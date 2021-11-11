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سعر ومواصفات سوزوكي إسبريسو 2022 حيث أن سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 هي من السيارات الرياضية والتي تتميز بصغر حجمها كما أنها صناعة يابانية فهي مختلفة تماماً عن سوزوكي ديزاير 2021 ، حيث أعلن وكيلها المحلي في السعودية بأن سوزوكي إسبريسو 2022 متوفرة فقط في فئة واحدة بسعر 35 ألف ريال سعودي، وسوف نتعرف خلال السطور القادمة عن مميزات ومواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 فتابعونا.سعر ومواصفات سوزوكي إسبريسو 2022
تتميز سوزوكي اسبريسو 2022 بالعديد من المواصفات الرائعة وهي:
- أنها مزودة بمحرك 1000 سي سي وبقوة 67 حصان وعزم دوران أقصى 90 نيوتن متر.
- كما أنها تحتوي على ناقل حركي تروس 5 سرعات ونظام دفع أمامي، وتبلغ سرعة سوزوكي اسبريسو 2022 150 كم/ ساعة.
- حيث أن تسارع سوزوكي 14.3 في الثانية، ويحقق إسبريسو سرعة ثابتة تبلغ 100 كيلومتر.
- بالإضافة إلى قوة حصان 67 حصان.
- والعزم يصل إلى 90 نيوتن متر.
- وخزان الوقود ذات سعة 27 لتر، واستهلاك الوقود: 4.5 لتر/ 100 كم.
بينما سعر ومواصفات سوزوكي إسبريسو 2022 يبلغ قيمة 35 الف ريال سعودي.مزايا سوزوكي إسبريسو الجديدة 2022
- توفر سيارة سوزوكي اسبريسو Suzuki Espresso 2022 رؤية خارجيًا جيدًا لأن السائق يمكنه رؤية الطريق أمامه بشكل واضح.
- حيث أن هذه الميزة تسمح له باكتشاف الطريق بالكامل وتوفير درجة عالية من الراحة إثناء القيادة.
- كما أنها تتميز بالسهولة والبساطة، لأنها سهلة القيادة، لذا قد يواجه السائقين العديد من الصعوبات عند التعامل مع السيارات الأخرى ولكن مع سوزوكي اسبريسو 2022 تعتبر التجربة مختلفة لأنها سهلة وبسيطة في الوقت نفسه.
- من أهم مميزات سوزوكي إسبريسو 2022 أنه سهل التشغيل للغاية.
- لأنها تستطيع التنقل بسهولة في الشوارع المزدحمة وحركة المرور المزدحمة والأماكن الضيقة.
- على الرغم من أن السيارة تحتاج إلى بعض التطوير والتحديثات من حيث القيادة.
- وتتمثل سوزوكي إسبريسو 2022 في احتوائها على مساحات مختلفة لتخزين، على الرغم من صغر حجمها.
- كما أنها تحتوي على أماكن مخصصة لحامل أكواب، كما بها رف موجود على لوحة القيادة.
- وهناك العديد من فتحات للتخزين الإضافية للأشياء الأخرى، بالرغم من رفع حجم الباب، إلا أن رف الزجاجات الخاص به يمكنه استيعاب زجاجات بسعة لتر.
سعر ومواصفات سوزوكي إسبريسو 2022 حيث أن سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 هي من السيارات الرياضية والتي تتميز بصغر حجمها كما أنها صناعة يابانية فهي مختلفة تماماً عن سوزوكي ديزاير 2021 ، حيث أعلن وكيلها المحلي في السعودية بأن سوزوكي إسبريسو 2022 متوفرة فقط في فئة واحدة بسعر 35 ألف ريال سعودي، وسوف نتعرف خلال السطور القادمة عن مميزات ومواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 فتابعونا.سعر ومواصفات سوزوكي إسبريسو 2022
تتميز سوزوكي اسبريسو 2022 بالعديد من المواصفات الرائعة وهي:
- أنها مزودة بمحرك 1000 سي سي وبقوة 67 حصان وعزم دوران أقصى 90 نيوتن متر.
- كما أنها تحتوي على ناقل حركي تروس 5 سرعات ونظام دفع أمامي، وتبلغ سرعة سوزوكي اسبريسو 2022 150 كم/ ساعة.
- حيث أن تسارع سوزوكي 14.3 في الثانية، ويحقق إسبريسو سرعة ثابتة تبلغ 100 كيلومتر.
- بالإضافة إلى قوة حصان 67 حصان.
- والعزم يصل إلى 90 نيوتن متر.
- وخزان الوقود ذات سعة 27 لتر، واستهلاك الوقود: 4.5 لتر/ 100 كم.
بينما سعر ومواصفات سوزوكي إسبريسو 2022 يبلغ قيمة 35 الف ريال سعودي.مزايا سوزوكي إسبريسو الجديدة 2022
- توفر سيارة سوزوكي اسبريسو Suzuki Espresso 2022 رؤية خارجيًا جيدًا لأن السائق يمكنه رؤية الطريق أمامه بشكل واضح.
- حيث أن هذه الميزة تسمح له باكتشاف الطريق بالكامل وتوفير درجة عالية من الراحة إثناء القيادة.
- كما أنها تتميز بالسهولة والبساطة، لأنها سهلة القيادة، لذا قد يواجه السائقين العديد من الصعوبات عند التعامل مع السيارات الأخرى ولكن مع سوزوكي اسبريسو 2022 تعتبر التجربة مختلفة لأنها سهلة وبسيطة في الوقت نفسه.
- من أهم مميزات سوزوكي إسبريسو 2022 أنه سهل التشغيل للغاية.
- لأنها تستطيع التنقل بسهولة في الشوارع المزدحمة وحركة المرور المزدحمة والأماكن الضيقة.
- على الرغم من أن السيارة تحتاج إلى بعض التطوير والتحديثات من حيث القيادة.
- وتتمثل سوزوكي إسبريسو 2022 في احتوائها على مساحات مختلفة لتخزين، على الرغم من صغر حجمها.
- كما أنها تحتوي على أماكن مخصصة لحامل أكواب، كما بها رف موجود على لوحة القيادة.
- وهناك العديد من فتحات للتخزين الإضافية للأشياء الأخرى، بالرغم من رفع حجم الباب، إلا أن رف الزجاجات الخاص به يمكنه استيعاب زجاجات بسعة لتر.
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