تويوتا كورولا بالتقسيط المريح 1000 ريال سعودي واحصل على سيارتك الآن

تعتبر سيارة تويوتا كورولا إكس إل آي بالتقسيط 2021 من السيارات التي تنضم إلى فئة سيدان ونوع الدفع الخاص بالعجلات هو دفع أمامي، كما أن ماركة تويوتا معروفة بجودتها ومتانة تصميماتها التي تناسب جميع الأذواق وتنتشر ماركة تويوتا في كثير من البلاد العربية والغربية والعديد من المعارض والأسواق الخاصة بالسيارات ويقوم العديد بتفضيلها كأحد أنواع الماركات المميزة نظرًا لمزايا السيارة.

ومن سمات السيارة أنها تحتوي على محرك حجم 1.5 لتر بالإضافة إلى 3 أسطوانات من أجل توليد قوة بمقدار 119 حصان كما أن ناقل الحركة في سيارة تويوتا كورلا إكس إلى آي أوتوماتيك ونوع الوقود الذي تعمل به السيارة بنزين، كما يجب التبيه إلى أن استهلام الوقود الخاص بالسيارة لكل لتر هو 19.6 كيلو متر، كما أن السيارة في تصميمها لم يتنسوا الترفيه والتكنولوجيا الحديثة حيث إنها مزودة بيو اس بي وأيضًا بلوتوث، وتبدأ أسعار تويوتا كورولا بمبلغ مالي 64.600 ريال سعودي، ويختلف السعر باختلاف السيارة ونوعها حيث يوجد العديد من سيارات تويوتا كورولا ولكن سيارة سعر خاص.

تقوم شركة عبد اللطيف جميل بتقديم تويوتا كورولا إكس إل آي 1.5 لتر ضمن عروض جديدة لسيارات تويوتا 2021 و تويوتا 2022 بالمملكة العربية السعودية.

وتتميز الشركة بأنها تقوم بعرض السيارات بالتقسيط.

وتعرض أكثر من نوع كي تتمكن من اختيار نوعك المفضل.

وأيضًا على حسب إمكانياتك المالية والقسط الشهري الذي يناسبك.

وسوف يستمر العرض على سيارات تويوتا حتى 30/11/2021 وسوف نتعرف على سعر السيارة وطريقة تقديم نموذج الطلب.

تويوتا كورولا إكس إل آي بالتقسيط

سعر تويوتا كورولا إكس إل آي 1.5 لتر داخل العرض المقدم من عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات هو 1.152 ريال سعودي شهريًا وسوف يتم سداد قيمة السيارة بالكامل على 5 سنوات أي ما يعادل 60 شهرًأ.

سوف تقوم أولاً بالدخول إلى موقع موتوري أكبر سوق لبيع السيارات.

سوف تجد العروض المقدمة من عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات.

قم باختيار السيارة التي تناسبك ماليًا.

ثم اضغط على كلمة نموذج طلب التمويل.

ادخل البينات التي يطلبها منك مثل الاسم ورقم الجوال ورقم الهوية الوطنية.

بعد الانتهاء من كتابة البيانات المطلوبة اضغط على كلمة إرسل.

سوف يصل نموذج طلبك للشركة وترد عليك في أقرب وقت لاستكمال التسجيل والحصول على السيارة.

طريقة طلب تمويل سيارة تويوتا كورولا إكس إل آي 1.5 لتر