بشكلها الجديد تعرف علي كيا سبورتاج 2022 وأهم مواصفاتها ومميزاتها وسعرها بالسعودية

جميع المهتمين بالسيارات يبحثون دائمًا عن أفضل الأنواع والأشكال، وخاصةً للمهتمين بسيارة كيا سبورتاج 2022 ، فهي سيارة متطورة ذات إمكانية فخمة ومتميزة، ونجد الكثير من محبيها يبحثون عن كيا سبورتاج 2022 سعرها بالسعودية والمواصفات، وبعد إعلان الشركة عن إطلاق فئة جديدة من سيارات كيا، أكدت أنها تنافس سيارات ستايشن واغن الأخرى من نفس الفئة، وأشارت إلى أن السيارة الجديدة تتمتع بالعديد من الميزات التي تجعلها تبرز عن السيارات الأخرى من نفس الفئة.

سيارة كيا سبورتاج 2022

سيارة سبورتاج هي عبارة عن سيارة من الجيل الخامس، وهي سيارة دفع رباعي مدمجة تعمل دولة كوريا الجنوبية على إنتاجها، وتقوم بتوريدها إلى بقية دول العالم، لهذا السبب فإن السيارة قد انتشرت بشكلٍ كبير جدًّا في جميع أنحاء العالم، السيارة لها مميزات لا حصر لها فهي تغزو الأسواق العالمية الآن، وهذا بسبب جودة صنعها العالية والتطورات المذهلة التي تقوم السيارة على إظهارها لنا.

مواصفات السيارة

إن مواصفات السيارة تظهر على النحو التالي:

بالنسبة لأبعاد السيارة فإن طولها يبلغ 4660 ملم، وارتفاعها يبلغ 1660 ملم، وأما عن طول عجلات السيارة فهو 2755 ملم.

السيارة لها بخارين في المحركات الداخلية لها، في المحرك الأول نجد أربع أسطوانات بسعة تصل إلى 1.6 لتر، ويعمل على توليد 180 حصان، حيث إن دوران المحرك يبلغ 265 نيوتن/ لتر.

بالنسبة للمحرك الثاني فإنه عبارة عن محرك ديزل تعمل بشاحن توربيني قياسي، وسعتها تصل إلى 2.0 لتر، ويعمل على قدرة تصل إلى 186 حصان.

أما عزم الدوران فإنه يصل إلى 417 نيوتن/ لتر، كما أن المحرك الإلكتروني للناقل يصل إلى 8 سرعات تقليدية كما أن مزود محول الخدمة هو محول متعدد الأقراص وقد تم تحسين ناقل الحركة الخاص بالسيارة.

أما عن نظام السيارة فإن نظام الدفع الأمامي في السيارة يعتبر هو نظام السيارة القياسي، أما عن نظام السيارة في الدفع الرباعي يعتبر هو النظام الاختياري.

أما عن مساحة الصندوق الخاص بالسيارة للتخزين الخلفي فيبلغ 637 لتر.

تعمل السيارة بنظام أمان كبير ومتميز. السيارة بها الكثير من الأوضاع القيادية المريحة والرياضية والاقتصادية كذلك. للسيارة طرازات هجينية مختلفة قابلة للشحن بنظام المناولة الإلكتروني، وهذا النظام عبارة عن تقية متميزة تعمل شركة كيا على تقديمها، وهذا النظام يزيد من تحسين نظام السيارة. للسيارة مقصورة كبيرة وواسعة وبها مساحات داخلية كبيرة وذكية. للسيارة مقاعد خلفية قابلة للطي لتزويد مزاحة حقيبة التخزين. للسيارة نظام أمامي يعمل على تجنب الاصطدام.

مميزات السيارةسعر كيا سبورتاج 2022

لم تعلن الشركة عن سعر كيا سبورتاج 2022 ، لكن من المرجح أن يتراوح سعر سبورتاج 2022 الجديدة بين 25 ألف دولار و 35 ألف دولار ، حسب الفئة المختارة،