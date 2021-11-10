السيارة العملاقة الجديدة..سيارة بأيك X7 وأحدث مواصفات ومميزات وأسعار السيارة في السعودية

سيارة بأيك X7 وأحدث مواصفات ومميزات وأسعار السيارة، تعد سيارة بأيك X7 من السيارات المماثلة لسيارة bmw وهي من إنتاج شركة Baic في الصين وتحتوي السيارة على كثير من المميزات وتتميز بتصميمها الرائع مما جعلها مطلبًا وحلم لكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية كما أنها تحتوي على كثير من وسائل الأمان لحماية السائق والكثير من الأنظمة وسوف نقدم لكم جميع مواصفات السيارة وسعرها داخل المملكة. سيارة بأيك X7 وأحدث مواصفات ومميزات وأسعار السيارة سيارة بأيك X7 وأحدث مواصفات ومميزات وأسعار السيارة مواصفات سيارة بأيك X7 من الخارج تشبه السيارة من الخارج بسيارة بيجو 4008 كما لها تصميم رائع وأنيق.

يحتوي شبك السيارة من الأمام على شعار الشركة باللون الأسود.

تحتوي السيارة على فتحة سقف تمنع دخول الماء.

يُمكن فتح السيارة باستخدام بصمة الوجهة وقب تم تزويدها بالكاميرات.

تحتوي السيارة على مرايا من الجوانب تعمل أوتوماتيكيًا.

تحتوي السيارة من الخلف على مصابيح ليد ويُمكن التحكم في الصندوق الخلفي أوتوماتيكي.

سعة الصندوق الخلفي كبيرة جدًا.

تحتوي على نظام مراقبة الإطارات والضغط. مميزات سيارة بأيك X7 تتميز مقاعد السيارة بأنها مصنوعة من الجلد المتين.

يُمكن التحكم في مقعد السائق أوتوماتيكي حسب الوضع المناسب له.

تتميز المقاعد داخل السيارة بأنها مزودة بنظام التدفئة والتبريد.

بأنها مزودة بنظام التدفئة والتبريد. تحتوي السيارة على وسائل الترفيه ومنها شاشة للمعلومات يبلغ قياسها 12 بوصة.

تتميز بوجود نظام صوتي به 12 مكبر صوت.

تتميز بوجود كاميرا من الخلف لمنع التصادم عند الرجوع للخلف.

تحتوي على فرامل مانعة للانغلاق ونظام دعم إلكتروني. أبعاد سيارة بأيك X7 يبلغ عرض السيارة حوالي 1.892 ملليمتر.

يبلغ ارتفاع السيارة إلى 1.715 ملليمتر.

يصل طول السيارة حتى 4.710 ملليمتر.

طول قاعدة العجلات حوالي 2.800 مم. مواصفات سيارة بأيك X7 من الخارجمميزات سيارة بأيك X7أبعاد سيارة بأيك X7 مواصفات محرك سيارة بأيك X7 تحتوي السيارة على محرك يعمل بسعة 1500 سي سي.

تعمل السيارة بمحرك رباعي حوالي 1.5 لتر.

يعمل المحرك بقوة 170 نيوتن وعزم دوران 350 نيوتن لكل متر. سعر سيارة بأيك X7 يصل سعر سيارة بأيك X7 2022 داخل المملكة العربية السعودية تقريبًا 52.888 ألف ريال سعودي، مواصفات محرك سيارة بأيك X7سعر سيارة بأيك X7 كما أن السعر يناسب عدد كبير جدا من الأشخاص وبالتالي يسهل الحصول عليها. الوسوم

سيارة بأيك X7 وأحدث مواصفات ومميزات وأسعار السيارة، تعد سيارة بأيك X7 من السيارات المماثلة لسيارة bmw وهي من إنتاج شركة Baic في الصين وتحتوي السيارة على كثير من المميزات وتتميز بتصميمها الرائع مما جعلها مطلبًا وحلم لكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية كما أنها تحتوي على كثير من وسائل الأمان لحماية السائق والكثير من الأنظمة وسوف نقدم لكم جميع مواصفات السيارة وسعرها داخل المملكة. سيارة بأيك X7 وأحدث مواصفات ومميزات وأسعار السيارة سيارة بأيك X7 وأحدث مواصفات ومميزات وأسعار السيارة مواصفات سيارة بأيك X7 من الخارج تشبه السيارة من الخارج بسيارة بيجو 4008 كما لها تصميم رائع وأنيق.

يحتوي شبك السيارة من الأمام على شعار الشركة باللون الأسود.

تحتوي السيارة على فتحة سقف تمنع دخول الماء.

يُمكن فتح السيارة باستخدام بصمة الوجهة وقب تم تزويدها بالكاميرات.

تحتوي السيارة على مرايا من الجوانب تعمل أوتوماتيكيًا.

تحتوي السيارة من الخلف على مصابيح ليد ويُمكن التحكم في الصندوق الخلفي أوتوماتيكي.

سعة الصندوق الخلفي كبيرة جدًا.

تحتوي على نظام مراقبة الإطارات والضغط. مميزات سيارة بأيك X7 تتميز مقاعد السيارة بأنها مصنوعة من الجلد المتين.

يُمكن التحكم في مقعد السائق أوتوماتيكي حسب الوضع المناسب له.

تتميز المقاعد داخل السيارة بأنها مزودة بنظام التدفئة والتبريد.

بأنها مزودة بنظام التدفئة والتبريد. تحتوي السيارة على وسائل الترفيه ومنها شاشة للمعلومات يبلغ قياسها 12 بوصة.

تتميز بوجود نظام صوتي به 12 مكبر صوت.

تتميز بوجود كاميرا من الخلف لمنع التصادم عند الرجوع للخلف.

تحتوي على فرامل مانعة للانغلاق ونظام دعم إلكتروني. أبعاد سيارة بأيك X7 يبلغ عرض السيارة حوالي 1.892 ملليمتر.

يبلغ ارتفاع السيارة إلى 1.715 ملليمتر.

يصل طول السيارة حتى 4.710 ملليمتر.

طول قاعدة العجلات حوالي 2.800 مم. مواصفات سيارة بأيك X7 من الخارجمميزات سيارة بأيك X7أبعاد سيارة بأيك X7 مواصفات محرك سيارة بأيك X7 تحتوي السيارة على محرك يعمل بسعة 1500 سي سي.

تعمل السيارة بمحرك رباعي حوالي 1.5 لتر.

يعمل المحرك بقوة 170 نيوتن وعزم دوران 350 نيوتن لكل متر. سعر سيارة بأيك X7 يصل سعر سيارة بأيك X7 2022 داخل المملكة العربية السعودية تقريبًا 52.888 ألف ريال سعودي، مواصفات محرك سيارة بأيك X7سعر سيارة بأيك X7 كما أن السعر يناسب عدد كبير جدا من الأشخاص وبالتالي يسهل الحصول عليها.

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