أقوي تخفيض على هيونداي سنتافي SMART-PLUS 2021 سيارة بمواصفات خيالية

أقوي تخفيض على هيونداي سنتافي SMART-PLUS 2021 مجموعة صالح للسيارات تقدم لكم عرض حصري ومميز، حيث قامت المجموعة بعرض تخفيضات على سيارة هيونظاي سنتافي، حيث تم تخفيض قيمة السيارة بشكل كبير ووصلت السيارة إلى حوالي 120 الف ريال سعودي فقط بعد التخفيض، حيث كان سعر السيارة قبل العرض هو 124 الف ريال سعودي، ويعتبر هذا التخفيض المتميز فريد من نوعه في المملكة العربية السعودية، كما ستحصل على فرص لتقسيط سعر السيارة من خلال مجموعة صالح للسيارات في المملكة، وفي خلال المقالة سنغرض لكم كافة التفاصيل حول العرض. مواصفات سيارة هيونداي سنتافي تابع ما يلي لتتعرف على سيارة هيونداي سنتافي المميزة: تتميز السيارة لمحرك فعال، حيث أن سعة المحرك في سيارة هيونداي سنتافي يصل إلى 3.5 لتر.

بينما تتمتع السيارة بنظام ناقل حركة اوتوماتيك.

تم إضةفة انظمة حديثة لحماية السائق من الاصطدام مثل نظام نقاط عمياء

تتمتع السيارة بوجود نظام دخول ذكي.

كما تدعم السيارة نظام تشغيل بالبصمة

تدعم السيارة نظتم التشغيل عن بعد

السيارة مدعومة بنظام رادار داخلي لمساعدتك في القيادة بدون اخطاء وتنبيهك عند الحاجة.

سيارة هيونداي سنتافي مزودة بنظام حديث لمساعظة السائق على المتابعة في المسار بدون خرق لمسارات الاخرين.

مزودة السيارة بنظام حديث متميز وهو نظام تتبع حارة الطريق.

زجاج عازل ممتاز لحماية الركاب من التعرض غير الصحي لاشعا الشمس الضارة، حيث يتخلص الزجاج من اثر الاشعة الضارة فوق البنفسجية.

مزودة السيارة بنظام متطور من الزجاج الأمامي المصنوع من عدة طبقات مخصصة لعزل الاصوات الخارجية بشكل فائق.

السيارة مضاف لها نظام كاميرا خلفية لمساعدة السائق على القيادة بسهولة.

تتميز السيارة بوجود جنوط متميزة بحجم 19 إنش

أنظمة حديثة رفاهية لحماية السائق من تاثير درجة الحرارة الداخلي ومنها نظام عازل حراري، وهذا النظام يأتي بضمان منفصل

لمدة 10 سنوات بشكل مجاني وبدون رسوم إضافية، مجموعة صالة للسيارات أيضًا توفر لكم خصم 30% متميز على معظم الخدمات.

المجموعة تقدم لكم انظمة ضمان مختلفة حيث يمكنك الاختيار من بينها، ومنها نظام مدته تصل إلى 5 سنوات بقيمة حوالي 2500 ريال سعودي على السيارة، والنظام الثاني يمتد حوالي 5 سنوات بمبلغ 5000 ريال سعودي، وذلك بعد قضاء مدة الضمان الاصلي للسيارة والتابع للوكيل الاصلي طريقة التقديم على سيارة هيونداي من مجموعة صالح للسيارات تابع ما يلي: يمكنم التقديم من خلال الدخول على موقع مجموعة صالح للسيارات.

حيث يجب كتابة جميع بياناتك الشخصية وتقديم طلب التقسيط كن مجموعة صالح.

ستقوم المجموعة بالتواصل معك بعد تقديم الطلب لتأكيد قبول عملية التقسيط. الوسوم

أقوي تخفيض على هيونداي سنتافي SMART-PLUS 2021 مجموعة صالح للسيارات تقدم لكم عرض حصري ومميز، حيث قامت المجموعة بعرض تخفيضات على سيارة هيونظاي سنتافي، حيث تم تخفيض قيمة السيارة بشكل كبير ووصلت السيارة إلى حوالي 120 الف ريال سعودي فقط بعد التخفيض، حيث كان سعر السيارة قبل العرض هو 124 الف ريال سعودي، ويعتبر هذا التخفيض المتميز فريد من نوعه في المملكة العربية السعودية، كما ستحصل على فرص لتقسيط سعر السيارة من خلال مجموعة صالح للسيارات في المملكة، وفي خلال المقالة سنغرض لكم كافة التفاصيل حول العرض. مواصفات سيارة هيونداي سنتافي تابع ما يلي لتتعرف على سيارة هيونداي سنتافي المميزة: تتميز السيارة لمحرك فعال، حيث أن سعة المحرك في سيارة هيونداي سنتافي يصل إلى 3.5 لتر.

بينما تتمتع السيارة بنظام ناقل حركة اوتوماتيك.

تم إضةفة انظمة حديثة لحماية السائق من الاصطدام مثل نظام نقاط عمياء

تتمتع السيارة بوجود نظام دخول ذكي.

كما تدعم السيارة نظام تشغيل بالبصمة

تدعم السيارة نظتم التشغيل عن بعد

السيارة مدعومة بنظام رادار داخلي لمساعدتك في القيادة بدون اخطاء وتنبيهك عند الحاجة.

سيارة هيونداي سنتافي مزودة بنظام حديث لمساعظة السائق على المتابعة في المسار بدون خرق لمسارات الاخرين.

مزودة السيارة بنظام حديث متميز وهو نظام تتبع حارة الطريق.

زجاج عازل ممتاز لحماية الركاب من التعرض غير الصحي لاشعا الشمس الضارة، حيث يتخلص الزجاج من اثر الاشعة الضارة فوق البنفسجية.

مزودة السيارة بنظام متطور من الزجاج الأمامي المصنوع من عدة طبقات مخصصة لعزل الاصوات الخارجية بشكل فائق.

السيارة مضاف لها نظام كاميرا خلفية لمساعدة السائق على القيادة بسهولة.

تتميز السيارة بوجود جنوط متميزة بحجم 19 إنش

أنظمة حديثة رفاهية لحماية السائق من تاثير درجة الحرارة الداخلي ومنها نظام عازل حراري، وهذا النظام يأتي بضمان منفصل

لمدة 10 سنوات بشكل مجاني وبدون رسوم إضافية، مجموعة صالة للسيارات أيضًا توفر لكم خصم 30% متميز على معظم الخدمات.

المجموعة تقدم لكم انظمة ضمان مختلفة حيث يمكنك الاختيار من بينها، ومنها نظام مدته تصل إلى 5 سنوات بقيمة حوالي 2500 ريال سعودي على السيارة، والنظام الثاني يمتد حوالي 5 سنوات بمبلغ 5000 ريال سعودي، وذلك بعد قضاء مدة الضمان الاصلي للسيارة والتابع للوكيل الاصلي طريقة التقديم على سيارة هيونداي من مجموعة صالح للسيارات تابع ما يلي: يمكنم التقديم من خلال الدخول على موقع مجموعة صالح للسيارات.

حيث يجب كتابة جميع بياناتك الشخصية وتقديم طلب التقسيط كن مجموعة صالح.

ستقوم المجموعة بالتواصل معك بعد تقديم الطلب لتأكيد قبول عملية التقسيط.

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