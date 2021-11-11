كيا سيراتو الجديدة 2022 بإطلاله جديدة ومميزة ومواصفاتها مميزاتها وأسعار السيارة الجبارة

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كيا سيراتو الجديدة 2022 بإطلاله جديدة، تعد سيارة كيا سيراتو 2022 من السيارات المدمجة التي تتنافس مع عدة سيارات من نفس الفئة مثل سيارتي رينو ميجان وتويوتا كامري، وهي من سيارات كيا الجيل الرابع، تتميز ب 3 خيارات للمحركات في المملكة العربية السعودية ومزودة بنظام للأمان والحماية ومصابيح أمامية حادة الإضاءة وبها أكثر من فتحة للتهوية كما أن تصميمها رائع سواء بالخارج أو داخل السيارة وفى مقالنا هذا سوف نقدم لكم مميزات ومواصفات وأسعار سيارة كيا سيراتو
كيا سيراتو الجديدة 2022 بإطلاله جديدة
يوحد العديد من المميزات الخاصة بسيارة كيا سيراتو ومن تلك المميزات سوف نقدمها لكم وهى:مميزات كيا سيراتو 2022
- تحتوي على فتحة سقف بانورامية.
- يوجد بالسيارة كيا سيراتو بلوتوث
- و يوجد بها صلة USB
- بها مكيف عادي
- يمكن التحكم بوضعية مقعد السائق يدويا.
- تحتوي على فتحات تكييف خلفية.
- تشمل مساحة تخزين كبيرة.
- تعمل بواسطة عجلات رياضية جديدة.
- مقاس عجلات السيارة تتراوح ما بين 15 إلى 17 انش.
- تحتوي على مصدات أمامية وخلفية.
- تعمل بواسطة نظام مراقبة الضغط TPMS.
- بها مثبت كرسي أمان للأطفال.
- تحتوي على نظام TCS المانعة للانزلاق.
- تعمل بنظام ABS المانع للانغلاق.
- تحتوى السيارة على سائد أمامية للهواء
أسعار كيا سيراتو 2022 في السعودية
سوف نوضح لكم أسعار سيارات كيا اسيراتو في السعودية
- تبدأ أسعار كيا سيراتو L6 2022 من 74,546 ريال سعودي.
- كيا سيراتو 2022 LX تباع بسعر 83,948 ريال سعودي.
- وكيا سيراتو 2022 AX تباع بسعر 96,138 ريال سعودي.
- كيا سيراتو SX 2022 تباع بقيمة 109,248 ريال سعودي.
مواصفات كيا سيراتو 2022
تتوفر سيارة كيا سيراتو 2022 بثلاث محركات تختلف حسب فئة السيارة:
- المحرك الأول تبلغ سعته 1.6 لتر ويعمل بواسطة أربع أسطوانات، وقوة محرك السيارة 123 حصان
ويعمل بواسطة الدفع الأمامي للعجلات، ويستهلك وقود بمعدل 18.6 كم/ لتر.
- المحرك الثاني يعمل بقوة 152 حصان، وتبلغ سَعَة 2.6 لتر، يعمل بواسطة الدفع الأمامي للعجلات ومتوسط استهلاك الوقود 18.6 كم/ لتر وناقل الحركة للسيارة يعمل بنظام IVT.
- المحرك الثالث يعمل بقوة 204 حصان ويستهلك وقود بمعدل 18.6 كم/لتر، كما يعمل بواسطة 4 أسطوانات، وتبلغ سَعَة المحرك 1.6 لتر وناقل الحركة له يعمل ب 7 سرعات مختلفة.
الوسوم
كيا سيراتو الجديدة 2022 بإطلاله جديدة، تعد سيارة كيا سيراتو 2022 من السيارات المدمجة التي تتنافس مع عدة سيارات من نفس الفئة مثل سيارتي رينو ميجان وتويوتا كامري، وهي من سيارات كيا الجيل الرابع، تتميز ب 3 خيارات للمحركات في المملكة العربية السعودية ومزودة بنظام للأمان والحماية ومصابيح أمامية حادة الإضاءة وبها أكثر من فتحة للتهوية كما أن تصميمها رائع سواء بالخارج أو داخل السيارة وفى مقالنا هذا سوف نقدم لكم مميزات ومواصفات وأسعار سيارة كيا سيراتو
كيا سيراتو الجديدة 2022 بإطلاله جديدة
يوحد العديد من المميزات الخاصة بسيارة كيا سيراتو ومن تلك المميزات سوف نقدمها لكم وهى:مميزات كيا سيراتو 2022
- تحتوي على فتحة سقف بانورامية.
- يوجد بالسيارة كيا سيراتو بلوتوث
- و يوجد بها صلة USB
- بها مكيف عادي
- يمكن التحكم بوضعية مقعد السائق يدويا.
- تحتوي على فتحات تكييف خلفية.
- تشمل مساحة تخزين كبيرة.
- تعمل بواسطة عجلات رياضية جديدة.
- مقاس عجلات السيارة تتراوح ما بين 15 إلى 17 انش.
- تحتوي على مصدات أمامية وخلفية.
- تعمل بواسطة نظام مراقبة الضغط TPMS.
- بها مثبت كرسي أمان للأطفال.
- تحتوي على نظام TCS المانعة للانزلاق.
- تعمل بنظام ABS المانع للانغلاق.
- تحتوى السيارة على سائد أمامية للهواء
أسعار كيا سيراتو 2022 في السعودية
سوف نوضح لكم أسعار سيارات كيا اسيراتو في السعودية
- تبدأ أسعار كيا سيراتو L6 2022 من 74,546 ريال سعودي.
- كيا سيراتو 2022 LX تباع بسعر 83,948 ريال سعودي.
- وكيا سيراتو 2022 AX تباع بسعر 96,138 ريال سعودي.
- كيا سيراتو SX 2022 تباع بقيمة 109,248 ريال سعودي.
مواصفات كيا سيراتو 2022
تتوفر سيارة كيا سيراتو 2022 بثلاث محركات تختلف حسب فئة السيارة:
- المحرك الأول تبلغ سعته 1.6 لتر ويعمل بواسطة أربع أسطوانات، وقوة محرك السيارة 123 حصان
ويعمل بواسطة الدفع الأمامي للعجلات، ويستهلك وقود بمعدل 18.6 كم/ لتر.
- المحرك الثاني يعمل بقوة 152 حصان، وتبلغ سَعَة 2.6 لتر، يعمل بواسطة الدفع الأمامي للعجلات ومتوسط استهلاك الوقود 18.6 كم/ لتر وناقل الحركة للسيارة يعمل بنظام IVT.
- المحرك الثالث يعمل بقوة 204 حصان ويستهلك وقود بمعدل 18.6 كم/لتر، كما يعمل بواسطة 4 أسطوانات، وتبلغ سَعَة المحرك 1.6 لتر وناقل الحركة له يعمل ب 7 سرعات مختلفة.
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