إنطلاق العملاقة .. سيارة تويوتا بيلتا 2022 الجديدة في الأسواق بأسعار ومواصفات خيالية

سعر ومواصفات سيارة تويوتا بيلتا ٢.٢٢ انتشرت على المواقع المختلفة اخبار ان اصدار سيارة تويوتا بيلتا 2022 اخيرًا سيتواجد في مصر، وهو ما دفع الكثير الي البحث عن اهم مواصفات السيارة وأسعار فئاتها المختلفة، فالسيارة تابعة لاسم تويوتا وهو من الاسماء المعروفة حول العالم بتميزها ومواصفاتها الأكثر من رائعة، واعلنت الوكالة الرسمية عن الشركة المصممة للسيارة عن توافر السيارة بأحدث اصدار لها وأعلنت ايضًا عن اهم مواصفات السيارة وما يجعلها من السيارات المميزة، وهو ما سنعرضه بالتفصيل خلال هذا المقال.

ما هي أسعار فئات سيارة تويوتا بيلتا 2022 في مصر

سيارة تويوتا بيلتا من أفضل أنواع السيارات التي يمكن استخدامها فهي امنه جدًا كما انها مزودة بأحدث الإمكانيات المتطورة التي تجعل السيارة مميزة وهناك أكثر من فئة في السيارة وكل فئة لها مميزات خاصة بها فمثلا الفئة الاولي من السيارة يصل سعرها الي 330 ألف جنيها وتتميز بان كماليات هذه الفئة عالية الجودة وحديثة، بينما يصل سعر فئة سيارة تويوتا بيلتا الثانية 350 ألف جنية، وتتميز هذه الفئة بان المقاعد مريحة جدًا ويمكن التحكم فيها بسهولة, والفئة الثالثة من السيارة تتميز بالأمان العالي حيث تحتوي علي أجهزة امان عالية الجودة ومواكبة للتطور التكنولوجي, ويبلغ سعرها 400 الف حنية.

اهم المواصفات التي تتميز بها سيارة تويوتا بيلتا

أعلنت الشركة المصممة لهذا الإصدار من سيارة تويوتا بيلتا ان هذا التصميم يحتوي على العديد من المواصفات المميزة له، ومن اهم هذه المواصفات الاتي: –

تحتوي السيارة على مزود وقود ذا سعة كبيرة ويستهلك الوقود بشكل اقتصادي.

السيارة سرعتها عالية جدًا وتسير بهدوء شديد وانسيابية وتتميز بخاصية الدفع الي الامام.

نظام التهوية في السيارة مميز حيت تحتوي على تكييف داخلي وفتحات التهوية موزعة في كل مكان في السيارة كما ان المقاعد بها خاصية تبريد وتدفئة.