سيارة أحلامك بين ايديك.. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 الجديدة كلياً في السعودية بمواصفات وأسعار ولا في الاحلام

سيارة تويوتا فورتشنر 2022 الجديدة كلياً، الأسعار والمواصفات التي تمتاز بها تلك السيارة تجعلها من أولى الخيارات التي تكون أمام الكثير من الراغبين في اقتناء سيارة تجمع ما بين أعلى مواصفات الأساسيات التي من الممكن أن تتوفر بالسيبارة وأرقى الكماليات والتي تحرص على توافرها الشركة المنتجة بالتقنيات اليابانية والتي لا تبارى، وفيما يلي ذكره من السطور الآتية نتعرف بالتفصيل على أهم ما يجب معرفته فيما يخص أهم سمات وخصائص السيارة مذكورة في أهم مواصفاتها، وكذلك نتعرف على القيمة السعرية للفئات الأساسية لتلك السيارة.مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 الجديدة كلياً،
تعتبر سيارة لها خصائص فريدة، وأهم أساسياتها تحتوي على المواصفات التي تجعلها السيارة الأفضل والتي من الممكن أن تكون الخيار المثالي لكل من يرغب في القيادة براحة وأمان وبمنتهى الكفاءة، وتعد تلك السيارة بموديلها المتطور من أولى السيارات التي تتضمن القائمة الأساسية لأحدث الطرز الجديدة للسيارة من الماركة العالمية تويوتا، وقد تم الطرح لها بالسوق المحلي المصري، وقد تم الإعلان عن الكثير من المواصفات لتلك السيارة، وذلك من قبل وكيلها المحلي.أهم مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022
- يوجد خيارين أساسيين فيما يخص محرك السيارة، فيوجد نوع المحرك بقوة الدفع الرباعية، والسعة الخاصة به تبلغ 2.7 لترا.
المحرك 2694 سي سي.
- القوة الخاصة بعزم الدوران لمحرك سيارة تويوتا فورتشنر يبلغ القيمة مائتين وخمسة وأربعين نيوتن لكل واحد متر.
- الفرامل والتي تعد مانع للانزلاق من أهم تجعيرزات فورتشنر 2022.
- ناقل التحرك من نوعه الأوتوماتيكي والمدعم بعدد ستة من مستويات السرعة.
- التحكم الثابت وبشكل كامل في النظام الخاص بالسيارة.
- النظام الخاص بها يحد من خطورة الانعطاف.
تتوفر الشاشة التي تعطي بيانات ومعلومات أثناء استخدام السيارة.
تكلفة الشراء لتويوتا فورتشنر السعوديه 2022
السيارة كما سبق وأن أشرنا متوفرة في فئتين أساسيتين وكل فئة لها السعر الخاص بها:
- السعر الخاص بماركة تويوتا من فئتها الأولى لموديل الفور تشنر مبلغ سبعمائة خمسة وسبعين ألف جنيه مصري.
- السعر الخاص بالسيارة من فئتها الثانية يقدر بنحو تسعمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه مصري.
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سيارة تويوتا فورتشنر 2022 الجديدة كلياً، الأسعار والمواصفات التي تمتاز بها تلك السيارة تجعلها من أولى الخيارات التي تكون أمام الكثير من الراغبين في اقتناء سيارة تجمع ما بين أعلى مواصفات الأساسيات التي من الممكن أن تتوفر بالسيبارة وأرقى الكماليات والتي تحرص على توافرها الشركة المنتجة بالتقنيات اليابانية والتي لا تبارى، وفيما يلي ذكره من السطور الآتية نتعرف بالتفصيل على أهم ما يجب معرفته فيما يخص أهم سمات وخصائص السيارة مذكورة في أهم مواصفاتها، وكذلك نتعرف على القيمة السعرية للفئات الأساسية لتلك السيارة.مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 الجديدة كلياً،
تعتبر سيارة لها خصائص فريدة، وأهم أساسياتها تحتوي على المواصفات التي تجعلها السيارة الأفضل والتي من الممكن أن تكون الخيار المثالي لكل من يرغب في القيادة براحة وأمان وبمنتهى الكفاءة، وتعد تلك السيارة بموديلها المتطور من أولى السيارات التي تتضمن القائمة الأساسية لأحدث الطرز الجديدة للسيارة من الماركة العالمية تويوتا، وقد تم الطرح لها بالسوق المحلي المصري، وقد تم الإعلان عن الكثير من المواصفات لتلك السيارة، وذلك من قبل وكيلها المحلي.أهم مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022
- يوجد خيارين أساسيين فيما يخص محرك السيارة، فيوجد نوع المحرك بقوة الدفع الرباعية، والسعة الخاصة به تبلغ 2.7 لترا.
المحرك 2694 سي سي.
- القوة الخاصة بعزم الدوران لمحرك سيارة تويوتا فورتشنر يبلغ القيمة مائتين وخمسة وأربعين نيوتن لكل واحد متر.
- الفرامل والتي تعد مانع للانزلاق من أهم تجعيرزات فورتشنر 2022.
- ناقل التحرك من نوعه الأوتوماتيكي والمدعم بعدد ستة من مستويات السرعة.
- التحكم الثابت وبشكل كامل في النظام الخاص بالسيارة.
- النظام الخاص بها يحد من خطورة الانعطاف.
تتوفر الشاشة التي تعطي بيانات ومعلومات أثناء استخدام السيارة.
تكلفة الشراء لتويوتا فورتشنر السعوديه 2022
السيارة كما سبق وأن أشرنا متوفرة في فئتين أساسيتين وكل فئة لها السعر الخاص بها:
- السعر الخاص بماركة تويوتا من فئتها الأولى لموديل الفور تشنر مبلغ سبعمائة خمسة وسبعين ألف جنيه مصري.
- السعر الخاص بالسيارة من فئتها الثانية يقدر بنحو تسعمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه مصري.
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