احدث تسريب لـ تويوتا يارس 2022 صور حقيقة للسيارة المنتظرة.. قنبلة الموسم

ظهرت تويوتا يارس 2022 الجديدة كليا في أحدث تسريب لها أثناء اختبارها بأحد الشوارع في أحد الدول الآسيوية، وتعد يارس الجديدة واحدة من أكثر السيارات المنتظرة في المملكة العربية السعودية، ذلك لأن يارس 2021 حققت نجاحا خرافي في ظل ما كانت تقدمه من إمكانيات واداء قويان، وتأتي يارس الجديدة على هيكل هاتشباك صغير يتناغم مع كون السيارة الجديدة من تويوتا هي سيارة اقتصادية، عميلة واعتمادية. تسريب لـ تويوتا يارس 2022 صور حقيقة للسيارة أجرت تويوتا الاختبارات على يارس 2022 الجديدة عبر انطلاقها للسير بأحد الشوارع من أجل الحصول على معلومات دقيقة حول أداء السيارة.

وفي الوقت نفسه ظهرت السيارة الجديدة في التسريب باللون الأسود، ويظهر التشابه الكبير في مقدمة السيارة بينه وبين يارس 2021 سيدان.

تحتوي السيارة على زجاجها الخلفي لأول مرة في سلسلة يارس على ويبر وهي أمر جديد كليا. أبرز مواصفات يارس الجديدة الوعرة الجبارة قنبلة الموسم تحتوي السيارة الجديدة على محرك اقتصادي بقوة 1500 سي سي يعطي قوة 105 حصان ميكانيكي.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على تجهيزات جديدة ومنها كشافات LED أمامي انيقة.

السيارة المنتظرة سوف تأتي ب3 نسخ، محرك بنزين، محرك هجين، محرك يعمل بالكهرباء.

وفي الوقت نفسه السيارة سوف تأتي بفئتين في النسخ التي تعمل بالبنزين أو بالمحرك الهايبرد،

إحداهما تحتوي على ناقل حركة يدوي والأخرى تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي. سعر يارس 2022 في المملكة العربية السعودية تأتي يارس الجديدة بسعر يبدأ من 65 ألف ريال وحتى 73 ألف ريال. أقوى إمكانيات يارس الجديدة كليا تحتوي السيارة على تكييف قوي للغاية وهو قادر على الخدمة في أقصى الظروف وتحقيق غرضه في تبريد صالون السيارة.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على 3 منافذ USB للشحن أو للفلاشة.

وتمتلك السيارة كذلك وسائل امان كبرى، وسائد هوائية، نظام مانع انغلاق الفرامل، نظام توزيع قوة الفرامل وأيضا نظام تثبيت السرعة.

وأيضا هناك نظام مراقبة المسار في السيارة وهو نظام ينبه السيارة إذا خرجت من مسارها على الطريق.

تحتوي السيارة على شاشة داخلية مرتبطة بكاميرا خلفية لكشف الطريق أثناء الرجوع للخلف. تسريب لـ تويوتا يارس 2022 صور حقيقة للسيارةأبرز مواصفات يارس الجديدة الوعرة الجبارة قنبلة الموسمسعر يارس 2022 في المملكة العربية السعوديةأقوى إمكانيات يارس الجديدة كليا الوسوم

ظهرت تويوتا يارس 2022 الجديدة كليا في أحدث تسريب لها أثناء اختبارها بأحد الشوارع في أحد الدول الآسيوية، وتعد يارس الجديدة واحدة من أكثر السيارات المنتظرة في المملكة العربية السعودية، ذلك لأن يارس 2021 حققت نجاحا خرافي في ظل ما كانت تقدمه من إمكانيات واداء قويان، وتأتي يارس الجديدة على هيكل هاتشباك صغير يتناغم مع كون السيارة الجديدة من تويوتا هي سيارة اقتصادية، عميلة واعتمادية. تسريب لـ تويوتا يارس 2022 صور حقيقة للسيارة أجرت تويوتا الاختبارات على يارس 2022 الجديدة عبر انطلاقها للسير بأحد الشوارع من أجل الحصول على معلومات دقيقة حول أداء السيارة.

وفي الوقت نفسه ظهرت السيارة الجديدة في التسريب باللون الأسود، ويظهر التشابه الكبير في مقدمة السيارة بينه وبين يارس 2021 سيدان.

تحتوي السيارة على زجاجها الخلفي لأول مرة في سلسلة يارس على ويبر وهي أمر جديد كليا. أبرز مواصفات يارس الجديدة الوعرة الجبارة قنبلة الموسم تحتوي السيارة الجديدة على محرك اقتصادي بقوة 1500 سي سي يعطي قوة 105 حصان ميكانيكي.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على تجهيزات جديدة ومنها كشافات LED أمامي انيقة.

السيارة المنتظرة سوف تأتي ب3 نسخ، محرك بنزين، محرك هجين، محرك يعمل بالكهرباء.

وفي الوقت نفسه السيارة سوف تأتي بفئتين في النسخ التي تعمل بالبنزين أو بالمحرك الهايبرد،

إحداهما تحتوي على ناقل حركة يدوي والأخرى تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي. سعر يارس 2022 في المملكة العربية السعودية تأتي يارس الجديدة بسعر يبدأ من 65 ألف ريال وحتى 73 ألف ريال. أقوى إمكانيات يارس الجديدة كليا تحتوي السيارة على تكييف قوي للغاية وهو قادر على الخدمة في أقصى الظروف وتحقيق غرضه في تبريد صالون السيارة.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على 3 منافذ USB للشحن أو للفلاشة.

وتمتلك السيارة كذلك وسائل امان كبرى، وسائد هوائية، نظام مانع انغلاق الفرامل، نظام توزيع قوة الفرامل وأيضا نظام تثبيت السرعة.

وأيضا هناك نظام مراقبة المسار في السيارة وهو نظام ينبه السيارة إذا خرجت من مسارها على الطريق.

تحتوي السيارة على شاشة داخلية مرتبطة بكاميرا خلفية لكشف الطريق أثناء الرجوع للخلف. تسريب لـ تويوتا يارس 2022 صور حقيقة للسيارةأبرز مواصفات يارس الجديدة الوعرة الجبارة قنبلة الموسمسعر يارس 2022 في المملكة العربية السعوديةأقوى إمكانيات يارس الجديدة كليا

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