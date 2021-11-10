أقوي عرض تقسيط سيارة كيا K8 2022 أسطورة السيارات لمدة 60 شهر بأقل قسط شهري

أقوي عرض تقسيط سيارة كيا K8 2022 أسطورة السيارات لمدة 60 شهر تنضم مجموعة سيارات كيا إلى إحدى أهم الشركات الكورية المتخصصة في مجال صناعة المركبات كما استطاعت سيارتها الجديدة من كيا K8 2022 أن تحتل مكانة كبيرة داخل مدن المملكة بسبب قوة تصميم المحرك الداخلي لمختلف إصداراتها والتي يرغب العديد من الأفراد في اقتنائها من خلال إحدى عروض التقسيط والتي تقدمها شركة موتوري لكل من قاطني مدينة الرياض والدمام ومختلف المدن السعودية وحتى تتعرف على أنظمة التقسيط الحالية يمكنك الاطلاع على البيانات المتوفرة بالاسفل.

تقدم شركة موتوري أنظمة مختلفة للتقسيط تبعًا لنوعية الإصدار المتواجد من سيارات كيا وهذا في تفاوت قيمة الأقساط الشهرية والدفعات الأخيرة مع استقرار فترات السداد والتي تصل إلى 60 شهر

عروض سيارة كيا K8 2022 تبلغ تكلفة شراء السيارة بسعر 140.528 ريال سعودي.

بينما يمكنك الحصول على هذا الإصدار بتقسيط شهري 2600 ريال لمدة تصل إلى خمس سنوات او 60 شهر

حيث تبلغ الدفعة الأولى للتقسيط بنحو 14.053 ريال بينما تصل تكلفة الدفعة الأخيرة للسداد لنحو 42.159 ريال.

ويوجد الكثير من المعارض والشركات الاخري التي تعمل على تقسيط السيارة بمدة لا تقل عن 5 أشهر ما يقارب من خمس سنوات.

متوسط سعر بيع هذه السيارة داخل المملكة بحوالي 171.520 ريال.

ينطبق أيضا على السيارة طرق التقسيط الممتدة لخمس سنوات بحد أقصى مع دفعات شهرية تقدر بنحو 3.181 ريال سعودي.

تبلغ قيمة الدفعة الأولى في الأقساط بقيمة 17.152 ألف ريال مع تحديد الدفعة الأخيرة من سداد السيارة والتي تبلغ قيمتها 51.456 ألف ريال.