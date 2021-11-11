اتفرج على الحلاوة.. سيارة كيا سورينتو الفخمة فى السعودية بمواصفات ومميزات رائعة والسعر مفاجاة

اتفرج على الحلاوة.. سيارة كيا سورينتو الفخمة فى السعودية ، تعتبر سيارة كيا سورينتو ٢٠٢١ من أكثر العربيات التي حظيت على شعبية كبيرة بين الكثير وتم إطلاق كيا سورينتو من قبل العلامة التجارية الشهيرة كيا ولذا سنقدم لكم سعرها في السوق السعودى والكثير من المواصفات والمميزات الرائعة ترفيهية متطورة وحديثة وتصميم جديد ورائع وفريد من نوعة ، وتشتهر انها مصنوعة من مواد عالية الجودة من لذا تعتبر سورينتو ٢٠٢١ الجديدة كليا فى عالم السيارات.

اتفرج على الحلاوة.. سيارة كيا سورينتو الفخمة فى السعودية

تم تحسين المظهر والتصميم الداخلي لسيارة كيا سورينتو الجديدة 2021 بشكل رائع ، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة بالإضافة إلى المواصفات العامة للسيارة، هناك أيضًا أهم أجزاء السيارة:

شبك تهوية تايجر ومصابيح عين النمر.

قاعدة عجلات أطول بفضل المنصة الجديدة ومساحة داخلية أوسع (5 أو 6 أو 7 مقاعد)

يتم استخدام جلد عالي الجودة ومواد عالية الجودة في المقصورة

محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، بقوة 180 حصانًا.

أنظمة أمان حديثة ، بما في ذلك تجنب الاصطدام، ومراقبة النقطة العمياء، وإيقاف المحرك وتشغيله تلقائيًا ، وأنظمة وقوف السيارات عن بُعد التي تسمح بالحركة باستخدام المفاتيح

شكل التصميم الخارجي فريد من نوعه، والشبك على شكل نمر، والمصابيح الأمامية مستوحاة من عيون النمر.

فريد من نوعه، والشبك على شكل نمر، والمصابيح الأمامية مستوحاة من عيون النمر. بفضل المنصة الداخلية الجديدة، تم تطوير قاعدة العجلات لاستيعاب المزيد من المقاعد، حتى 7 مقاعد.

جنوط رياضية مقاس 17 و 18 و 19 إنش.

مصابيح LED أمامية وخلفية.

وجود فحتة سقف بانورامية

شبك أمامي أسود لامع.

بينما كان لدى سورينتو خياران للمحرك، أولهما بسعة 2400 سم مكعب ويولد 172 حصانًا بحد أقصى يبلغ 229 نيوتن متر، وتم إقرانه بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات.

يبلغ حجم المحرك في الخيار الثاني 3500 سم مكعب ويمكنه توليد 280 نيوتن متر من عزم الدوران مع أقصى عزم دوران يبلغ 343 نيوتن متر.

وهي متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

نظام الأمن والسلامة: من حيث السلامة والأمان، تميزت السيارة بمجموعة فريدة من ميزات الأمان، والتي تضمنت ما يلي:

عدد 2 وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي في الفئة الأولى.

جهاز استشعار يكتشف الضوء.

حساسات وقوف السيارات في الأمام.

يختلف سعر كيا سورينتو حسب الفئات لأن السيارة متوفرة في تسع فئات في المملكة العربية السعودية ، والسوق السعودي حوالي 146.316 ريال سعودي.