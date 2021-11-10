الأسطورة وصلت.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية بشكلها الجديد وأسعار ومواصفات خيالية

سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية بشكلها الجديد حيث قامت شركة تويوتا اليابانية بالإعلان عن سيارتها الجديدة بيلتا بالاتفاق مع شركة سوزوكي وتم هذا التعاون بعد توقف إنتاج سيارات ياريس سيدان، وبالتالي أوضح الموقع الخاص بالسيارات أن تويوتا تقوم بالعمل على صناعة سيارة سوزوكي سياز، وبالتالي سوف يتم إطلاق عليها اسم سيارة تويوتا بيلتا، وبالتالي الجميع يبحثون عن كافة التفاصيل الخاصة بهذه السيارة ومعرفة المواصفات وهذا ما سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم، حيث تعتبر هذه السيارة تم صناعتها من نفس سيارات سوزوكي سايز ولكن تحت شعار تويوتا المعروفة ولكن تم عمل بعض التعديلات الإضافية التي يهتم بها جميع المستهلكين حتى يتمكنوا من شراء سيارة تويتا بيلتا.

تتميز هذه السيارة بوجود العديد من المواصفات المميزة والجديدة وتم صناعة الطراز الخاص بها بشكل فريد حيث يتوفر فيها محرك سيارة يصل إلى 1500 سي سي أما بالنسبة إلى قوتها تصل إلى 105 أحصنة، بالإضافة إلى وجود ناقل حركي تم تصنيعه من أربع ساعات أوتوماتيكي وكذلك يوجد ناقل يدوي مكون من خمس سرعات.

حيث يتواجد في هذه السيارة منظومة الجرة الأمامي للعجلات وتصل سعة الصندوق إلى 495 لتر، أما بالنسبة لحجم الخزان الوقود يصل إلى 42 لتر وتصل سعه السيارة إلى 100 كلم في الساعة في غضون 12 ثانية.

تتميز هذه السيارة بوجود وسائل الأمان والتي تتضمن الوسائد الهوائية مع وجود نظام إلكتروني للفرامل ونظام ايمو بليزر ضد السرقة مع وجود كاميرا مراقبة خلفية مدعمه ونظام فراملabs .

تم تصنيع هذه السيارة من أفضل المواصفات حيث تم عمل مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.

كما يوجد جنوط رياضية مقاس 16 بوصة،

بالإضافة إلى وجود أنظمة مساعدة للفرامل ومقابض خارجية التعتيم داخلية تعمل بشكل أوتوماتيكي.

كما يتواجد تكييف أوتوماتيكي ديجيتال وتم صناعة كسوة المقاعد من الجلد وقسوة الأبواب بملمس الجلد مع وجود شاشة تعمل بنظام اللمس يصل حجمها إلى سبعة بوصة.

مواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعوديةكماليات سيارة بيلتاأسعار سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية

يهتم الجميع بمعرفة أسعار سيارات تويوتا بيلتا ولكن لم يتم حتى الآن الإعلان بشكل رسمي عن سعر السيارة بشكل رسمي.