شركة كيا خطفت أنظار واهتمام الجميع من خلال صورة تشويقية لسيارتها الجديدة Kia EV9، وعلى الرغم من أنها لم تنشر أي معلومات عنها سوى صورة ظلية لا تكشف سوى القليل من مظهر السيارة، لكن هذا كان كافياً لجذب اهتمام الجميع.سيارة Kia EV9 تشبه سيارات الدفع الرباعي وعلى وجه التحديد هي صورة من سيارة Kia EV6 لكن بحجم أكبر، ومن المتوقع أن مواصفات السيارة الجديدة ستشبه نظيرتها لكن مع بعض التطويرات في المحرك والتقنيات الداخلية.

سيارة Kia EV9 تشعل المنافسة في سوق السيارات الكهربائية

ستكشف الشركة النقاب عن مميزات سيارة Kia EV9 قريباً لتشتعل المنافسة في سوق السيارات الكهربائية لتشعل سوق المنافسة في سوق السيارات الكهربائية، شركة كيا أصدرت في وقت سابق سيارات كهربائية هجينة، لكن سيارة Kia EV9 ستكون أول سيارتها الكهربائية بالكامل.

الأضواء تتجه نحو سيارة Kia EV9 الكهربائية بالكامل.

على الرغم من كل الأضواء المسلطة على سيارة كيا الجديدة لم تضئ الصورة التي نشرتها كيا على الإنستغرام، حيث تظهر أن تصميم سيارتها كيا EV9 الرياضية مستوحى من كيا سورينتو وكيا EV6.

سيارة Kia EV9 ستكون أكبر إصدار مجموعة EV9 حجما

ويمكن أن تستوعب حتى 7 ركاب.

المصابيح النحيفة مع حجم السيارة الكبير يضيف لها جاذبية كبيرة

ونظام المعلومات والترفيه المركزي وعناصر التحكم في السيارة من المتوقع أن يشبه نظيره في سيارة كيا EV6

مميزات كيا EV9 الجديدة

لم تعلن كيا عن أي مواصفات لسيارتها الجديدة، لكن المتوقع عن الصورة السوداء التي يتخللها بعض الضوء ليكشف القليل من تصميم السيارة أن تمتلك مميزات قريبة من سيارة كيا EV6، فيما يلي بعض من المميزات سيارة كيا الجديدة:

نظام صوت قوي يتضمن 14 سماعة عالي الجودة

وتوفر أنظمة السلامة وتجنب المخاطر على سبيل المثال أنظمة مساعدة السائق ومراقبة النقاط العمياء بالإضافة الى تقنية تجنب الاصطدام الامامي وإمكانية تشغيل السيارة.

وشاشة عرض منحنية سريعة الاستجابة مزودة بتقنية كيا كونيكت

الشاشة تراقب حالة شحن السيارة كما تضمن لوحة عدادات رقمية لتوفير بيانات السيارة على سبيل المثال معلومات حركة المرور وحالة الإطارات.

تصميم كيا EV9 الجديدة

سيارة EV9 الجديدة من كيا تجمع بين الأناقة والراحة بتصميم انسيابي مستوحى من تناقضات الطبيعة، بمقدمة السيارة تشبه وجه النمر، أما المقورة الداخلية تسع 7 ركاب بمقاعد خفيفة. هناك الكثير من الأسرار التي ستكشف كيا عنها النقاب قريباً، لكننا على موعد مرتقب مع أحد السيارات عالية التقنية من شرمة كيا، لتكون عنوان لـ 20 سيارة كهربائية أخرى تستعد كيا لإصدارها تدريجاً حتى عام 2026.