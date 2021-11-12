“تخفيض مفاجيء” شانجان cs85 ليمتد 2022 عرض جبار من مجموعه صالح للسيارات بالسعودية

تخفيض مفاجيء شانجان cs85 ليمتد 2022 عرض جبار تمتلك مجموعة صالح للسيارت مجموعة متنوعة من السيارات والتي ترتفع معدلات الجودة بداخلها مع العديد من المزايا التقنية والتخفيضات ومن بين أنواع السيارات التي قامت الشركة بوضع تخفيضات مؤخرًا عليها وهي شانجان cs85 ليمتد 2022 والتي تنضم لمجموعة السيارات العائلية كورية الإصدار بعدد مقاعد يكفي لنحو خمس أفراد ومن بين مواصفات السيارة ومزايا ها الداخلية التي تم وضعها من قبل الشركة ضمن عروضها الحالية لجذب العملاء في إطار منافسة الشركات المتخصصة في مجال السيارات وتضم كل من الآتي.

مواصفات سيارة شانجان cs85 ليمتد 2022

تم اختيار محرك السيارة من نوعية v4 مع دعم أنظمة عمل السيارة بواسطة البنزين للقيادة.

زودت السيارة بعدد جيد من الصمامات يصل إلى 16 صمام.

أقصى معدلات القوة الخاصة ب المحرك تصل إلى 233 حصان بينما تصل معدلات دوران السيارة لنحو 360 دورة نيوتن.

تستهلك هذه السيارة معدل لتر واحد لكل 13.9 كيلو متر مقتطع.

يمتد وضع القيادة الخاص بالسيارة بالوضع التقليدي مع أنظمة تدعم الدفع الأمامي للعجلات.

تصل سعة خزان الوقود الداخلية لنحو 58 لتر بينما يأتي تصميم العجلات بمقياس 19 بوصة.

العديد من مصابيح الانارة الخاصة بزيادة مستوى الرؤية في الضباب ومصابيح أخرى توزع بالجزء الخلفي والامامي نوعية LED.

فتحة سقف إضافية للسيارة تعمل بشكل كهربي مع منع التسرب والتحكم بخاصية اللمس.

تخفيضات ومزايا سيارة شانجان cs85 ليمتد 2022

تطرح شركة ومجموعة صالح السيارت هذه النوعية من السيارات بعدة مزايا وتخفيضات على الشراء المباشر والمتمثلة في كل من الآتي

تم تخفيض سعر شانجان cs85 ليبلغ سعر السيارة الأساسي بمعدل 92.999 ريال سعودي بدلًا من 98.000 ريال سعودي.

يتم اضافة قيمة مضافة وضرائب على شراء السيارة بسعر يصل إلى 106.949 ريال سعودي.

توفر الشركة خدمات الصيانة لجميع السيارات الخاصة لعملائها بشكل مجاني وهذا على مدار عامين أو اقتطاع 55 الف كم منذ تاريخ الشراء.

توفر الشركة عازل حراري مع فترات ضمان تصل إلى 10 أعوام بشكل مجاني مع توفير نحو 30% خصم على مختلف منتجات الشركة الأخرى.تقديم فترات أخرى لضمان تمتد لنحو خمس أعوام او اقتطاع مسافة نصف مليون كم وهذا مع انتهاء التاريخ المحدد لضمان الوكيل.