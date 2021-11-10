سيارة تويوتا Aygo X السعر والمواصفات والتصميم

سيارة تويوتا إيجو (Aygo X) واحدة من أصغر السيارات التي قامت بتصنيعها شركة تويوتا اليابانية، وهذه السيارة تم الإعلان عنها من قبل شركة تويوتا منذ عام 2005، وتميزت هذه السيارة بأنها الأفضل من مثيلتها حيث تميزت بحجمها الصغير الذي يمكنها من التحرك بسهولة داخل المدن والشوارع الضيقة، لذلك سوف نتعرف على سعر ومواصفات تويوتا Aygo X الجديدة لهذا العام.

سعر ومواصفات تويوتا AygoX

تعد هذه السيارة من أفضل ما أنتجته شركة تويوتا على الإطلاق في سوق السيارات اليابانية، حيث تحتوي هذه السيارة الجديدة على مجموعة كبيرة من المزايا والأمكانيات الحديثة، ومن أهم ما يميز هذه السيارة ما يلي:

الشكل الخارجي للسيارة

تميزت سيارة تويوتا Aygo X بشكلها الخارجي المميز، فهي سيارة ذات موديل هاتشباك له تصميم مبتكر وحديث غير تقليدي، كما تتكون هذه السيارة من خمسة أبواب صغيرة الحجم، الطراز الجديد المبتكر: تميزت هذه السيارة بطرازها الحديث وتصميمها الخارجي الجريء والغير تقليدي، فقد صممت هذه السيارة بسقف مصنوع من القماش قابل للسحب، بالإضافة إلى غطاء زجاجي للصندوق قطعة واحدة مع وجود مجموعة من المصابيح الخلفية العمودية المميزة.

التصميم الداخلي

هذا الموديل من السيارات يتميز التصميم الداخلي له بمحرك صغير ثلاثي الأسطونات غير كهربائي، وهذا السبب هو أحد أسباب نجاح هذه السيارة فهي لا تستهلك الكثير من الوقود.

مميزات محرك سيارة Toyota Aygo X

كما بلغت سعة المحرك 1.0لتر وذلك بعدد 3سلندر وهذه السعة تعطي قوة 71 حصان، كما يوجد بداخل السيارة علبة من التروس اليدوية التي تقدر بحوالي خمس سرعات، بالأضافة إلى وجود ناقل حركة اتوماتيك CVT. السرعة في الأداء: من أهم التقنيات التي تميزت بها السيارة هي السرعة الفائقة في القيادة، فقد بلغت سرعة السيارة من 0 إلى 100كم وذلك في خلال 13.8ثانية. ووصلت السرعة القصوى للسيارة حوالي 160كم/ ساعة.

سيارة اقتصادية وموفرة

الاقتصاد في إستهلاك الوقود: تتمتع السيارة بالقوة مع الاقتصاد والتوفير في إستهلاك الوقود، حيث أن هذا النوع من السيارات صمم خصيصا للشوارع الضيقة فقد بلغت دائرة الإنعطاف الخاصة بها حوالي 9.4 متر وهذه واحدة من أضيق الزوايا الموجودة في سوق السيارات . كما تتمتع أيضا بالقدرة على تحسين مستوى الرؤية وذلك من خلال رفع مقاعد السيارة بحوالي 55 ملم.

أسعار سيارة تويوتا Aygo X

أعلنت شركة تويوتا عن إطلاق سيارة تويوتا Aygo X المدمجة في عام 2022، حيث أن هذا الموديل من ضمن سيارات الجيل الثالث، هذا وقد أعلنت الشركة تويوتا اليابانية عن السعر الخاص بالسيارة سوف يبدأ من 18.760 دولار مما يجعلها سوف تدخل في منافسة قوية مع كل من شركة Hyundai 10 وشركة Panda Cross للسيارات .