51.747 ريال سعودي .. عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس LX 2022 تبلغ قيمة القسط الشهري 948 ريال سعودي .

وتصل الدفعة الأولي من السيارة 5.112 ريال .

كما أن ألدفعة الأخيرة حوالى 15.335 ريال .

تصل مدة التقسيط على 60 شهر .

سعر السيارة 51.115 ريال سعودي .. عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس LX 2021 تبلغ قيمة القسط الشهري 866 ريال سعودي .

وتصل الدفعة الأولي من السيارة 4.669 ريال .

كما أن ألدفعة الأخيرة حوالى 14.007 ريال .

تصل مدة التقسيط على 60 شهر .

سعر السيارة 46.688 ريال سعودي . عروض تقسيط كيا بيجاس EX 2021عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس LX 2022عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس LX 2021 أحدث مواصفات سيارة بيجاس 2022 سيارة كيا بيجاس مزودة بمحرك 1.4 لتر ، وتولد قوة مقدارها 95 حصان .

بيجاس مزودة بمحرك 1.4 لتر ، وتولد قوة مقدارها 95 حصان . وكما أن لها ناقل حركة أوتوماتيكي 4 أسطوانات .

معدل استهلاك القود في السيارة 17.8 كيلو متر / لتر .

نوع الوقود بسيارة كيا ونظام المحرك بالبنزين .

ونظام المحرك بالبنزين . يوجد بها أقفال داخلية للأبواب .

ويوجد بها مكيف يدوي .

يوجد بها أيضاً كشافات إضاءة قوية.

يوجد بها عجلات حجمها 14 أنش .

ويوجد بها أيضاً أنظمة تحكم من خلال المقود . أحدث مواصفات سيارة بيجاس 2022

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العرض الجبار …. ب 1000 ريال أحصل على عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس EX 2022 وأحدث مواصفات السيارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.