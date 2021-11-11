سعر ومواصفات سوزوكي إسبريسو 2022 حيث أن سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 هي من السيارات الرياضية والتي تتميز بصغر حجمها كما أنها صناعة يابانية فهي مختلفة تماماً عن سوزوكي ديزاير 2021 ، حيث أعلن وكيلها المحلي في السعودية بأن سوزوكي إسبريسو 2022 متوفرة فقط في فئة واحدة بسعر 35 ألف ريال سعودي، وسوف نتعرف خلال السطور القادمة عن مميزات ومواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 فتابعونا.

تتميز سوزوكي اسبريسو 2022 بالعديد من المواصفات الرائعة وهي:

أنها مزودة بمحرك 1000 سي سي وبقوة 67 حصان وعزم دوران أقصى 90 نيوتن متر.

كما أنها تحتوي على ناقل حركي تروس 5 سرعات ونظام دفع أمامي، وتبلغ سرعة سوزوكي اسبريسو 2022 150 كم/ ساعة.

حيث أن تسارع سوزوكي 14.3 في الثانية، ويحقق إسبريسو سرعة ثابتة تبلغ 100 كيلومتر.

بالإضافة إلى قوة حصان 67 حصان.

والعزم يصل إلى 90 نيوتن متر.

وخزان الوقود ذات سعة 27 لتر، واستهلاك الوقود: 4.5 لتر/ 100 كم.

بينما سعر ومواصفات سوزوكي إسبريسو 2022 يبلغ قيمة 35 الف ريال سعودي.