تويوتا تثير الذعر بـ يارس 2022 وبيلتا 2022 مفاجآت تويوتا الجديدة.. العملاق الياباني

يارس 2022 وبيلتا 2022 هما السيارتين الجديدتين التي تنوي تويوتا بهم غزو الأسواق الخليجية لتحقيق نجاح ساحق أخر في فئة السيارات الاقتصادية، وأجرت تويوتا تعديل على موديل يارس حيث سوف يتم إيقاف يارس سيدان وسيتم الاستعاضة عنها بـ بيلتا 2022 الجديدة على أن تكمل yaris مشوارها في 2022 ولكن بهيكل هاتشباك متوسط الحجم.يارس 2022 المنتظرة تثير الذعر في سوق السيارات السعودي
- تسعى تويوتا من خلال سيارتها الجديدة يارس 2022 تقديم تناغم كبير لا يفقر للاعتمادية بين الأداء والاقتصادية.
- وفي الوقت نفسه تأتي يارس الجديدة بتجهيزات أمان وترفيه جيدة فهي تحتوي على كاميرا خلفية ونظام مانع انزلاق الفرامل.
- بالإضافة إلى ميزة الارتفاع عن الأرض وهو ما سوف يمنح ملاك السيارة إمكانية خوض المغامرات المتوسطة.
- وكذلك تحتوي السيارة على نظام قارئ مستوى ضغط الإطارات وكذلك تحتوي على تجهيزات ترفيه جيدة.
- وتتمثل هذه التجهيزات في شاشة متوسطة الحجم في منتصف تابلوه السيارة، وتأتي يارس الجديدة بمحرك 1500 سي سي بقوة تبدأ من 105 وحتى 123 حصان.
- بيلتا 2022 سوف تكون البديل لسيارة يارس 2021 سيدان، وتأتي بيلتا الجديدة على نفس هيكل بناء سوزوكي سياز لكن ما بعد التعديلات.
- وفي الوقت نفسه بيلتا الجديدة تحتوي على مزايا رائعة للغاية ومن بين أبرز هذه المزايا استهلاكها القليل في الوقود، 20 كيلومتر مقابل لتر واحد.
- وتحتوي السيارة الجديدة على احتياطات أمان جيدة ومنها نظام abs ووسادات هوائية، وكذلك تحتوي على شاشة وسطية في تابلوه السيارة.
- وكذلك تحتوي السيارة الجديدة شاحن يصلح لجميع أنواع الهواتف بالإضافة إلى تكييف قوي للغاية.
- وتعد بيلتا الجديدة واحدة من أهم الاختيار وأكثرها قوة في فئة السيارات الاقتصادية.
- يارس الجديدة أسعارها سوف تبدأ من 65 إلى 72 ألف ريال.
- وفي الوقت نفسه اسعار بيلتا الجديدة سوف تبدأ من 61 حتى 65 ألف ريال.
ملحوظة: لم تعلن شركة تويوتا اليابانية العالمية حتى الآن عن موعد إنطلاق يارس الجديدة أو بيلتا في السعودية.
وهناك بعض التسربيات التي تشير إلى انطلاق السيارتين سيكون في بداية 2022.
الوسوم
يارس 2022 وبيلتا 2022 هما السيارتين الجديدتين التي تنوي تويوتا بهم غزو الأسواق الخليجية لتحقيق نجاح ساحق أخر في فئة السيارات الاقتصادية، وأجرت تويوتا تعديل على موديل يارس حيث سوف يتم إيقاف يارس سيدان وسيتم الاستعاضة عنها بـ بيلتا 2022 الجديدة على أن تكمل yaris مشوارها في 2022 ولكن بهيكل هاتشباك متوسط الحجم.يارس 2022 المنتظرة تثير الذعر في سوق السيارات السعودي
- تسعى تويوتا من خلال سيارتها الجديدة يارس 2022 تقديم تناغم كبير لا يفقر للاعتمادية بين الأداء والاقتصادية.
- وفي الوقت نفسه تأتي يارس الجديدة بتجهيزات أمان وترفيه جيدة فهي تحتوي على كاميرا خلفية ونظام مانع انزلاق الفرامل.
- بالإضافة إلى ميزة الارتفاع عن الأرض وهو ما سوف يمنح ملاك السيارة إمكانية خوض المغامرات المتوسطة.
- وكذلك تحتوي السيارة على نظام قارئ مستوى ضغط الإطارات وكذلك تحتوي على تجهيزات ترفيه جيدة.
- وتتمثل هذه التجهيزات في شاشة متوسطة الحجم في منتصف تابلوه السيارة، وتأتي يارس الجديدة بمحرك 1500 سي سي بقوة تبدأ من 105 وحتى 123 حصان.
- بيلتا 2022 سوف تكون البديل لسيارة يارس 2021 سيدان، وتأتي بيلتا الجديدة على نفس هيكل بناء سوزوكي سياز لكن ما بعد التعديلات.
- وفي الوقت نفسه بيلتا الجديدة تحتوي على مزايا رائعة للغاية ومن بين أبرز هذه المزايا استهلاكها القليل في الوقود، 20 كيلومتر مقابل لتر واحد.
- وتحتوي السيارة الجديدة على احتياطات أمان جيدة ومنها نظام abs ووسادات هوائية، وكذلك تحتوي على شاشة وسطية في تابلوه السيارة.
- وكذلك تحتوي السيارة الجديدة شاحن يصلح لجميع أنواع الهواتف بالإضافة إلى تكييف قوي للغاية.
- وتعد بيلتا الجديدة واحدة من أهم الاختيار وأكثرها قوة في فئة السيارات الاقتصادية.
- يارس الجديدة أسعارها سوف تبدأ من 65 إلى 72 ألف ريال.
- وفي الوقت نفسه اسعار بيلتا الجديدة سوف تبدأ من 61 حتى 65 ألف ريال.
ملحوظة: لم تعلن شركة تويوتا اليابانية العالمية حتى الآن عن موعد إنطلاق يارس الجديدة أو بيلتا في السعودية.
وهناك بعض التسربيات التي تشير إلى انطلاق السيارتين سيكون في بداية 2022.
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