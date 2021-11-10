هيونداي فيلوستر 2022 السيارة العائلية الأقوى على الإطلاق مواصفاتها وأهم مميزاتها

هيونداي فيلوستر 2022 Hyundai Veloster تُعد من أقوى السيارات الرياضية والسيارة المرشحة بقوة لاكتساح الأسواق العالمية التابعة للعملاق الكوري الجنوبي شركة هيونداي رابع أكبر الشركات العالمية المصنعة للسيارات، سيارة Hyundai Veloster 2022 هي ناتج خبرة تفوق 80 عام من صانعة السيارات المتنوعة لشركة هيونداي، حيث أن السيارة تمتع بتصميم رياضي فريد ومميز، كما أنها مدعمة بأحدث الإمكانيات من الداخل، بالإضافة إلى التصميم الجريء الخارجي، والمصمم لزيادة مستوى الأمان والسلامة، وذلك بالإضافة إلى الراحة الداخلية أثناء القيادة ووسائل الأمان التي تتوفر بها، فهي تجمع بين مستوى الأمان عالي الجودة ومستوى التصميم الفاخر، بالإضافة إلى الإمكانيات الميكانيكية للسيارة التي تجعلها من أفضل سيارات السعودية وأقوى الإصدارات في فئة السيارات الرياضية العائلية. هيونداي فيلوستر 2022 هيونداي فيلوستر 2022 تتمتع السيارة بتصميم رياضي مميز وجذاب، فهي تعتبر الخيار الأول للشباب كما أن جميع الفئات العمرية تميل لها باعتبارها السيارة الأولي في طرق السفر الطويلة، بالإضافة إلى أنها موفرة للوقود بنسبة كبيرة، ولذلك تدخل ضمن فئة السيارات الاقتصادية المناسبة للجميع، فهي مُدعمة بأحدث مواصفات الأمان والسلامة وتتميز بالسلاسة والسهولة كما تضمن الراحة أثناء القيادة. مواصفات سيارة هيونداي فيلوستر 2022 يأتي محرك السيارة بسعة 2.0 لتر وبقوة كبيرة مقدرة بـ 147 حصان.

السيارة مدعمة بناقل حركة يدوي بعدد 6 سرعات، وبعزم دوران بقوة 178 نيوتن/متر.

السيارة تأتي بـ 6 فئات متنوعة تتشابه أغلبها في الإمكانيات لكن تختلف كل فئة عن الأخرى ببعض الإضافات التي تميز كل فئة عن نظيرتها.

تصل السيارة لسرعة 100 كيلو في غضون 8.8 ثواني فقط.

فئة السيارة Turbo R Spec تأتي بمحرك بقوة 201 حصان بسعة 1.6 لتر، رباعي الأسطوانات، وبعزم دوران تصل قوته إلى 264 نيوتن/متر، كما تتمتع بناقل حركة بعدد 7 سرعات. مميزات Hyundai Veloster 2022 تصميم الهيكل المميز والعملي بثلاثة أبواب.

مقاعد أمامية رياضية مدعمة بكافة وسائل الراحة.

السيارة مدعمة بشاشة داخلية بحجم 8 بوصة وشاحن لاسلكي للجوال ونظام سماعات داخلية من نوع ستيريو.

السيارة مدعومة بكاميرا خلفية للمراقبة ومثبت للسرعة أثناء القيادة ونظام تشغيل داخلي ذكي متوافق مع جميع أنظمة تشغيل الجوالات.

تتوفر بالسيارة أحدث وسائل الأمان والراحة وتجنب الإصابات.

مساحة التخزين الخلفية المميزة وضمان مميز لفترة طويلة. مواصفات سيارة هيونداي فيلوستر 2022مميزات Hyundai Veloster 2022 الوسوم

هيونداي فيلوستر 2022 Hyundai Veloster تُعد من أقوى السيارات الرياضية والسيارة المرشحة بقوة لاكتساح الأسواق العالمية التابعة للعملاق الكوري الجنوبي شركة هيونداي رابع أكبر الشركات العالمية المصنعة للسيارات، سيارة Hyundai Veloster 2022 هي ناتج خبرة تفوق 80 عام من صانعة السيارات المتنوعة لشركة هيونداي، حيث أن السيارة تمتع بتصميم رياضي فريد ومميز، كما أنها مدعمة بأحدث الإمكانيات من الداخل، بالإضافة إلى التصميم الجريء الخارجي، والمصمم لزيادة مستوى الأمان والسلامة، وذلك بالإضافة إلى الراحة الداخلية أثناء القيادة ووسائل الأمان التي تتوفر بها، فهي تجمع بين مستوى الأمان عالي الجودة ومستوى التصميم الفاخر، بالإضافة إلى الإمكانيات الميكانيكية للسيارة التي تجعلها من أفضل سيارات السعودية وأقوى الإصدارات في فئة السيارات الرياضية العائلية. هيونداي فيلوستر 2022 هيونداي فيلوستر 2022 تتمتع السيارة بتصميم رياضي مميز وجذاب، فهي تعتبر الخيار الأول للشباب كما أن جميع الفئات العمرية تميل لها باعتبارها السيارة الأولي في طرق السفر الطويلة، بالإضافة إلى أنها موفرة للوقود بنسبة كبيرة، ولذلك تدخل ضمن فئة السيارات الاقتصادية المناسبة للجميع، فهي مُدعمة بأحدث مواصفات الأمان والسلامة وتتميز بالسلاسة والسهولة كما تضمن الراحة أثناء القيادة. مواصفات سيارة هيونداي فيلوستر 2022 يأتي محرك السيارة بسعة 2.0 لتر وبقوة كبيرة مقدرة بـ 147 حصان.

السيارة مدعمة بناقل حركة يدوي بعدد 6 سرعات، وبعزم دوران بقوة 178 نيوتن/متر.

السيارة تأتي بـ 6 فئات متنوعة تتشابه أغلبها في الإمكانيات لكن تختلف كل فئة عن الأخرى ببعض الإضافات التي تميز كل فئة عن نظيرتها.

تصل السيارة لسرعة 100 كيلو في غضون 8.8 ثواني فقط.

فئة السيارة Turbo R Spec تأتي بمحرك بقوة 201 حصان بسعة 1.6 لتر، رباعي الأسطوانات، وبعزم دوران تصل قوته إلى 264 نيوتن/متر، كما تتمتع بناقل حركة بعدد 7 سرعات. مميزات Hyundai Veloster 2022 تصميم الهيكل المميز والعملي بثلاثة أبواب.

مقاعد أمامية رياضية مدعمة بكافة وسائل الراحة.

السيارة مدعمة بشاشة داخلية بحجم 8 بوصة وشاحن لاسلكي للجوال ونظام سماعات داخلية من نوع ستيريو.

السيارة مدعومة بكاميرا خلفية للمراقبة ومثبت للسرعة أثناء القيادة ونظام تشغيل داخلي ذكي متوافق مع جميع أنظمة تشغيل الجوالات.

تتوفر بالسيارة أحدث وسائل الأمان والراحة وتجنب الإصابات.

مساحة التخزين الخلفية المميزة وضمان مميز لفترة طويلة. مواصفات سيارة هيونداي فيلوستر 2022مميزات Hyundai Veloster 2022

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