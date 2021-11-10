أنطلاق السيارة المدمجة أيجو إكس من تويتا بمواصقات ومميزات جديدة كلياً

عالم السيارات هو عالم كبير لا ينتهي، لذلك نرى التطور المبهر فيه، فمثلا نجد شركة تويتا تطرح سيارتها المدمجة أيجو إكس في جميع الشوارع والأماكن، وهذا هو الموديل الجديد الذي سوف ننتظره وبالتحديد محبي سيارة إيجو إكس من أنواع السيارات، حيث طورت تويوتا أول جيلين من السيارات الصغيرة في أوروبا، وكذلك غيرت طرازات تويوتا الصغيرة الجديدة، خصائصها من خلال اعتماد لاحقة أكس لتعكس انتقالها من سيارات الهاتشباك إلى سيارات الكروس أوفر.

تويتا تطرح سيارتها المدمجة أيجو إكس

أصدرت إدارة السيارة أيجو إكس قرارًا بأن هذا النوع من السيارات سوف يتم طرحه في عام 2022، على أنه يضم الجيل الثالث في نسخته الجديدة، وعلى أن يتميز بالقوة واقتصاده في الكهرباء والوقود الخاص بالسيارة إلى جانب المحافظة عليه أيضا بالتصميم المتميز الرائع، ومع التطور الذي طمحت إليه الشركة لن تنسى أيضًا أن تضع جميع مميزات الجيل الثاني من السيارة السابقة لهذا المنتج الجديد، فإن سقفها يكون مصنوعًا من القماش القابل للسحب، وغطاءً يحتوي على صندوق خارجي يتكون من قطعة واحدة أيضًا، والمصابيح الخلفية العمودية.

مواصفات سيارة الجيل الثالث أيجو إكس

تتميز السيارة بالكثير من المواصفات المذهلة وهي:

الطول 3700 ملم، وهي أطول من سيارة الجيل الثاني بحوالي 325 ملم.

تحتوي على قاعدة عجلات 90 ملم.

لديها مساحة داخلية كبيرة تسع 60 لترًا.

عرضها يبلغ 1740 ملم، وهذه المساحة أكبر من مساحة السيارة السابقة بحوالي 20 ملم.

يوجد بهذا النوع برواز أمامي أقصر بحوالي 72 ملم من الطراز السابق.

ميزتها في التعامل مع الشوارع الضيقة

من أكثر ما تميزت به السيارة أنها تستطيع السير بانطلاق كبير وراحة متميزة في الشوارع الضيقة والمخنوقة، حيث إن السيارة كبيرة من الخارج، وصغيرة الهيكل من الداخل، فإن دائرة الدوران تبلغ حوالي 9.4 متر، وهذه وحدة تعتبر من أضيق الوحدات في الدوران، وتحتوي السيارة من الداخل على شاشة اللمس، وهي شاشة معلوماتية ترفيهية من مقاس 9.0 بوصة، كما أنها تحتوي على لوحة تحكم رقمية متواكبة مع جميع الطرازات الحديثة، بالإضافة إلى أنها تتميز بالشحن الذكي لجميع الهواتف الذكية واللاسلكية، وتحتوي على مجموعة من الإضاءات المختلفة التي تحيط بالسيارة من الداخل.

سعر السيارة الجديد

سعر السيارة إيجو إكس الجديدة لعام 2022 تبدأ من 18760 دولار، ومن الممكن أن يحصل اختلافا في السعر على حسب كل منتج يتم إنتاجه.