كيا سيراتو الجديدة 2022 بإطلاله جديدة ومميزة ومواصفاتها مميزاتها وأسعار السيارة الجبارة

كيا سيراتو الجديدة 2022 بإطلاله جديدة، تعد سيارة كيا سيراتو 2022 من السيارات المدمجة التي تتنافس مع عدة سيارات من نفس الفئة مثل سيارتي رينو ميجان وتويوتا كامري، وهي من سيارات كيا الجيل الرابع، تتميز ب 3 خيارات للمحركات في المملكة العربية السعودية ومزودة بنظام للأمان والحماية ومصابيح أمامية حادة الإضاءة وبها أكثر من فتحة للتهوية كما أن تصميمها رائع سواء بالخارج أو داخل السيارة وفى مقالنا هذا سوف نقدم لكم مميزات ومواصفات وأسعار سيارة كيا سيراتو

كيا سيراتو الجديدة 2022 بإطلاله جديدة

يوحد العديد من المميزات الخاصة بسيارة كيا سيراتو ومن تلك المميزات سوف نقدمها لكم وهى:

تحتوي على فتحة سقف بانورامية.

يوجد بالسيارة كيا سيراتو بلوتوث

و يوجد بها صلة USB

بها مكيف عادي

يمكن التحكم بوضعية مقعد السائق يدويا.

تحتوي على فتحات تكييف خلفية.

تشمل مساحة تخزين كبيرة.

تعمل بواسطة عجلات رياضية جديدة.

مقاس عجلات السيارة تتراوح ما بين 15 إلى 17 انش.

تحتوي على مصدات أمامية وخلفية.

تعمل بواسطة نظام مراقبة الضغط TPMS.

بها مثبت كرسي أمان للأطفال.

تحتوي على نظام TCS المانعة للانزلاق.

تعمل بنظام ABS المانع للانغلاق.

تحتوى السيارة على سائد أمامية للهواء

أسعار كيا سيراتو 2022 في السعودية

سوف نوضح لكم أسعار سيارات كيا اسيراتو في السعودية

تبدأ أسعار كيا سيراتو L6 2022 من 74,546 ريال سعودي.

سيراتو L6 2022 من 74,546 ريال سعودي. كيا سيراتو 2022 LX تباع بسعر 83,948 ريال سعودي.

وكيا سيراتو 2022 AX تباع بسعر 96,138 ريال سعودي.

كيا سيراتو SX 2022 تباع بقيمة 109,248 ريال سعودي.

مواصفات كيا سيراتو 2022

تتوفر سيارة كيا سيراتو 2022 بثلاث محركات تختلف حسب فئة السيارة:

المحرك الأول تبلغ سعته 1.6 لتر ويعمل بواسطة أربع أسطوانات، وقوة محرك السيارة 123 حصان

ويعمل بواسطة الدفع الأمامي للعجلات، ويستهلك وقود بمعدل 18.6 كم/ لتر.