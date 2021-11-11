تخفيض مفاجئ في سعر تويوتا راش 2022 ستاندر لأكثر من 20 بالمائة، نتحدث اليوم عن الموديل الجديد من سيارة السبع مقاعد الرياضية تويوتا راش STD، صاحبة الإقبال الأكبر في الفترة الحالية من حيث الاستخدام العائلي، السيارة تجمع بين كونها إقتصادية وذات مواصفات داخلية وخارجية ممتازة بالإضافة إلى السعر المناسب جداً مقارنة بالمنافسين. تتوفر راش 2022 فئة ستاندر الآن بسعر مميز جداً لدى الوكيل عبد اللطيف جميل بعد انخفاض سعرها في المملكة بشكل كبير، هذا إلى جانب توافر عروض التقسيط على السيارة بقيمة 1161 ريال شهرياً للقسط.

تخفيض سعر تويوتا راش ستاندر موديل 2022

تتميز فئة STD ستاندر من تويوتا راش 2022 بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر بنزين، هذا المحرك يعطي قوة 103 حصان مع عزم للدوران يصل إلى 136 نيوتن متر، القير أوتوماتيك 4 سرعات والسيارة تعمل بنظام الدفع الخلفي. يعتبر أفضل ما يميز تويوتا راش 2022 العائلية هو كونها إقتصادية من الطراز الأول، حيث تستهلك السيارة 16.3 كيلو متر لكل لتر بنزين بتقييم ممتاز بلس. بلغ سعر السيارة 62 ألف و600 ريال من قبل الوكيل عبد اللطيف جميل بتخفيض تجاوز 20 بالمائة، وذلك بعد طرح السيارة في البداية بمبلغ 78 ألف و500 ريال.

تتميز فئة STD بجنوط مقاس 17 إنش مع إضاءات LED بالكامل مع جناح خلفي وحنايا عفش، السيارة مزودة بحساسات خلفية مع شبك أمامي ضخم من الكروم يتوسطه شعار تويوتا المميز ولكن لا توجد بها كاميرا مدمجة. تتميز السيارة كذلك بكافة مواصفات الأمن والسلامة وتتضمن فرامل ABS، حساس كفرات، نظام الثبات الإلكتروني، عدد 5 إيرباجات أمامية وخلفية مع سبع أحزمة أمان لسيارة السبع مقاعد العائلية من تويوتا.

مواصفات راش 2022 فئة ستاندر

يأتي الموديل الجديد من تويوتا راش الرياضية بريموت مع الدخول عن طريق مفتاح وإمكانية التشغيل الذكي للسيارة، داخلية فاخرة مزيج بين اللون البيج واللون الأسود ومقاعد قماش من النوع الفاخر. زجاج كهربائي بالكامل لجميع نوافذ السيارة ومرايا كهربائية، مع منافذ للشحن والطاقة ومسند وسطي أمامي وأخر للمقاعد الخلفية، يمكن التحكم من خلال الدريكسيون في الأوامر الصوتية والبلوتوث ومثبت السرعة، تتميز كذلك تويوتا راش 2022 ستاندر كذلك بمكيف هوائي أمامي أوتوماتيك إلى جانب مكيف هواء خلفي يدوي تبريد.