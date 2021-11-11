سيارات للبيع مستعملة تويوتا ولكزس للتنازل بأقل اقساط بدون مقابل

سيارات للبيع تويوتا ولكزس حالات ممتازة للتنازل، ويحاول الكثيرين من المواطنين في المملكة العربية السعودية العثور على سيارات مستعملة بنظام التنازل نظرًا لسهولة إجراءات شرائها عن التي يتم تقسيطها من الوكالة، وهناك عدد كبير من السيارات متاحة على حراج السعودية للتنازل لكننا عزيزي القارئ سوف نركز في هذه المقالة على علامات تويوتا ولكزس لجميع أنواع السيارات.

الحالة الأولى تويوتا كامري 2020 بقسط 2528 وتم دفع 13 شهر والمتبقي 44 قسط.

وهناك دفعة تملك بـ 32 ألف ريال، وتتبع هذه السيارة تتبع مصرف الراجحي السعودي.

وفي الوقت نفسه هناك سيارت للبيع لكزس فل كامل is350 موديل 2021 ممشى 1400 بقسط 3434 والمتبقى 58 قسط.

ويوجد دفعة تملك للكزس المشار إليها بـ 78 ريال، حالة السيارة كالجديدة لكن الممشى قابل لزيادة حتى إتمام البيع، وتتبع هذه السيارة البنك الفرنسي.

وفي الوقت نفسه هناك فورتشنر للتنازل بدون مقابل على بنك الراجحي، ممشى 38 الف كيلو.

السيارة فئة gx-2، المدفوع 12 قسط والمتبقى 48 قسط، ويبلغ القسط الشهري 1535 ريال.

على الراغب في شراء هذه السيارة أن يتم تحويل راتبه على مصرف الراجحي.

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تويوتا هايلاندر 2020 ممشى 31 الف للتنازل بدون مقابل تابعة لمصرف الراجحي تم دفع 4 شهور وعلى الراغب في شرائها التواصل مع المرفق في الصورة.

وفي الوقت نفسه هناك العديد تويوتا كورولا 2020 ممشى 100 ألف المدفوع 24 قسط والمتبقى 36 قسط، والقسط الحالي هو 1900 ريال.

وهناك دفعة أخيرة بمبلغ 23 ألف ريال، والسيارة فئة البنزين بجير اتوماتيك وبحالة ممتازة.

ملحوظة: يجب إحضار خبير سيارات اثناء شراء السيارة ويجب كذلك عدم الاكتفاء بهذا الأمر وانما يجب الكشف على السيارة في أحد المراكز المتخصصة.

وهناك مقالة نشرناها قبل ذلك بعنوان نصائح قبل شراء سيارة لاندكروزر مستعملة في المملكة العربية السعودية.

ويمكن الاستفادة من المعلومات في المقالة المشار إليها قبل شراء أي سيارة مستعملة خاصة إذا كانت تويوتا لاندكروزر.