سعر ومواصفات هيونداي سانتا كروز 2022 بالصور أحدث سيارة بيك أب Pick up

سعر ومواصفات هيونداي سانتا كروز 2022 من السيارة الجميلة والرائعة التي نالت إعجاب الكثيرين، حيث تعتبرهيونداي سانتا كروز واحدة من أشهر السيارات البيك أب (Pick up)، ويتمتع هذا النوع بسمعة كبيرة وطيبة في الولايات المتحدة، وهناك أيضًا فورد مافريكس (Ford Maverick)، لأن هاتين السيارتين قد أطلقتا بالفعل منافسة شرسة قبل أن تضربا الشارع الأمريكي. سعر ومواصفات هيونداي سانتا كروز 2022 سعر ومواصفات هيونداي سانتا كروز 2022 تختلف سعر هيونداي سانتا كروز 2022 على حسب الفئة وهي كالتالي: سعر هيونداي سناتنا كروز 2022 الفئة SE الأولى يبلغ سعرها 94.406 ريال سعودي، مزودة بجر أمامي .

والفئة SEL الثانية مزودة بدفع أمامي بسعر 106.406 ريال سعودي.

كذلك الفئة SEL Activity الثالثة ، وهي مزودة بجر الأمامي ويبلغ سعرها 118.668 ريال سعودي. مميزات هيونداي سانتا كروز الجديدة 2022 مميزات هيونداي سانتا كروز الجديدة 2022 السيارة سانتا كروز 2022 بها المزايا التالية: تحتوي على 4 أبواب و5 مقاعد مع توسيد جيد ودعم في المقاعد الأمامية.

كما إنه ذات مساحة واسعة وكبيرة للأشخاص ذات الرأس الكبيرة والأرجل الطويلة، مما يجعلهم يشعرون بالراحة بداخلها.

الرؤية الخارجية جيدة وكذلك جانب السيارة، لكن الرؤية الخلفية مسدودة بأعمدة سقف سميكة.

كما أن المقاعد الخلفية لها مساند ظهر عمودية، بالإضافة إلى ووسائد منخفضة والمساحة لوضع الأرجل معتدلة.

تتمتع هيونداي سانتا كروز 2022 بمقصورة أكثر إثارة للإعجاب من منافسي سيارات البيك أب المدمجة.

كما يتميز التصميم الداخلي بشكل حديث وعصري، ولوحة العدادات دقيقة وأنيقة من الباب إلى الباب، باستخدام نفس التصميم مثل سيارة هيونداي توسان Hyundai Tucson الفاخر. اداء هيونداي سانتا كروز الفني اداء هيونداي سانتا كروز الفني كما تعرفنا على سعر سيارة هيونداي سانتا كروز ومواصفاتها، فأن الأداء الفني لسيارة سانتا كروز تعتمد على نوعين من التجهيزات التقنية: أحدهما محرك 2500 سي سي 4 سلندر بقوة 190 حصاناً، كما أنها تحتوي على عزم أقصى 244 نيوتن متر.

بينما المحرك الآخر له نفس المحرك بسعة 2500 سي سي 4 سلندر.

بالإضافة إلى شاحن فائق يوفر الشاحن التوربيني للسيارة 275 حصانًا و 420 نيوتن متر من عزم الدوران. وإلى هنا نكون قد تعرفنا على كافة المعلومات حول بيان السعر والمواصفات لسيارة هيونداي سانتا كروز 2022 وما هي أهم مميزاتها، وللتعرف على المزيد يمكنك الاشتراك في الموقع ليصلك كل ما هو جديد. الوسوم

سعر ومواصفات هيونداي سانتا كروز 2022 من السيارة الجميلة والرائعة التي نالت إعجاب الكثيرين، حيث تعتبرهيونداي سانتا كروز واحدة من أشهر السيارات البيك أب (Pick up)، ويتمتع هذا النوع بسمعة كبيرة وطيبة في الولايات المتحدة، وهناك أيضًا فورد مافريكس (Ford Maverick)، لأن هاتين السيارتين قد أطلقتا بالفعل منافسة شرسة قبل أن تضربا الشارع الأمريكي. سعر ومواصفات هيونداي سانتا كروز 2022 سعر ومواصفات هيونداي سانتا كروز 2022 تختلف سعر هيونداي سانتا كروز 2022 على حسب الفئة وهي كالتالي: سعر هيونداي سناتنا كروز 2022 الفئة SE الأولى يبلغ سعرها 94.406 ريال سعودي، مزودة بجر أمامي .

والفئة SEL الثانية مزودة بدفع أمامي بسعر 106.406 ريال سعودي.

كذلك الفئة SEL Activity الثالثة ، وهي مزودة بجر الأمامي ويبلغ سعرها 118.668 ريال سعودي. مميزات هيونداي سانتا كروز الجديدة 2022 مميزات هيونداي سانتا كروز الجديدة 2022 السيارة سانتا كروز 2022 بها المزايا التالية: تحتوي على 4 أبواب و5 مقاعد مع توسيد جيد ودعم في المقاعد الأمامية.

كما إنه ذات مساحة واسعة وكبيرة للأشخاص ذات الرأس الكبيرة والأرجل الطويلة، مما يجعلهم يشعرون بالراحة بداخلها.

الرؤية الخارجية جيدة وكذلك جانب السيارة، لكن الرؤية الخلفية مسدودة بأعمدة سقف سميكة.

كما أن المقاعد الخلفية لها مساند ظهر عمودية، بالإضافة إلى ووسائد منخفضة والمساحة لوضع الأرجل معتدلة.

تتمتع هيونداي سانتا كروز 2022 بمقصورة أكثر إثارة للإعجاب من منافسي سيارات البيك أب المدمجة.

كما يتميز التصميم الداخلي بشكل حديث وعصري، ولوحة العدادات دقيقة وأنيقة من الباب إلى الباب، باستخدام نفس التصميم مثل سيارة هيونداي توسان Hyundai Tucson الفاخر. اداء هيونداي سانتا كروز الفني اداء هيونداي سانتا كروز الفني كما تعرفنا على سعر سيارة هيونداي سانتا كروز ومواصفاتها، فأن الأداء الفني لسيارة سانتا كروز تعتمد على نوعين من التجهيزات التقنية: أحدهما محرك 2500 سي سي 4 سلندر بقوة 190 حصاناً، كما أنها تحتوي على عزم أقصى 244 نيوتن متر.

بينما المحرك الآخر له نفس المحرك بسعة 2500 سي سي 4 سلندر.

بالإضافة إلى شاحن فائق يوفر الشاحن التوربيني للسيارة 275 حصانًا و 420 نيوتن متر من عزم الدوران. وإلى هنا نكون قد تعرفنا على كافة المعلومات حول بيان السعر والمواصفات لسيارة هيونداي سانتا كروز 2022 وما هي أهم مميزاتها، وللتعرف على المزيد يمكنك الاشتراك في الموقع ليصلك كل ما هو جديد.

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