هيونداي وتويوتا مستعمل للتنازل بدون مقابل وبدون دفعة أخيرة

هيونداي وتويوتا مستعمل بدون مقابل وبدون دفعة أخيرة للتنازل أقساط بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، ونبدأ تقريرنا اليوم مع سيارة متاحة للتقبيل بدون دفعة أخيرة ومتبقي عليها قسط سنتين فقط، السيارة هي هيونداي النترا موديل 2016 فئة فل كامل ومتواجدة في المنطقة الشرقيه، تتميز السيارة بمقاعد مخمل وبها جميع مواصفات الفل أوبشن ولكن بدون إمكانية تشغيل بصمة، سعة الماكينة 2 لتر والقير أوتوماتيك وبلغت قراءة العداد حوالي 119 ألف كيلو متر، الموتور مرشوش رش تجميلي بالكامل ولكن السيارة لم تتعرض لأي حوادث أو صدمات. السيارة للتنازل تقسيط بدون دفعة أخيرة بقيمة 1960 للقسط، يلقي 24 قسط ويمكنك الدفع نقداً 30 ألف ريال وتوفير أكثر من 17 ألف ريال.

هيونداي وتويوتا مستعمل للتنازل بدون مقابل

توفرت للتقبيل في نجران سيارة هيونداي توسان فل كامل موديل 2020، حجم الماكينة 2 لتر بمواصفات اقتصادية والقير أوتوماتيكي أما الممشى فقد بلغ 80 ألف كيلو متر. تتميز هذه الفئة بفتحة سقف بانوراما وأنوار ليد مع حساسات خلفية وشاشة عرض وكاميرا مدمجة، بالاضافة إلى مثبت سرعة وتحكم دركسيون إلى جاني 3 انظمة للقيادة وغيرها من المميزات. السيارة وكالة ومتاحة للتنازل على البنك الأهلى بقسط شهري 1396 ريال، تم سداد قيمة 22 قسط إلى جانب دفعة أولى بإجمالي 35 ألف ريال، متبقي 38 قسط + دفعة نهائية 32 ألف ريال بإجمالي 85 ألف، كما يمكن طلب السداد المبكر بمبلغ 72000 وتوفير حوالي 13 الف ريال.

توفرت للتنازل بدون مقابل في جدة سيارة تويوتا كورولا مستعمل موديل 2020، جهة التقبيل لهذه السيارة هي البنك الأهلي أيضاً وبقيمة 1566 ريال للقسط شهرياً، تم سداد دفعة مقدم تبلغ قيمتها 4625 ريال كما تم دفع قيمة 8 أقساط بإجمالي يتجاوز سبعة عشر ألف ريال، متبقي 52 قسط على انتهاء فترة التمويل إضافة إلى دفعة تمليك نهائية 19 ألف ريال تقريباً، بينما تبلغ قيمة الكاش حوالي 66 ألف ريال. السيارة وكالة بدون أي عيوب ما عدا حكة لا تذكر في الصدام الأمامي، عدادها لا يتجاوز 26 ألف كيلو متر فقط ونظام الحركة أوتوماتيكي.

سيارات مستعملة للتقبيل تقسيط

كما توفرت للتنازل بدون مقابل في الطائف سيارة هيونداي كونا فئة كومفورت موديل 2020، حجم الماكينة 2000 سي سي باستهلاك يتجاوز 13 كم لكل لتر، القير أوتوماتيك والعداد بلغ عشرة آلاف كيلو متر قابلة للزيادة، السيارة بحالة الوكالة تم عمل صيانة الخمسة آلاف وسبب التنازل هو الرغبة في الحصول على قرض عقاري. تتميز هذهالفئة وهي الفئة الأعلى من كونا 2020 بداخلية أسود بخطوط حمراء ومقاعد مخمل إضافة إلى شاشة مقاس 8 إنش تعمل باللمس وتدعم أندرويد وأبل كار، هذا إلى جانب نظام صوتي ثمانية سماعات ودخول ذكي وتشغيل بصمة.

تتميز السيارة كذلك بكاميرا خلفية وحساسات أمامية وخلفية مع حساس للنقطة العمياء وتنبيه خروج عن المسار، إضافة إلى نظام ملاحي وشاحن لاسلكي للجوال ونظام تثبيت سرعة وغيرها من المواصفات. السيارة للتنازل بدون مقابل على الراجحي بقسط شهري 1194 ريال، تم سداد 7 أقساط والمتبقي 53 قسط + الدفعة الأخيرة التي تبلغ قيمتها حوالي 39 ألف ريال يمكن تقسيطها بدون فوائد، قيمة السداد المبكر المطلوبة من بنك الراجحي وهو جهة التمويل حوالي 90647 ريال.