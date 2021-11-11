أفخم سيارات كيا K8 الجديدة كليا موديل 2022 سيارة بتقنيات حديثة واداء عالي

أفخم سيارات كيا K8 الجديدة كليا موديل 2022 تعرف شركة كيا بأنها من إحدى الشركات العملاقة في مجال صناعة مركبات القيادة الأصلية والتي قامت بإصدار إحدى التصاميم الجديدة من إصداراتها لكيا K8 والتي دعمت من خلالها ولأول مرة إضافة شعار الشركة الرسمي للسيارة دون إصداراتها السابقة مع الشكل المميز واجهتها التي توفر جزء شبكي يقترب من شكل وجهة النمر مع العديد من المصدات التي تضفي مظهر جمالي على هذه السيارة والتي نطرح أمامكم أهم بياناتها ومعلوماتها المهمة لكل مشتري داخل المملكة. أفخم سيارات كيا K8 الجديدة كليا موديل 2022 تضم السيارة نظام تعليق معدل التثبيت والذي يساعد في رفع معدلات ثبات الضوء مع تقليل نسب الاهتزاز والضوضاء.

يشتمل تصميم السيارة من الداخلي على واحدة من أفضل شاشات العرض والتي تبدو بشكل أكثر انحناء.

نظام سمعي مرتفع التباين من خلال تزويده بالعديد من المكبرات الصوتية والقدرة بنحو 14 سماعة من meridian.

زودت السيارة بإحدى أنظمة. المحركات الجديدة مع مقاعد تدعم خاصية التهوية.

توفر خاصية جديدة تتمثل في عرض المعلومات عبر اللوحات الزجاجية للسيارة.

إمكانية تشغيل الوضع الرياضي للسيارة وهذا من أجل الحصول على تحكم أكبر في مقعد السائق عبر خاصية الدعم الذكي.

آلية العمل الداخلي للسيارة تدعم العمل الأوتوماتيكي عند بدء السيارة في تجاوز السرعات المحددة والتي تقدر بنحو 130 كيلومتر في الساعة. مميزات كيا K8 موديل 2022 تقسيم المقاعد الداخلية من خلال صنعها بإحدى أنواع الجلد المتين إلى جانب تزويدها بانظمة حديثة للتبريد والتكييف.

إمكانية التحكم في أجزاء المقاعد بشكل أكثر مرونة من خلال دعم التحكم الكهربي.

شاشة عرض الوسائط المعلوماتية والبالغ مقاسها 12.3 بوصة.

دعم آلية العمل لكل من آبل كار بلاي وأنظمة أندرويد أوتو. اسعار سيارة كيا K8 2022 في السعودية الإصدار الأول من سيارة كيا K8 2022 من نوعية LX يأتي بسعر حوالي 139.148 ألف ريال سعودي.

من نوعية LX يأتي بسعر حوالي 139.148 ألف ريال سعودي. الإصدار الثاني من السيارة K8 2022 نوعية mid تعرض أسعار تقريبية تقدر بحوالي 170.198 ألف ريال.

السيارة الثالثة والأخيرة من كيا K8 2022 نوعية EX Full يمكن شراؤها بأسعار تبدأ من 193.773 ألف ريال. أفخم سيارات كيا K8 الجديدة كليا موديل 2022مميزات كيا K8 موديل 2022 الوسوم

أفخم سيارات كيا K8 الجديدة كليا موديل 2022 تعرف شركة كيا بأنها من إحدى الشركات العملاقة في مجال صناعة مركبات القيادة الأصلية والتي قامت بإصدار إحدى التصاميم الجديدة من إصداراتها لكيا K8 والتي دعمت من خلالها ولأول مرة إضافة شعار الشركة الرسمي للسيارة دون إصداراتها السابقة مع الشكل المميز واجهتها التي توفر جزء شبكي يقترب من شكل وجهة النمر مع العديد من المصدات التي تضفي مظهر جمالي على هذه السيارة والتي نطرح أمامكم أهم بياناتها ومعلوماتها المهمة لكل مشتري داخل المملكة. أفخم سيارات كيا K8 الجديدة كليا موديل 2022 تضم السيارة نظام تعليق معدل التثبيت والذي يساعد في رفع معدلات ثبات الضوء مع تقليل نسب الاهتزاز والضوضاء.

يشتمل تصميم السيارة من الداخلي على واحدة من أفضل شاشات العرض والتي تبدو بشكل أكثر انحناء.

نظام سمعي مرتفع التباين من خلال تزويده بالعديد من المكبرات الصوتية والقدرة بنحو 14 سماعة من meridian.

زودت السيارة بإحدى أنظمة. المحركات الجديدة مع مقاعد تدعم خاصية التهوية.

توفر خاصية جديدة تتمثل في عرض المعلومات عبر اللوحات الزجاجية للسيارة.

إمكانية تشغيل الوضع الرياضي للسيارة وهذا من أجل الحصول على تحكم أكبر في مقعد السائق عبر خاصية الدعم الذكي.

آلية العمل الداخلي للسيارة تدعم العمل الأوتوماتيكي عند بدء السيارة في تجاوز السرعات المحددة والتي تقدر بنحو 130 كيلومتر في الساعة. مميزات كيا K8 موديل 2022 تقسيم المقاعد الداخلية من خلال صنعها بإحدى أنواع الجلد المتين إلى جانب تزويدها بانظمة حديثة للتبريد والتكييف.

إمكانية التحكم في أجزاء المقاعد بشكل أكثر مرونة من خلال دعم التحكم الكهربي.

شاشة عرض الوسائط المعلوماتية والبالغ مقاسها 12.3 بوصة.

دعم آلية العمل لكل من آبل كار بلاي وأنظمة أندرويد أوتو. اسعار سيارة كيا K8 2022 في السعودية الإصدار الأول من سيارة كيا K8 2022 من نوعية LX يأتي بسعر حوالي 139.148 ألف ريال سعودي.

من نوعية LX يأتي بسعر حوالي 139.148 ألف ريال سعودي. الإصدار الثاني من السيارة K8 2022 نوعية mid تعرض أسعار تقريبية تقدر بحوالي 170.198 ألف ريال.

السيارة الثالثة والأخيرة من كيا K8 2022 نوعية EX Full يمكن شراؤها بأسعار تبدأ من 193.773 ألف ريال. أفخم سيارات كيا K8 الجديدة كليا موديل 2022مميزات كيا K8 موديل 2022

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفخم سيارات كيا K8 الجديدة كليا موديل 2022 سيارة بتقنيات حديثة واداء عالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.